scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तलाकशुदा एक्ट्रेस संग रिश्ते में था एक्टर, TV पर उड़ी धज्जियां, सलमान खान के गुस्से ने बर्बाद किया करियर?

टीवी एक्टर अरहान खान एक समय पर एक्ट्रेस रश्मि देसाई संग रिश्ते में थे. अरहान बिग बॉस में भी दिखे थे. लेकिन बिग बॉस में उनकी जर्नी बुरे नोट पर खत्म हुई थी. सलमान खान से उन्हें काफी डांट पड़ी थी. अब उन्होंने सालों बाद मुश्किल दौर पर बात की है.

Advertisement
X
रश्मि देसाई संग रिश्ते में थे अरहान (Photos: Instagram @arhaankhaan)
रश्मि देसाई संग रिश्ते में थे अरहान (Photos: Instagram @arhaankhaan)

टीवी एक्टर अरहान खान एक समय पर एक्ट्रेस रश्मि देसाई संग रिश्ते में थे. अरहान ने 'बिग बॉस 13' में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी. शो में उनकी रश्मि देसाई संग केमिस्ट्री देखने को मिली थी. लेकिन फिर सलमान खान ने शो में अरहान को लेकर कई ऐसे दावे किए थे, जिसने लोगों को हैरान कर दिया था. 

अरहान का छलका दर्द

शो में सलमान खान ने रश्मि देसाई को बताया था कि उन्हें पता चला है कि अरहान पहले से शादीशुदा हैं और उनका शादी से एक बेटा भी है. सलमान ने रश्मि देसाई को यह भी बताया था कि जब वो बिग बॉस हाउस में थीं, तब अरहान उनके घर जाते थे. रश्मि के घर की चाबियां भी अरहान के पास हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Salman Khan
बॉडी शेमिंग पर सलमान खान ने ट्रोल्स की लगाई क्लास
Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar Episode 13 Review
बिग बॉस में लौटा सलमान का 'दबंग' अंदाज, ट्रोल्स पर भड़के-उतारी शर्ट
Salman Khan slams trolls body-shaming Katrina Kaif over post-pregnancy weight gain.
कटरीना की बॉडी शेमिंग करने वालों पर भड़के सलमान, ट्रोल्स को जमकर लगाई फटकार.
Salman Khan Bigg boss 20
पैपराजी, ट्रोलर्स और क्रिटिक्स पर बरसे सलमान, गंभीर मुद्दों पर की बात
Salman khan Heart Attack Acting
बिग बॉस में सलमान के सीने में हुआ दर्द? देर रात एक्टर ने बताई सच्चाई

अब सालों बाद Pinkvilla संग बातचीत में अरहान ने 'बिग बॉस' में अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है. पिंकविला संग बातचीत में अरहान से पूछा गया कि सलमान खान से डांट पड़ने के बाद उन्होंने चीजों को कैसे हेंडल किया? इसपर अरहान ने कहा कि उनके लिए वो दौर काफी मुश्किल था. सलमान खान के पास एक साइड की स्टोरी पहुंची थी. मेरी साइड की स्टोरी उन्हें अब तक नहीं पता. 

Advertisement

अरहान से पूछा गया कि उन्होंने उस चीज से कैसे हैंडल किया? इसपर वो बोले- पर्सनल चीजों पर नेशनल टीवी पर बात करना मुझे लगता है कि सही नहीं था.

मां को लगा था सदमा

फैमिली के रिएक्शन पर अरहान खान बोले- मेरी फैमिली के लिए वो वक्त काफी मुश्किल था. काफी चीजें खराब हो गई थीं. जो दिखाया गया, वो सही नहीं था. चीजें गलत तरीके से पेश की गई थीं. मुझे लगता है कि अब सब निकल चुके हैं इस फेज से. 

अरहान ने कहा कि लोग अक्सर टीवी पर चीजें देखकर उन्हें सच मान लेते हैं. एक्टर ने कहा- हमें पता है, लेकिन हमारे मां-बाप इन चीजों को दिमाग पर ले लेते हैं. मेरी मां को इस चीज की वजह से ब्रेन स्ट्रोक आ गया था. 20 दिन वो ICU में रही थीं. उन्हें टेंशन की वजह से फिर से ब्रेन स्ट्रोक आ गया था, जिस वजह से उनकी आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी. 

अरहान ने कहा कि उनपर आरोप लगा था कि वो घर में लड़कियां लेकर जाते थे, लेकिन इस बात का कोई प्रुफ नहीं है. अरहान ने कहा कि उन्हें लोगों से फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मां की तबीयत बिगड़ने से उन्हें फर्क पड़ा था. अरहान ने ये भी कहा कि वो अपनी लाइफ में अब काफी अच्छा कर रहे हैं. 

Advertisement

काम मिलना हुआ बंद?

अरहान से पूछा गया कि क्या बिग बॉस कंट्रोवर्सी के बाद उनके काम पर असर पड़ा था? इसपर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुंबई छोड़ दिया था. उन्होंने काम पर ध्यान नहीं दिया था. उन्होंने अपने नंबर भी बदल लिए थे. वो दूसरी चीजों में बिजी हो गए थे. 

बता दें कि बिग बॉस में अरहान खान की चीजें सामने आने के बाद रश्मि देसाई ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था. दोनों अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. 

रश्मि देसाई की बात करें तो उन्होंने साल 2011 में टीवी एक्टर नंदिश सिंह संधू से शादी रचाई थी. लेकिन 2016 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे. रश्मि अब सिंगल लाइफ एन्जॉय कर रही हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    20 साल की युवती को सुनसान बिल्डिंग में ले गए... अब पकड़े गए आरोपी, इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी पीड़िता |
    अखिलेश के सामने ही भिड़े सपा नेता, पार्टी ने भंग की एटा-कासगंज की इकाइयां |
    Vastu Tips: मुख्य द्वार पर किस भगवान की फोटो लगानी चाहिए? जानें नियम |
    दिल्ली: नशे के लिए बिक रही थी Pregabalin कैप्सूल! छापेमारी में खुली कई चौंकाने वाली पोल |
    कौन हैं इलावेनिल वलारिवन? जिन्होंने एशियन गेम्स 2026 में जीते 2 सिल्वर, ओलंपिक में टूटा था मेडल का सपना |
    'हर तरफ गंदी निगाहें...' लड़की बनकर रात में दिल्ली की सड़कों पर निकला शख्स, बताई आपबीती |
    एयर होस्टेस की छोड़ी ट्रेनिंग, ट्रक चलाकर कर रही कमाई, कौन है हिमाचल की पहली महिला ट्रक ड्राइवर नेहा ठाकुर? |
    मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद NH-2 पर आगजनी |
    बिहार MLC चुनाव के लिए जनसुराज ने घोषित किए उम्मीदवार, प्रशांत किशोर ने किए ये वादे |
    4 महिलाएं, 3 युवक और कोडवर्ड में बातें... रूम में मिलीं आपत्तिजनक चीजें, गेस्ट हाउस में स्पेशल सर्विस की कहानी
    Advertisement