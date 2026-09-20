बिहार MLC चुनाव: जन सुराज ने 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान

बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जन सुराज ने शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. जन सुराज ने चुनाव के लिए कुल 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है.

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दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एसपी राय और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रवींद्र यादव को जन सुराज ने उम्मीदवार बनाया है. वहीं, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अफाक अहमद उम्मीदवार होंगे. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से दिव्या ज्योति और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रजनीश रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है.

बिहार विधान परिषद के इन चुनावों की घोषणा जल्द होने की संभावना है.कुल आठ सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें चार स्नातक और चार शिक्षक सीटें शामिल हैं. इन सीटों का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है.

प्रशांत किशोर ने किया नाम का ऐलान

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने पांच उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की. इनमें अफाक अहमद भी शामिल हैं, जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने छह साल पहले पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के समर्थन से यह सीट जीती थी. उस समय प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी नहीं बनाई थी.

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वकील और शिक्षाविद से नेता बनीं दिव्या ज्योति, जो पिछले सप्ताह पार्टी में शामिल हुई थीं, उन्हें पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है. यह सीट फिलहाल जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के पास है.

प्रशांत किशोर ने बताया कि पार्टी ने दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एसपी राय, दरभंगा स्नातक सीट से रवींद्र यादव और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रजनीश रंजन को उम्मीदवार बनाया है.

संगठन को मिलेगी मजबूती

यह चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव से अलग होगा. इसमें करीब 30 जिलों में चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव होगा. JSP ने पहले ही कहा था कि वह संगठन के विस्तार की रणनीति के तहत सभी आठ सीटों पर चुनाव लड़ेगी. एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारों का स्थानीय प्रभाव, स्नातक और शिक्षक मतदाताओं के बीच उनकी स्थिति और पार्टी संगठनों की मजबूती प्रमुख कारक होने की उम्मीद है.

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