scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उनकी तारीफ में कहें क्या... पाकिस्तान की इस वायरल रील पर 8.99 करोड़ से ज्यादा व्यूज, क्या है खास?

पाकिस्तान की एक रील सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो में सुनहरे बालों वाला एक शख्स बच्चों के बीच बैठा नजर आ रहा है. इस रील पर 89.9 मिलियन यानी करीब 8.99 करोड़ व्यूज का दावा किया जा रहा है.

Advertisement
X
सोशल मीडिया पर इन दिनों 'उनकी तारीफ में कहें क्या...' गाना काफी वायरल हो रहा है. ( Photo: Instagram/@theaaryan_verse)
सोशल मीडिया पर इन दिनों 'उनकी तारीफ में कहें क्या...' गाना काफी वायरल हो रहा है. ( Photo: Instagram/@theaaryan_verse)

सोशल मीडिया पर कब कौन-सी तस्वीर या वीडियो लोगों का दिल जीत ले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. कई बार बिना किसी बड़े तामझाम के बनाया गया वीडियो भी इंटरनेट पर छा जाता है. इन दिनों पाकिस्तान की एक ऐसी ही रील चर्चा में है, जिसे सोशल मीडिया पर 89.9 मिलियन यानी करीब 8.99 करोड़ व्यूज मिलने का दावा किया जा रहा है. इस रील में एक शख्स बच्चों के बीच बैठा नजर आ रहा है. उसके चेहरे की मुस्कान और आसपास मौजूद बच्चों का अंदाज इस वीडियो को खास बना रहा है. 

सोशल मीडिया पर इन दिनों 'उनकी तारीफ में कहें क्या...' गाना काफी वायरल हो रहा है. इस गाने पर बने रील्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. खासकर पाकिस्तान के एक वायरल वीडियो के साथ यह गाना चर्चा में है. इस रील पर 89.9 मिलियन यानी करीब 8.99 करोड़ व्यूज होने का दावा किया जा रहा है. गाने की धुन और वीडियो के अंदाज ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है.

वायरल रील में एक शख्स काले कपड़ों में बच्चों के बीच बैठा दिखाई देता है. उसके बाल सुनहरे हैं और वह मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है. उसके आसपास कई बच्चे बैठे हैं, जबकि पीछे कुछ दूसरे लोग भी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में शख्स का सहज अंदाज और बच्चों के साथ बिताया जा रहा यह पल लोगों का ध्यान खींच रहा है. 

Advertisement

8.99 करोड़ व्यूज ने खींचा लोगों का ध्यान
इस रील को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसके व्यूज की हो रही है. सोशल मीडिया पर 89.9 मिलियन व्यूज का आंकड़ा अपने आप में काफी बड़ा है. इतनी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने के बाद यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि, केवल व्यूज के आंकड़े से यह तय नहीं किया जा सकता कि वीडियो क्यों वायरल हुआ. इसके पीछे लोगों की पसंद,  और उसे शेयर करने वालों की भूमिका भी हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

पारितोष की इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके फैसले का समर्थन किया. ( Photo: ITG)
वेटर को थप्पड़ मारना ग्राहक को पड़ा भारी, होटल ने हमेशा के लिए किया बैन
जानिए क्या है इस पहेली का जवाब और इसका भारत के विमानन इतिहास से क्या कनेक्शन है. ( Photo: India Today)
फ्लाइट में चाय पीते वक्त मिला ब्रेन टीजर, नंबरों के पीछे छिपा है खास नाम
रिपोर्ट के मुताबिक, तीन एग टार्ट के एक सेट की कीमत 28 चीनी युआन यानी करीब 350 रुपये है. ( Photo: ITG)
चीन में मिठाई के ऊपर रखा ऐसा कीड़ा, वायरल हुई अजीब डिश
Viral Motorcycle Shop Marketing Stunt
बाइक पर 10 मिनट बैठने का है चैलेंज, पूरा किया तो मुफ्त में मिल जाएगी!
United Airlines Flight 1681
एयर होस्टेस ने पैसेंजर के फोन में देखा कुछ ऐसा, प्लेन नीचे उतारना पड़ा

'उनकी तारीफ में कहें क्या...'
इस रील के साथ 'उनकी तारीफ में कहें क्या... बागा विच' जैसी लाइन भी लोगों का ध्यान खींचती है. सोशल मीडिया पर ऐसे छोटे वीडियो अक्सर अपने अंदाज, संगीत और याद रह जाने वाले पलों की वजह से लोगों को पसंद आते हैं. फिलहाल, वायरल रील में दिख रहे शख्स की पहचान और वीडियो के पीछे की पूरी कहानी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है. लेकिन करीब 8.99 करोड़ व्यूज का दावा इस रील को चर्चा में लाने के लिए काफी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पटना में नतीजे से पहले ही अनंत सिंह के आवास पर बंटने लगी मिठाई, देखें |
    घर के मंगल कार्यों का ग्रहों से क्या है संबंध? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    उनकी तारीफ में कहें क्या... पाकिस्तान की इस वायरल रील पर 8.99 करोड़ से ज्यादा व्यूज, क्या है खास? |
    'OTP से चलने वाली प्रीपेड पार्टी, डोरी कटी तो खेल खत्म', अखिलेश यादव ने ओवैसी पर कसा तंज |
    Chawal Ki Poori: गेहूं का आटा छोड़ें, त्योहारों पर लंच में बनाएं चावल के आटे की टेस्टी पूड़ी, इस ट्रिक से बनेंगी फूली-फूली और सॉफ्ट |
    यूपी में श्रमिकों की बढ़ी न्यूनतम मजदूरी, अब हर महीने मिलेंगे इतने पैसे |
    शाहरुख खान की 'किंग' का पोस्टर निकला 'धुरंधर 2' की कॉपी? छिड़ी बहस |
    Jio Platforms Share List: देश का सबसे बड़ा IPO लिस्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स का 21% गेन के साथ डेब्यू... हर शेयर पर हुई इतनी कमाई |
    Kitchen Vastu Tips: किचन स्लैब पर भूलकर भी न रखें ये 4 चीजें, हो जाएंगे कंगाल |
    UMANG App नहीं कर रहा काम? ऐसे चेक करें EPFO पासबुक और निकालें पैसे
    Advertisement