Rajasthani Aloe Vera ki Sabzi: एलोवेरा से बनाएं राजस्थानी स्टाइल मसालेदार सब्जी, रोटी-पूड़ी के साथ लगेगी जबरदस्त, सब पूछेंगे रेसिपी!

Rajasthani Aloe Vera ki Sabzi Recipe: एलोवेरा जिसे ग्वारपाठा भी कहा जाता है, सिर्फ स्किन और बालों के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि इसकी सब्जी सेहत के लिए बेहद गुणकारी मानी जाती है. सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन एलोवेरा सिर्फ स्किनकेयर प्रोडक्ट में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि राजस्थान में एलोवेरा की सब्जी खासतौर से बनाई जाती है.

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एलोवेरा की सब्जी डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखने, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है. आइए घर पर स्वादिष्ट और कड़वाहट फ्री एलोवेरा की सब्जी बनाने की आसान तरीका जानते हैं.

एलोवेरा की सब्जी के लिए आवश्यक सामग्री

ताजा एलोवेरा की पत्तियां: 2-3 बड़े टुकड़े

किशमिश: 2 बड़े चम्मच (पानी में भिगोई हुई)

काजू: 10-12 (दो टुकड़ों में कटे हुए)

अमचूर पाउडर: 1 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर: 1.5 छोटा चम्मच

सौंफ पाउडर: 1 छोटा चम्मच

हींग: 1 चुटकी

राई और जीरा: 1/2 छोटा चम्मच

दही: 3-4 बड़े चम्मच (फेटा हुआ)

तेल/घी: 2 बड़े चम्मच

नमक: स्वादानुसार

हरा धनिया: बारीक कटा हुआ

एलोवेरा की कड़वाहट दूर करने का तरीका

एलोवेरा का इस्तेमाल करने से पहले उसके साइड के कांटों को छील लें. ऊपरी हरा छिलका हटाकर अंदर का गूदा यानी जेल चौकोर टुकड़ों में काट लें. अब एक बर्तन में पानी उबालें, उसमें एक चौथाई चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर एलोवेरा के टुकड़ों को 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लें. इसके बाद पानी छानकर एलोवेरा के टुकड़ों को ठंडे पानी से धो लें. इससे एलोवेरा की कड़वाहट और चिपचिपाहट पूरी तरह खत्म हो जाती है.

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एलोवेरा की सब्जी बनाने का तरीका

एक कड़ाही में तेल या घी गर्म करें. गर्म होने पर इसमें हींग, राई और जीरा डालें. जीरा चटकने के बाद इसमें काजू और भिगोई हुई किशमिश डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद फ्लेम स्लो कर दें और कड़ाही में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और सौंफ पाउडर डालें. मसालों को 30 सेकेंड के लिए धीमी आंच पर भूनें ताकि मसाले जलें नहीं. मसाले भून जाने पर फ्लेम को एकदम स्लो करें या बंद कर दें. अब फेटा हुआ दही डालें और लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं. जब मसाले से तेल अलग होने लगे, तब तक इसे पकाएं. अब इसमें उबले हुए एलोवेरा के टुकड़े डालें और अच्छी तरह मिलाएं ताकि मसाले एलोवेरा में समा जाएं. स्वादानुसार नमक डालें. कहाड़ी को ढककर 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने दें. आखिर में अमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और 1 मिनट के लिए पकाएं. गैस बंद कर दें और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर गार्निश कर दें.

इस तरह से परोसे

आपकी गरमा-गरम टेस्टी और हेल्दी एलोवेरा की सब्जी तैयार है. इसे बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी या सादी गेहूं की फुलका रोटी के साथ परोसें. राजस्थान में इसे पूड़ी और पराठे के साथ भी काफी पसंद किया जाता है.

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