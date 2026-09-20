तलाकशुदा एक्ट्रेस संग रिश्ते में था एक्टर, TV पर उड़ी धज्जियां, सलमान खान के गुस्से ने बर्बाद किया करियर?

टीवी एक्टर अरहान खान एक समय पर एक्ट्रेस रश्मि देसाई संग रिश्ते में थे. अरहान ने 'बिग बॉस 13' में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी. शो में उनकी रश्मि देसाई संग केमिस्ट्री देखने को मिली थी. लेकिन फिर सलमान खान ने शो में अरहान को लेकर कई ऐसे दावे किए थे, जिसने लोगों को हैरान कर दिया था.

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अरहान का छलका दर्द

शो में सलमान खान ने रश्मि देसाई को बताया था कि उन्हें पता चला है कि अरहान पहले से शादीशुदा हैं और उनका शादी से एक बेटा भी है. सलमान ने रश्मि देसाई को यह भी बताया था कि जब वो बिग बॉस हाउस में थीं, तब अरहान उनके घर जाते थे. रश्मि के घर की चाबियां भी अरहान के पास हैं.

अब सालों बाद Pinkvilla संग बातचीत में अरहान ने 'बिग बॉस' में अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है. पिंकविला संग बातचीत में अरहान से पूछा गया कि सलमान खान से डांट पड़ने के बाद उन्होंने चीजों को कैसे हेंडल किया? इसपर अरहान ने कहा कि उनके लिए वो दौर काफी मुश्किल था. सलमान खान के पास एक साइड की स्टोरी पहुंची थी. मेरी साइड की स्टोरी उन्हें अब तक नहीं पता.

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अरहान से पूछा गया कि उन्होंने उस चीज से कैसे हैंडल किया? इसपर वो बोले- पर्सनल चीजों पर नेशनल टीवी पर बात करना मुझे लगता है कि सही नहीं था.

मां को लगा था सदमा

फैमिली के रिएक्शन पर अरहान खान बोले- मेरी फैमिली के लिए वो वक्त काफी मुश्किल था. काफी चीजें खराब हो गई थीं. जो दिखाया गया, वो सही नहीं था. चीजें गलत तरीके से पेश की गई थीं. मुझे लगता है कि अब सब निकल चुके हैं इस फेज से.

अरहान ने कहा कि लोग अक्सर टीवी पर चीजें देखकर उन्हें सच मान लेते हैं. एक्टर ने कहा- हमें पता है, लेकिन हमारे मां-बाप इन चीजों को दिमाग पर ले लेते हैं. मेरी मां को इस चीज की वजह से ब्रेन स्ट्रोक आ गया था. 20 दिन वो ICU में रही थीं. उन्हें टेंशन की वजह से फिर से ब्रेन स्ट्रोक आ गया था, जिस वजह से उनकी आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी.

अरहान ने कहा कि उनपर आरोप लगा था कि वो घर में लड़कियां लेकर जाते थे, लेकिन इस बात का कोई प्रुफ नहीं है. अरहान ने कहा कि उन्हें लोगों से फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मां की तबीयत बिगड़ने से उन्हें फर्क पड़ा था. अरहान ने ये भी कहा कि वो अपनी लाइफ में अब काफी अच्छा कर रहे हैं.

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काम मिलना हुआ बंद?

अरहान से पूछा गया कि क्या बिग बॉस कंट्रोवर्सी के बाद उनके काम पर असर पड़ा था? इसपर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुंबई छोड़ दिया था. उन्होंने काम पर ध्यान नहीं दिया था. उन्होंने अपने नंबर भी बदल लिए थे. वो दूसरी चीजों में बिजी हो गए थे.

बता दें कि बिग बॉस में अरहान खान की चीजें सामने आने के बाद रश्मि देसाई ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था. दोनों अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं.

रश्मि देसाई की बात करें तो उन्होंने साल 2011 में टीवी एक्टर नंदिश सिंह संधू से शादी रचाई थी. लेकिन 2016 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे. रश्मि अब सिंगल लाइफ एन्जॉय कर रही हैं.

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