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‘हम भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं’, करोड़ों की गाड़ी में बैठी मैथिली ठाकुर हुईं ट्रोल, कंगना ने दिया करारा जवाब

मैथिली ठाकुर को कुछ लोग सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो महंगी रोल्स रॉयस गाड़ी में घूम रही थीं. उन्हें मिल रही नफरत पर कंगना रनौत का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया है. उन्होंने अपने अंदाज में ट्रोल्स को फटकारा है.

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कंगना का फूटा गु्स्सा (Photo: ITG/PTI)
कंगना का फूटा गु्स्सा (Photo: ITG/PTI)

लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने साल 2025 में मात्र 26 साल की उम्र में राजनीति के अंदर कदम रखा था. उन्हें इस सफर में लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला, जिसकी बदौलत वो अब बिहार के अलीनगर क्षेत्र की विधायक हैं. मैथिली अपने क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रही हैं, जिसके बारे में उन्होंने हाल ही में पंचायत आजतक पर भी बात की. हालांकि इसके बावजूद उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है. 

मैथिली को किया गया टारगेट

मैथिली ठाकुर को हाल ही में एक लग्जरी गाड़ी रोल्स रॉयस में घूमते हुए देखा गया, जिसकी कीमत करीब 13 करोड़ रुपये बताई जा रही है. X पर इससे जुड़े कई सारे पोस्ट और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि विधायक बनने के बाद मैथिली ने इस गाड़ी को खरीदा है.

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उन्हें इस बात के लिए ट्रोल किया जा रहा है कि जिस सिंगर ने अपने चुनावी मेनिफेस्टो में एक होंडा एक्टिवा स्कूटी और 3 रुपये की संपत्ति की घोषणा की थी, उन्होंने कुछ महीनों में करोड़ों रुपयों की गाड़ी कैसे खरीद डाली. हालांकि जिस गाड़ी में मैथिली बैठीं हैं उसका मालिक कौन है, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है. 

Bihar MLA Maithili Thakur, who declared a Honda Activa and ₹3 net worth in her election affidavit, arrived in a ₹13 crore Rolls Royce. Ownership remains unconfirmed. pic.twitter.com/QxgulIqrzq

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कंगना ने मैथिली को किया सपोर्ट

26 साल की मैथिली को इस तरह टारगेट होता हुआ देख, बीजेपी सांसद कंगना रनौत से रहा नहीं गया. उन्होंने तुरंत ट्रोल्स को अपने अंदाज में फटकारा और सिंगर का समर्थन किया. कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- कुछ लोगों को जब नेता अच्छी जिंदगी जीते हुए दिखते हैं, तो उन्हें बहुत जलन महसूस होने लगती है. अब हमारी युवा विधायक को एक लग्जरी कार इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल किया जा रहा है. हम समाज की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, लेकिन हमारी अपनी नौकरी, करियर, जिंदगी और लोकप्रियता भी है.

'हम बिना किसी स्वार्थ के जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हमें अच्छी जिंदगी जीते हुए देखकर ही बुरा लगने लगता है. आखिर क्यों? हम भी अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी सकते? हम जनता के पैसे का इस्तेमाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन ये उम्मीद करना कि हम हमेशा गरीब और बिना किसी सुख-सुविधा के रहें, बिल्कुल तर्कहीन है.'

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