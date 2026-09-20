Navratri 2026: कब से शुरू होंगे शारदीय नवरात्र? जानें अष्टमी, नवमी और दशहरे की तारीख

Shardiya Navratra 2026: हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है. इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. भक्त नौ दिनों तक व्रत रखते हैं, विधि-विधान से माता की आराधना करते हैं. नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापना के साथ होती है. इसके बाद नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है.

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साल 2026 में शारदीय नवरात्रि अक्टूबर महीने में शुरू होगी. अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रखने या घर में कलश स्थापना करने की तैयारी कर रहे हैं तो यहां जानिए नवरात्रि की शुरुआत, घटस्थापना, अष्टमी, नवमी और दशहरा की तारीख.

11 अक्टूबर से शुरू होंगे नवरात्र

पंचांग के अनुसार, साल 2026 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर 2026, रविवार से होगी. इसी दिन प्रतिपदा तिथि पर घटस्थापना की जाएगी. नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है.

शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है. हर दिन माता के एक अलग स्वरूप को समर्पित होता है. इस दौरान घरों और मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है.

घटस्थापना कब होगी?

नवरात्रि के पहले दिन यानी 11 अक्टूबर को घटस्थापना होगी. घटस्थापना को कलश स्थापना भी कहा जाता है. इसे नवरात्रि पूजा की शुरुआत का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है.

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दिल्ली क्षेत्र के पंचांग के अनुसार, घटस्थापना के लिए सुबह का मुहूर्त करीब 6:19 बजे से 10:12 बजे तक बताया गया है. अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के आधार पर मुहूर्त में थोड़ा अंतर हो सकता है.

नवरात्रि में कब होगी अष्टमी?

साल 2026 में दुर्गा अष्टमी 19 अक्टूबर को होगी. इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है. कई घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन भी किया जाता है.

नवमी की तारीख क्या है?

2026 के पंचांग के अनुसार महानवमी भी 19 अक्टूबर को रहेगी. इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है. नवरात्रि के समापन से पहले भक्त विशेष पूजा और हवन करते हैं. स्थानीय पंचांग के अनुसार पूजा के समय में अंतर हो सकता है.

कब है दशहरा 2026?

नवरात्रि के बाद 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा. धार्मिक परंपरा में इस दिन को भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है.

दशहरे के दिन देश के कई हिस्सों में रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है. वहीं, कई जगहों पर रामलीला और विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है.

नवरात्रि 2026 की मुख्य तारीखें

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11 अक्टूबर – घटस्थापना, मां शैलपुत्री पूजा

12 अक्टूबर – मां ब्रह्मचारिणी पूजा

13 अक्टूबर – मां चंद्रघंटा पूजा

14 अक्टूबर – मां कूष्मांडा पूजा

15 अक्टूबर – मां स्कंदमाता पूजा

16 अक्टूबर – मां कात्यायनी पूजा

17 अक्टूबर – मां कालरात्रि पूजा

18 अक्टूबर – मां महागौरी की पूजा की तैयारी/नवरात्रि का आठवां दिन

19 अक्टूबर – दुर्गा अष्टमी और महानवमी

20 अक्टूबर – विजयादशमी यानी दशहरा

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