'रामायण' के बाद इश्क में घायल दिखे रणबीर कपूर, ‘लव एंड वॉर’ का फर्स्ट लुक आउट

संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' उन बड़ी फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में इंडस्ट्री के तीन सबसे बड़े और बेहद टैलेंटेड स्टार्स जैसे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, और विक्की कौशल लीड रोल में हैं.

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इस तरह से भंसाली अपनी दमदार कास्ट के साथ दर्शकों के लिए एक बेहतरीन और कभी न भूलने वाली वन-ऑफ-अ-काइंड सिनेमैटिक स्पेक्टेकल बना रहे हैं. बेसब्री से फिल्म से जुड़ी अपडेट का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अब मेकर्स ने फिल्म की मच अवेटेड पहली झलक पेश कर दी है. जी हां, फिल्म से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट कर दिया गया है.

इश्क में घायल दिखे रणबीर

रणबीर कपूर जारी किए गए फर्स्ट लुक पोस्टर में बहुत अच्छे लग रहे हैं. वो एक अलग किरदार में परफेक्शन के साथ डूबे हुए नजर आ रहे हैं. संजय लीला भंसाली के हर प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट में भी भव्यता और बारीकी से हर एक बात पर ध्यान दिया गया है, जिसका सबूत यह पोस्टर है. पोस्टर से ये साफ है कि फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर अपना जादू चलाने वाली है.

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रणबीर इस तरह के अवतार में पहले कभी नहीं देखे गए हैं. दर्शकों ने भी लव एंड वॉर में उनके इस तरह के लुक की उम्मीद नहीं की थी. कहना होगा कि भंसाली ने इस बार भी अपना कमाल दिखाया है, जिससे दर्शक हैरान रह गए हैं. एक बार फिर म्यूजिक के मामले में भंसाली अपनी कमाल के परफेक्शन को दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं.

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- वो रूतबा, वो रौब, वो जुनून! संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर 21 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

संजय लीला भंसाली द्वारा स्क्रीन पर रोमांस लाते देखना किसी ट्रीट से कम नहीं होता, ऐसे में दर्शक लव एंड वॉर के जरिए लंबे समय के बाद फिर से प्यार का जादू देखने के साथ महसूस करने वाले हैं. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पोस्टर ने फिल्म की रिलीज के लिए एक्साइटमेंट को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है.



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