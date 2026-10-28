Kitchen Vastu Tips: किचन स्लैब पर भूलकर भी न रखें ये 4 चीजें, हो जाएंगे कंगाल

रसोई घर का वह हिस्सा है, जहां पूरे परिवार के लिए खाना तैयार किया जाता है. ऐसे में किचन का साफ-सुथरा और व्यवस्थित रहना जरूरी है. वास्तु शास्त्र में भी रसोई को घर की सुख-समृद्धि, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि किचन में गंदगी और अव्यवस्था रहने से घर का वास्तु संतुलन प्रभावित हो सकता है.

और पढ़ें

अक्सर जगह की कमी या जल्दबाजी में लोग किचन स्लैब पर गंदे बर्तन, दवाइयां और सफाई में इस्तेमाल होने वाली चीजें रख देते हैं. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, कुछ चीजों को रसोई में गलत तरीके से रखना अशुभ माना जाता है. इन्हें नकारात्मक ऊर्जा, बरकत में कमी और आर्थिक परेशानियों से भी जोड़कर देखा जाता है. आइए जानते हैं कि किचन स्लैब पर किन 4 चीजों को रखने से बचने की सलाह दी जाती है और इनके पीछे क्या मान्यताएं हैं.

1. गंदे बर्तन और जूठी प्लेटें

कई घरों में खाना खाने या बनाने के बाद गंदे बर्तन किचन स्लैब पर ही छोड़ दिए जाते हैं. वास्तु शास्त्र में इस आदत को अच्छा नहीं माना जाता. मान्यता है कि रातभर जूठे बर्तन छोड़ने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और सुख-शांति व बरकत प्रभावित हो सकती है. इसे रसोई में अव्यवस्था और वास्तु संतुलन बिगड़ने से भी जोड़कर देखा जाता है.

Advertisement

इसलिए खाना बनाने और खाने के बाद बर्तनों को साफ कर लेना बेहतर है. अगर तुरंत धोना संभव न हो, तो उन्हें स्लैब पर फैलाकर रखने के बजाय सिंक में व्यवस्थित तरीके से रखें. इससे रसोई साफ रहेगी और अगली बार खाना बनाने के लिए पर्याप्त जगह भी मिलेगी.

2. दवाइयां और फर्स्ट एड बॉक्स

कई लोग रोजाना इस्तेमाल होने वाली दवाइयां आसानी से हाथ में आने के लिए किचन स्लैब पर रख देते हैं. वास्तु शास्त्र में रसोई को अग्नि तत्व से जुड़ा स्थान माना जाता है. कुछ वास्तु मान्यताओं के अनुसार, भोजन बनाने की जगह पर दवाइयां रखने से ऊर्जा का संतुलन प्रभावित हो सकता है. इसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी जोड़कर देखा जाता है.

बेहतर होगा कि दवाइयों को किसी अलग, सूखी और सुरक्षित अलमारी या दराज में रखें. उन्हें चूल्हे, गर्मी और खाने-पीने की चीजों से दूर रखना भी जरूरी है. हालांकि, जरूरी दवाइयों को केवल वास्तु के कारण ऐसी जगह न रखें, जहां उन्हें समय पर लेना मुश्किल हो जाए. दवाइयां किचन स्लैब पर रखने से बीमारी या वास्तु दोष होने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

3. गंदा कपड़ा, पोछा या सफाई का सामान

किचन की स्लैब पर गीला कपड़ा, गंदा पोछा या सफाई करने वाला ब्रश छोड़ने से बचना चाहिए. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, रसोई में गंदगी और अव्यवस्था रहने से सकारात्मक माहौल प्रभावित हो सकता है. इसे नकारात्मक ऊर्जा और घर की व्यवस्था बिगड़ने से जोड़कर देखा जाता है.

Advertisement

4. टूटे-फूटे बर्तन और कांच का सामान

वास्तु शास्त्र की कुछ मान्यताओं में टूटे कप, दरार वाली प्लेटें और खराब बर्तन घर में रखना अशुभ माना जाता है. इन्हें अव्यवस्था, दरिद्रता और आर्थिक परेशानियों से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि घर में बेकार और टूटी चीजें जमा करने से सकारात्मक माहौल प्रभावित हो सकता है. इसलिए खराब बर्तनों को किचन स्लैब पर जमा करके रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

व्यावहारिक रूप से भी टूटे बर्तनों में खाना रखने या खाने से चोट लगने का खतरा रहता है. दरार वाले बर्तनों में गंदगी जमा हो सकती है और उन्हें साफ करना भी मुश्किल हो सकता है. अगर किसी बर्तन में दरार आ गई है, तो उसे बदल देना बेहतर है. कांच के टूटे टुकड़ों को सावधानी से हटाएं, ताकि किसी को चोट न लगे.

किचन स्लैब को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

1. रोजाना सफाई करें: खाना बनाने के बाद स्लैब को साफ कपड़े से पोंछें और उस पर पानी जमा न रहने दें.

2. सामान के लिए तय जगह बनाएं: मसालों, तेल और रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों के लिए अलग-अलग डिब्बे या रैक रखें.

3. खाने की चीजों को सुरक्षित रखें: अनाज और दूसरी खाद्य सामग्री को सफाई के केमिकल और कूड़ेदान से दूर रखें.

Advertisement

4. गीले कपड़े और स्पंज सुखाएं: इस्तेमाल के बाद इन्हें धोकर ऐसी जगह रखें, जहां अच्छी तरह सूख सकें.

5. गैरजरूरी सामान हटाएं: टूटे बर्तन, खाली डिब्बे और इस्तेमाल में न आने वाली चीजें स्लैब पर जमा न होने दें.

क्या कहता है वास्तु शास्त्र?

वास्तु शास्त्र में रसोई को घर की सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि रसोई में साफ-सफाई और सही व्यवस्था बनाए रखने से घर का माहौल अच्छा रहता है. गंदे बर्तन, टूटे सामान और अव्यवस्था को कुछ वास्तु मान्यताओं में अशुभ माना गया है. इन्हें बरकत में कमी, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है.

---- समाप्त ----