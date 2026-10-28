उनकी तारीफ में कहें क्या... पाकिस्तान की इस वायरल रील पर 8.99 करोड़ से ज्यादा व्यूज, क्या है खास?

सोशल मीडिया पर कब कौन-सी तस्वीर या वीडियो लोगों का दिल जीत ले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. कई बार बिना किसी बड़े तामझाम के बनाया गया वीडियो भी इंटरनेट पर छा जाता है. इन दिनों पाकिस्तान की एक ऐसी ही रील चर्चा में है, जिसे सोशल मीडिया पर 89.9 मिलियन यानी करीब 8.99 करोड़ व्यूज मिलने का दावा किया जा रहा है. इस रील में एक शख्स बच्चों के बीच बैठा नजर आ रहा है. उसके चेहरे की मुस्कान और आसपास मौजूद बच्चों का अंदाज इस वीडियो को खास बना रहा है.

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सोशल मीडिया पर इन दिनों 'उनकी तारीफ में कहें क्या...' गाना काफी वायरल हो रहा है. इस गाने पर बने रील्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. खासकर पाकिस्तान के एक वायरल वीडियो के साथ यह गाना चर्चा में है. इस रील पर 89.9 मिलियन यानी करीब 8.99 करोड़ व्यूज होने का दावा किया जा रहा है. गाने की धुन और वीडियो के अंदाज ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है.

वायरल रील में एक शख्स काले कपड़ों में बच्चों के बीच बैठा दिखाई देता है. उसके बाल सुनहरे हैं और वह मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है. उसके आसपास कई बच्चे बैठे हैं, जबकि पीछे कुछ दूसरे लोग भी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में शख्स का सहज अंदाज और बच्चों के साथ बिताया जा रहा यह पल लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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8.99 करोड़ व्यूज ने खींचा लोगों का ध्यान

इस रील को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसके व्यूज की हो रही है. सोशल मीडिया पर 89.9 मिलियन व्यूज का आंकड़ा अपने आप में काफी बड़ा है. इतनी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने के बाद यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि, केवल व्यूज के आंकड़े से यह तय नहीं किया जा सकता कि वीडियो क्यों वायरल हुआ. इसके पीछे लोगों की पसंद, और उसे शेयर करने वालों की भूमिका भी हो सकती है.

'उनकी तारीफ में कहें क्या...'

इस रील के साथ 'उनकी तारीफ में कहें क्या... बागा विच' जैसी लाइन भी लोगों का ध्यान खींचती है. सोशल मीडिया पर ऐसे छोटे वीडियो अक्सर अपने अंदाज, संगीत और याद रह जाने वाले पलों की वजह से लोगों को पसंद आते हैं. फिलहाल, वायरल रील में दिख रहे शख्स की पहचान और वीडियो के पीछे की पूरी कहानी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है. लेकिन करीब 8.99 करोड़ व्यूज का दावा इस रील को चर्चा में लाने के लिए काफी है.

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