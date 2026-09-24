ऑस्ट्रेलिया में ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के एक AI एजेंट के सरकारी सिस्टम में घुसने का मामला सामने आया है. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि यह किसी सरकारी नेटवर्क में AI की हैकिंग का पहला ज्ञात मामला माना जा रहा है. एजेंट ने देश के मेडिकेयर स्टैटिस्टिक्स डेटाबेस की पब्लिक और नॉन-पब्लिक फाइलों तक पहुंच बनाई और उसमें फाइलें भी लिखीं.

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अल्बनीज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान बताया कि उन्होंने OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन से बात कर ऑस्ट्रेलिया की गंभीर चिंता जताई है. मामले की फॉरेंसिक जांच ऑस्ट्रेलियन सिग्नल्स डायरेक्टरेट की मदद से चल रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि और कौन से सरकारी सिस्टम प्रभावित हुए.

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AI एजेंट ने कैसे बनाई पहुंच

अल्बनीज के मुताबिक एजेंट स्वास्थ्य खर्च से जुड़ी रिसर्च कर रहा था. जवाब तलाशते हुए उसने उस ब्लॉक को पार कर लिया, जिसे कुछ हिस्सों तक पहुंच रोकने के लिए लगाया गया था. OpenAI के प्रवक्ता ड्रू पुसाटेरी ने कहा कि घटना जून में हुई थी, लेकिन कंपनी को इसकी जानकारी अगस्त में अपने AI मॉडल्स की व्यापक जांच के दौरान मिली.

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3 और सरकारी सिस्टम प्रभावित होने की आशंका

अल्बनीज ने कहा कि तीन अन्य सरकारी सिस्टम भी प्रभावित हुए हो सकते हैं. इनमें ऑस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, न्यू साउथ वेल्स ब्यूरो ऑफ क्राइम स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च और विक्टोरियन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ शामिल हैं.

OpenAI ने कहा कि उसे कोई सबूत नहीं मिला कि मेडिकेयर से जुड़े इस मामले में मरीजों के रिकॉर्ड तक पहुंच बनाई गई. कंपनी के मुताबिक सामने आई जानकारी में समेकित स्वास्थ्य आंकड़े और आंतरिक फाइल नाम शामिल थे.

सरकार को जानकारी देने में हुई देरी

OpenAI ने कहा कि उसने 10 सितंबर को ऑस्ट्रेलियाई सरकार को घटना की जानकारी दी. अल्बनीज के मुताबिक सूचना एक पब्लिक मेलबॉक्स पर भेजी गई, जिसके कारण संबंधित मंत्री तक जानकारी पहुंचने में पांच दिन की देरी हुई. उन्होंने कहा कि कंपनी को बेहतर प्रोटोकॉल की जरूरत है.

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ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने जांच के लिए टास्कफोर्स बनाने का ऐलान किया है. उन्होंने घटना को अस्वीकार्य बताया, लेकिन कहा कि किसी व्यक्ति का मेडिकल डेटा एक्सेस नहीं किया गया.

यह मामला AI एजेंट्स की पहुंच और सरकारी सिस्टम की सुरक्षा को लेकर बहस के बीच सामने आया है. OpenAI और Anthropic के CEO ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में AI के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों की जरूरत पर जोर दिया.

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