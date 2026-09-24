scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'रामायण' के बाद इश्क में घायल दिखे रणबीर कपूर, ‘लव एंड वॉर’ का फर्स्ट लुक आउट

संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिका में हैं.मेकर्स ने रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया है, जिसमें उनका नया और अनोखा अवतार दिखाया गया है.

Advertisement
X
लव एंड वॉर फर्स्ट लुक (Photo: Instagram @bhansaliproductions)
लव एंड वॉर फर्स्ट लुक (Photo: Instagram @bhansaliproductions)

संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' उन बड़ी फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में इंडस्ट्री के तीन सबसे बड़े और बेहद टैलेंटेड स्टार्स जैसे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, और विक्की कौशल लीड रोल में हैं. 

इस तरह से भंसाली अपनी दमदार कास्ट के साथ दर्शकों के लिए एक बेहतरीन और कभी न भूलने वाली वन-ऑफ-अ-काइंड सिनेमैटिक स्पेक्टेकल बना रहे हैं.  बेसब्री से फिल्म से जुड़ी अपडेट का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अब मेकर्स ने फिल्म की मच अवेटेड पहली झलक पेश कर दी है. जी हां, फिल्म से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट कर दिया गया है. 

इश्क में घायल दिखे रणबीर 
रणबीर कपूर जारी किए गए फर्स्ट लुक पोस्टर में बहुत अच्छे लग रहे हैं. वो एक अलग किरदार में परफेक्शन के साथ डूबे हुए नजर आ रहे हैं. संजय लीला भंसाली के हर प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट में भी भव्यता और बारीकी से हर एक बात पर ध्यान दिया गया है, जिसका सबूत यह पोस्टर है. पोस्टर से ये साफ है कि फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर अपना जादू चलाने वाली है. 

सम्बंधित ख़बरें

Sanjay Leela Bhansali wraps Love and War
लव एंड वॉर की शूटिंग हुई पूरी, अगले साल छिड़ेगी 'जंग'!
Worker dies on Love and War set
लव एंड वॉर के सेट पर हुई वर्कर की मौत, परिवार को मिलेगी 40 लाख की मदद
Indresh Malik intimate scenes
हीरो ने गोद में उठाया, हुआ इंटीमेट, रोमांटिक सीन करने में घबराया एक्टर? डायरेक्टर ने खाली कराया सेट!
salman khan cried
'सलमान को रोते-चिल्लाते देखा', 27 साल बाद इस्माइल ने खोला राज
Madhuri Dixit
'डोला रे डोला' शूटिंग के वक्त प्रेग्नेंट थी माधुरी?
Advertisement

रणबीर इस तरह के अवतार में पहले कभी नहीं देखे गए हैं. दर्शकों ने भी लव एंड वॉर में उनके इस तरह के लुक की उम्मीद नहीं की थी. कहना होगा कि भंसाली ने इस बार भी अपना कमाल दिखाया है, जिससे दर्शक हैरान रह गए हैं. एक बार फिर म्यूजिक के मामले में भंसाली अपनी कमाल के परफेक्शन को दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं.

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- वो रूतबा, वो रौब, वो जुनून! संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर 21 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. 

संजय लीला भंसाली द्वारा स्क्रीन पर रोमांस लाते देखना किसी ट्रीट से कम नहीं होता, ऐसे में दर्शक लव एंड वॉर के जरिए लंबे समय के बाद फिर से प्यार का जादू देखने के साथ महसूस करने वाले हैं. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पोस्टर ने फिल्म की रिलीज के लिए एक्साइटमेंट को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Meta का बड़ा AI धमाका! लॉन्च किए 4 नए डिवाइस, फोन की जरूरत होगी कम |
    यूपी में 2027 का सेमीफाइनल क्यों माना जा रहा राज्यसभा और MLC चुनाव? |
    'युवा ही बनाएंगे विकसित भारत', 'सेवा संकल्प यात्रा' के यात्रियों से बोले पीएम मोदी |
    19 चालान के बाद भी दौड़ती रही बस, ग्रेटर नॉएडा अग्निकांड पर बड़ा खुलासा |
    राहुल के सवाल से CWC बैठक तक... CEC ज्ञानेश कुमार को घेरने के लिए कांग्रेस ने तैयार किया बड़ा प्लान |
    Optical Illusion: 14 है गलत जवाब...क्या आप बता सकते हैं इस फोटो में कितने पक्षी? |
    मीडिया बैन पर ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने व्हाइट हाउस एंट्री तुरंत बहाल करने का दिया आदेश |
    मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए स्कूल का 'डरावना एक्सपेरिमेंट', डॉक्टर ने बताया कैसे बच्चों को रखें फोन से दूर |
    Rajasthani Aloe Vera ki Sabzi: एलोवेरा से बनाएं राजस्थान की मशहूर मसालेदार सब्जी, रोटी-पूड़ी के साथ लगेगी जबरदस्त, सब पूछेंगे रेसिपी! |
    पीएम मोदी के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन, मंत्रियों के साथ विकसित भारत पर मंथन
    Advertisement