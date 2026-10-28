शाहरुख खान की 'किंग' का पोस्टर निकला 'धुरंधर 2' की कॉपी? छिड़ी बहस

शाहरुख खान की मचअवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म 'किंग' के नए पोस्टर की तुलना रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' से की जा रही है. सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों के लुक, आग वाले बैकग्राउंड और फ्रेमिंग में समानताएं बताई हैं. एक यूजर ने लिखा, 'हर मास्टरपीस की एक सस्ती कॉपी जरूर होती है.'

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मंगलवार, 27 अक्टूबर को जारी किए गए इस पोस्टर में शाहरुख खान के होंठों के बीच एक गुलाब है और उनके चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन है. हालांकि यह फिल्म एक्शन और रोमांस का मिश्रण लगती है, लेकिन ऑनलाइन चर्चा का मुख्य विषय यह है कि इसका पोस्टर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' जैसा दिखता है।

X (ट्विटर) के एक यूजर ने पोस्टर की आलोचना करते हुए लिखा, 'आप लुक, आग और फ्रेम की नकल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप कभी 'धुरंधर' नहीं बन सकते, @iamsrk. शाहरुख खान की #King का पोस्टर AI से बनी एक सस्ती और घटिया चीज है.'

एक अन्य यूजर ने आरोप लगाया कि फिल्म की स्क्रिप्ट और पोस्टर दोनों ही अन्य प्रोजेक्ट्स से लिए गए हैं. पोस्ट में लिखा था, 'भाई ने 'लियोन: द प्रोफेशनल' से स्क्रिप्ट कॉपी की, और अब देखिए क्या हुआ? भाई ने पोस्टर भी #Dhurandhar2 से कॉपी कर लिया. #KING शाहरुख खान, किसी वजह से ही तो हैं (व्यंग्य में)!'

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एक तीसरे यूजर ने फिल्म के मेकर्स पर 'धुरंधर: द रिवेंज' से डिजाइन कॉन्सेप्ट चुराने का आरोप लगाया. पोस्ट में लिखा था, 'थोड़ी शर्म करो. तुमने 'धुरंधर: द रिवेंज' के पोस्टर डिजाइन कॉन्सेप्ट की नकल की है.'

एक और यूजर ने फिल्म के प्रचार सामग्री की तुलना दो अन्य फिल्मों से करते हुए लिखा, 'पहला पोस्टर ब्रैड पिट की 'F1' से कॉपी किया गया था, और दूसरा रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' से. अब सोचिए कि पूरी फिल्म कितनी फिल्मों की कॉपी होगी. कॉपी-पेस्ट मास्टर सिद्धार्थ आनंद. 'किंग' SRK - एक अनऑफिशियल रीमेक!'

फिल्म किंग के बारे में

अपने 60वें जन्मदिन पर एक खास मुलाकात के दौरान, शाहरुख ने 'किंग' में अपने किरदार को 'निर्दयी और ग्रे' बताया. उन्होंने हीरो और विलेन के बीच के अंतर पर भी बात की और अपने करियर में निभाए गए कुछ ऐसे किरदारों को याद किया, जो काफी डार्क (गहरे/जटिल) थे. शाहरुख ने कहा, 'लोग अक्सर हीरो और विलेन के बीच एक लकीर खींच देते हैं. लेकिन मैं कभी भी इस फर्क को नहीं मानता. अपने करियर की शुरुआत में मैंने 'डर' जैसी फिल्मों में काम किया, जिसमें मेरा किरदार ऐसा था जिसे आज के समय में विलेन या स्टॉकर कहा जाएगा. इसके बाद 'डॉन', 'अंजाम' और 'बाजीगर' जैसी फिल्में आईं. इन सभी फिल्मों में मैं विलेन ही था.'

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सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही फिल्म 'किंग' को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी और अनिल कपूर भी नजर आएंगे, जबकि शाहरुख खान इसमें एक एक्शन से भरपूर किरदार निभाते दिखेंगे.

'किंग' सिनेमाघरों में कई बड़ी फिल्मों के साथ रिलीज होगी, जिनमें 'एवेंजर्स: डूम्सडे', 'ड्यून: पार्ट थ्री' और नागार्जुन की 100वीं फिल्म 'किंग100' शामिल हैं.

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