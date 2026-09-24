scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Import Duty Cut: सरकार का बड़ा फैसला... खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, त्योहारों में नहीं बिगड़ेगा रसोई का बजट

Govt Cuts Import Duty On Edible Oils: सरकार ने फेस्टिव सीजन में देश के लोगों को बड़ी राहत दी है और खाने के तेलों पर लागू इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर दी है.

Advertisement
X
नेपाल से खाद्य तेल आयात में उछाल (सांकेतिक तस्‍वीर)
नेपाल से खाद्य तेल आयात में उछाल (सांकेतिक तस्‍वीर)

देश में फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, ग्लोबल टेंशन के बीच महंगाई का जोखिम बरकरार है, लेकिन इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है. मोदी सरकार ने कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों पर लागू मूल आयात शुल्क में कटौती (Govt Cuts Import Duty) कर दी है. फेस्टिव सीजन के पहले लिए गए इस फैसले से खाने के तेलों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है. सरकार की ओर से बुधवार देर रात अधिसूचना जारी कर इस राहत का ऐलान किया गया है. 

कच्चे खाद्य तेल पर आधी इंपोर्ट ड्यूटी
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अब फेस्टिव सीजन में ताड़ का तेल, सोया तेल और सूरजमुखी का तेल समेत अन्य खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट आ सकती है. फेस्टिव सीजन में कीमतों को कम करके लोगों को राहत देने के प्रयास में सरकार ने इन पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है. सरकारी अधिसूचना पर नजर डालें, तो कच्चे पाम तेल और कच्चे सोया तेल पर मूल आयात शुल्क अब 10% से घटाकर आधा यानी 5% कर दिया गया है. इसके अलावा रिफाइंड पाम तेल और सोया तेल पर आयात शुल्क 32.5% से कम करके 27.5% किया गया है. 

इस खाने के तेल पर आयात शुल्क 'Zero'
इसके अलावा कच्चे सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क को 10% से घटाकर अब सरकार ने जीरो कर दिया गया है, जबकि रिफाइंड सूरजमुखी ऑयल पर इसे 32.5% से 22.5% किया गया है. कच्चे ताड़ के तेल और कच्चे सोयाबीन ऑयल पर कुल आयात शुल्क 11% होगा, जो अब तक 16.5% लग रहा था. 

सम्बंधित ख़बरें

Trump friend Tough Cookie knee down
Trump का 'Tough Cookie', भारत के आगे हो गया नतमस्तक?
Petrol Diesel Crisis
तेल महंगा... 530Cr डेली नुकसान, फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? जानिए
Saudi Oil Tanker
लाल सागर से झटका, तो रास तनूरा से बढ़ाई तेल सप्लाई! सऊदी की नई रणनीति
कच्चे तेल में लगी 'आग' से भारत में फूटेगा महंगाई 'बम'? देखें खबरदार
ट्रंप ने बनाया नया कानून, भारत के लिए नई चुनौती?
Advertisement

त्योहारों पर मिली बड़ी राहत
भारत में वनस्पति तेल की कीमतों में पिछले एक साल में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में सरकार की ओर से आयात शुल्क में की गई इस बड़ी कटौती से कीमतों में कमी आने की उम्मीद है. यानी सितंबर से नवंबर तक के प्रमुख धार्मिक त्योहारों के दौरान मिठाई, नमकीन और तले हुए खाद्य पदार्थों की खपत में इजाफा देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट में व्यापारियों के हवाले से कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत में बढ़ती मांग से मलेशियाई पाम तेल और अमेरिकी सोयाबीन तेल के वायदा भाव को समर्थन मिलेगा.

देश में डिमांड का दो-तिहाई आयात
भारत अपनी वनस्पति तेल की लगभग दो-तिहाई मांग आयात के माध्यम से पूरी करता है. खासतौर पर मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, रूस और यूक्रेन से ताड़ का तेल, सोया तेल और सूरजमुखी का तेल आयात होता है. रॉयटर्स की रिपोर्ट में पतंजलि फूड्स लिमिटेड (PAFO.NS) के उपाध्यक्ष आशीष आचार्य ने कहा कि शुल्क में कटौती से सूरजमुखी के तेल को सबसे अधिक लाभ होगा, जिससे यह रिफाइनरों के लिए अधिक आकर्षक बन जाएगा और संभावित रूप से सोयाबीन तेल और ताड़ के तेल की मांग में कुछ कमी आएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राहुल के सवाल से CWC बैठक तक... CEC ज्ञानेश कुमार को घेरने के लिए कांग्रेस ने तैयार किया बड़ा प्लान |
    Optical Illusion: 14 है गलत जवाब...क्या आप बता सकते हैं इस फोटो में कितने पक्षी? |
    मीडिया बैन पर ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने व्हाइट हाउस एंट्री तुरंत बहाल करने का दिया आदेश |
    मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए स्कूल का 'डरावना एक्सपेरिमेंट', डॉक्टर ने बताया कैसे बच्चों को रखें फोन से दूर |
    Rajasthani Aloe Vera ki Sabzi: एलोवेरा से बनाएं राजस्थान की मशहूर मसालेदार सब्जी, रोटी-पूड़ी के साथ लगेगी जबरदस्त, सब पूछेंगे रेसिपी! |
    पीएम मोदी के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन, मंत्रियों के साथ विकसित भारत पर मंथन |
    'रामायण' के बाद इश्क में घायल दिखे रणबीर कपूर, ‘लव एंड वॉर’ का फर्स्ट लुक आउट |
    ChatGPT वाली कंपनी के AI एजेंट ने सरकारी वेबसाइट कर ली हैक, ऑस्ट्रेलिया में आया पहला केस |
    जमुई कोर्ट में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को वकील ने जड़ा थप्पड़ |
    Govt Cuts Import Duty: मिठाई... स्नैक्स के लिए त्योहारों पर नहीं बिगड़ेगा रसोई का बजट, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान
    Advertisement