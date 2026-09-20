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बिल्ली और चाय में छिपा है लड़की का नाम, तस्वीर देखकर 10 सेकंड में बताइए जवाब!

सोशल मीडिया पर बिल्ली और चाय की तस्वीर वाली एक पहेली वायरल हो रही है. तस्वीर में दिए संकेतों को जोड़कर लड़की का नाम बताना है. जानिए क्या है इस वायरल पहेली का जवाब.

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अक्सर तस्वीरों के जरिए शब्दों को जोड़कर कोई नाम या शब्द बनाया जाता है. ( Photo: ITG)
अक्सर तस्वीरों के जरिए शब्दों को जोड़कर कोई नाम या शब्द बनाया जाता है. ( Photo: ITG)

सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी पहेलियां खूब वायरल होती हैं, जिन्हें देखकर पहली नजर में जवाब समझना थोड़ा मुश्किल लगता है. लोग इन पहेलियों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे जल्दी सही जवाब देता है. ऐसी ही एक तस्वीर इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रही है. तस्वीर में एक सफेद बिल्ली और एक कप चाय दिखाई दे रही है. साथ ही तस्वीर में पूछा गया है कि क्या आप लड़की का नाम बता सकते हैं? पहली नजर में यह सवाल काफी आसान लगता है, लेकिन जब आप इसका जवाब ढूंढने बैठेंगे तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा.

तस्वीर में क्या है?
वायरल तस्वीर में दो चीजें दिखाई गई हैं. पहली तरफ एक सफेद बिल्ली बैठी हुई है और दूसरी तरफ गर्म चाय का कप नजर आ रहा है. इन दोनों तस्वीरों के बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है. यानी तस्वीर का फॉर्मूला कुछ ऐसा है. अब सवाल यह है कि आखिर बिल्ली और चाय को जोड़ने पर लड़की का कौन सा नाम बनता है?

अंग्रेजी में सोचेंगे तो मिलेगा जवाब
इस पहेली का जवाब खोजने के लिए आपको तस्वीर में दिखाई गई चीजों के अंग्रेजी नाम के बारे में सोचना होगा. बिल्ली को अंग्रेजी में Cat और चाय को Tea कहा जाता है. अब दोनों शब्दों को जोड़कर देखें. CAT + TEA = CATTEA. इसे अगर बोलने के अंदाज में पढ़ें तो यह एक लड़की के नाम जैसा सुनाई दे सकता है. इसी वजह से इस पहेली का जवाब कुछ लोग Katie( कैटी) बता रहे हैं. हालांकि वायरल पहेली में तस्वीर को किस नाम से जोड़ा गया है, यह उसके बनाने वाले के इरादे और शब्दों के उच्चारण पर निर्भर करता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इसके अलग-अलग जवाब भी दे रहे हैं.

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कुछ लोग 'Kitty' भी बता रहे हैं
इस पहेली को लेकर एक और जवाब भी सामने आ रहा है. सफेद बिल्ली को अंग्रेजी में Kitty भी कहा जाता है. ऐसे में कुछ लोग तस्वीर देखकर लड़की का नाम Kitty बता रहे हैं. यही इस पहेली की खास बात है. तस्वीर में कोई सीधा नाम नहीं लिखा है. आपको तस्वीर में दिखाई देने वाली चीजों को पहचानना है, उनके अंग्रेजी नाम के बारे में सोचना है और फिर शब्दों के साथ थोड़ा खेल करना है.

ऐसी पहेलियों में अक्सर तस्वीरों के जरिए शब्दों को जोड़कर कोई नाम या शब्द बनाया जाता है. पहली नजर में देखने वाला व्यक्ति सिर्फ बिल्ली और चाय को देखता है. लेकिन सही जवाब तक पहुंचने के लिए दोनों तस्वीरों के अंग्रेजी शब्दों को जोड़कर सोचना पड़ता है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें लोगों को कुछ देर के लिए रोक लेती हैं. कई लोग बिना ज्यादा सोचे जवाब कमेंट कर देते हैं, जबकि कुछ लोग सही जवाब खोजने के लिए तस्वीर को बार-बार देखते हैं.

आप क्या जवाब देंगे?
तो अब आपकी बारी है. अगर आपके सामने भी यही तस्वीर आए और पूछा जाए कि लड़की का नाम क्या है?, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आपका जवाब Katie, Katya या Kitty होगा? इस तरह की पहेलियों में असली मजा यही है कि तस्वीर छोटी होती है, लेकिन जवाब खोजने में दिमाग खूब लगाना पड़ता है. आप भी यह तस्वीर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके उनसे पूछ सकते हैं कि वे कितनी जल्दी इसका जवाब खोज पाते हैं. हो सकता है, जिसे आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, वही इस छोटी सी पहेली में सबसे ज्यादा उलझ जाए.

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