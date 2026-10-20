हाथ में जाम, नजरें एक-दूसरे पर... पेरिस जल रहा था, कपल कर रहा था डेट, VIDEO वायरल

पेरिस इन दिनों विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बीच है. फ्रांस में खराब स्कूलों, शिक्षकों की कमी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब हिंसक प्रदर्शन में बदल चुका है.न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक,17 अक्टूबर को देशभर में करीब 5.5 लाख लोगों के प्रदर्शन में शामिल होने की बात फ्रांस के गृह मंत्रालय ने कही थी. कई जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गए और आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं सामने आईं.

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न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, हालात इतने बिगड़े कि पेरिस समेत कई शहरों में प्रशासन को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी. बाद में पेरिस के कुछ इलाकों में रात के समय प्रदर्शन पर रोक और स्थानीय कर्फ्यू जैसे कदम भी उठाए गए. रॉयटर्स के मुताबिक, इस हिंसा में करीब 2,400 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 1,000 सुरक्षाकर्मी घायल हुए.

इसी माहौल के बीच वायरल हुआ कपल का वीडियो

इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच पेरिस से एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसने पूरी कहानी को बिल्कुल अलग रंग दे दिया. वीडियो में आर्क द त्रिऑंफ के पास एक कैफे की आउटडोर टेबल पर एक कपल आराम से बैठा नजर आता है. दोनों ड्रिंक पी रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं.

A striking contrast on the streets of Paris: A couple sits sipping drinks at an outdoor café as flames burn just steps away. The moment was captured Saturday near the Arc de Triomphe, on the outskirts of rioting that erupted during demonstrations over rising prices, inequality and public spending. Video shows the pair continuing their conversation as a burning trash bin lights up the background. — Fox News (@FoxNews) October 19, 2026

लेकिन उनके ठीक पीछे सड़क पर आग जल रही है.

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फुटेज में आग की लपटें साफ दिखाई देती हैं, जबकि कपल अपनी टेबल पर बिल्कुल सामान्य तरीके से बैठा रहता है. दोनों के आसपास ऐसा माहौल है, जैसे शहर के बाकी हिस्से में चल रही उथल-पुथल से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो. यह वीडियो 17 अक्टूबर का बताया गया है.

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यही आग और सुकून का विरोधाभास इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खास बना रहा है. कुछ लोगों ने कपल के रवैये को मुश्किल हालात में भी शांत रहने की मिसाल बताया, जबकि कुछ ने इसे हैरान करने वाला दृश्य माना.

पेरिस में कैफे सिर्फ खाने-पीने की जगह नहीं



इस वीडियो को समझने के लिए पेरिस के कैफे कल्चर को भी समझना जरूरी है. फ्रांस की राजधानी में कैफे और उनकी सड़क की ओर खुली टेरेस सीटिंग शहर की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं. लोग यहां सिर्फ खाना या कॉफी पीने नहीं आते, बल्कि दोस्तों से मिलने, बातचीत करने, किताब पढ़ने या घंटों बैठकर शहर को देखने के लिए भी कैफे का रुख करते हैं.

यही वजह है कि पेरिस की सड़कों पर कैफे की टेबल और कुर्सियां शहर के सामान्य जीवन का हिस्सा नजर आती हैं. इस वीडियो में भी कपल एक ऐसी ही आउटडोर कैफे टेबल पर बैठा दिखाई देता है.लेकिन इस बार उस शांत कैफे माहौल के ठीक पीछे आग की लपटें थीं.

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पेरिस के मिजाज की अजीब तस्वीर

एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शनकारी महंगाई और सार्वजनिक सेवाओं को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे. दूसरी तरफ उसी शहर में जिंदगी अपने एक अलग अंदाज में चलती दिखाई दी. कैफे में बैठा यह कपल उसी विरोधाभास की तस्वीर बन गया.

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