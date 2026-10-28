Chawal Ki Poori: गेहूं का आटा छोड़ें, त्योहारों पर लंच में बनाएं चावल के आटे की टेस्टी पूड़ी, इस ट्रिक से बनेंगी फूली-फूली और सॉफ्ट

Chawal Ki Poori: त्योहारों के दिन या किसी खास मौके पर जब घर पर पूरी, सब्जी और खीर जैसी दावत तैयार होती है, तो सादी गेहूं की पूड़ी की जगह कुछ अलग और पारंपरिक ट्राई करने का मन करता है. अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन रोज-रोज की वही पुरानी पूड़ियां खाकर बोर हो चुकी हैं तो इस बार लंच में बनाएं चावल के आटे की बेहद स्वादिष्ट और खस्ता पूड़ियां.

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अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि चावल के आटे की पूड़ियां बेलते वक्त फट जाती हैं या सख्त हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इसे एक खास ट्रिक से बनाएंगी तो आपकी पूड़ियाँ एकदम गुब्बारे जैसी फूली-फूली और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी. आइए जानते हैं इसे बनाने की बेहद आसान विधि और सीक्रेट ट्रिक.

सामग्री (Ingredients)

चावल का आटा: 2 कप

उबला हुआ आलू: 1 मध्यम आकार का (बारीक कद्दूकस किया हुआ - यह पूड़ी को सॉफ्ट रखने की सीक्रेट ट्रिक है)

जीरा या अजवाइन: 1 छोटा चम्मच

सफेद तिल या कलौंजी: 1 छोटा चम्मच (खूबसूरती और स्वाद के लिए)

बारीक कटा हरा धनिया: 2 बड़े चम्मच

हरी मिर्च: 1-2 (बारीक कटी हुई)

देसी घी या तेल: 1 बड़ा चम्मच (मोहन के लिए)

गरम पानी: आटा गूंथने के लिए (लगभग 1 से 1.5 कप)

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नमक: स्वादानुसार

तेल: पूरियां तलने के लिए

बनाने का तरीका

चावल के आटे में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए इसे सादे पानी से गूंथने पर पूड़ियाँ फट जाती हैं. सबसे पहले एक पैन में डेढ़ कप पानी, जीरा, अजवाइन, नमक और एक चम्मच घी डालकर पानी में अच्छा उबाल आने दें.

जब पानी उबलने लगे, तब गैस बंद कर दें और उसमें धीरे-धीरे चावल का आटा मिलाते हुए लगातार चलाएं ताकि कोई गांठ न पड़े. अब इसे ढककर 5-10 मिनट के लिए रख दें ताकि आटा भाप में अच्छी तरह सेट हो जाए.

जब मिश्रण हल्का गुनगुना (हाथ सहने जितना) हो जाए, तब इसमें कद्दूकस किया हुआ उबला आलू, हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्च मिलाएं. अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर आटे को चिकना करते हुए नरम डो (आटा) की तरह गूंथ लें.

गुंथे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें. चोले पर थोड़ा सा सूखा चावल का आटा या तेल लगाकर हल्के हाथों से पूरियों को बेल लें (किनारों से फटे तो कटोरी या ढक्कन से गोल काट सकती हैं).

एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से तेज गरम करें. अब बेली हुई पूड़ी को गरम तेल में डालें और कलछी से हल्का-हल्का दबाएं. पूरी देखते ही गुब्बारे की तरह फूल जाएगी.

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दोनों तरफ से हल्का सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलकर बाहर निकाल लें. तैयार है आपकी गरमा-गरम, सॉफ्ट और फूली-फूली चावल के आटे की स्वादिष्ट पूड़ियाँ! इसे अपनी मनपसंद आलू की सब्जी, छोले या खीर के साथ लंच में सर्व करें.

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