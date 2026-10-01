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Optical Illusion: आसान लग रहा है मगर है नहीं! क्या आपको बिल्लियों के बीच दिखा चूहा?

Optical Illusion: इस मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में ढेर सारी बिल्लियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनके बीच एक छोटा सा चूहा भी छिपा हुआ है.

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क्या आप बिना किसी मदद के उस चूहे को खोज सकते हैं? ( Photo: Pinterest)
क्या आप बिना किसी मदद के उस चूहे को खोज सकते हैं? ( Photo: Pinterest)

Optical Illusion:  सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीजें छिपी होती हैं, जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती. इन्हीं तस्वीरों के जरिए लोगों को अपनी नजर और दिमाग की तेजी परखने का मौका मिलता है. आज हम आपके लिए भी ऐसा ही एक दिलचस्प ब्रेन टेस्ट लेकर आए हैं. ऊपर दिखाई गई तस्वीर को ध्यान से देखिए. पहली नजर में आपको इसमें सब कुछ बिल्कुल सही और सामान्य दिखाई देगा. लेकिन तस्वीर को गौर से देखने पर आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आएंगी, जो बाकी तस्वीर से मेल नहीं खातीं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में आपको ढेर सारी नारंगी रंग की बिल्लियां एक-दूसरे के ऊपर सोती हुई दिखाई दे रही हैं. पहली नजर में लगेगा कि तस्वीर में सिर्फ बिल्लियां ही बिल्लियां हैं. लेकिन जरा रुकिए... इन बिल्लियों के बीच एक छोटा सा चूहा भी छिपा हुआ है. क्या आपकी नजर उस तक पहुंच पाएगी?

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तस्वीर को ध्यान से देखिए
इस ऑप्टिकल इल्यूजन में कई बिल्लियां एक-दूसरे के इतने करीब बैठी और लेटी हुई हैं कि उनके बीच छिपी छोटी सी चीज को पहचानना आसान नहीं है. ज्यादातर लोगों की नजर सबसे पहले बड़ी-बड़ी बिल्लियों के चेहरों और उनके शरीर पर जाती है. लेकिन असली चैलेंज है उस छोटे से चूहे को ढूंढना, जो बिल्लियों के बीच ऐसी जगह छिपा है कि पहली नजर में दिखाई ही नहीं देता.

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क्या आपको चूहा दिखाई दिया?
अब तस्वीर को ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं ध्यान से देखिए. हर बिल्ली के चेहरे, पंजे और शरीर के बीच मौजूद छोटी-छोटी जगहों पर नजर डालिए. चूहा आकार में बिल्लियों से काफी छोटा है, इसलिए उसे पहचानने के लिए तस्वीर को थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा. अगर आपको चूहा पहली नजर में ही मिल गया, तो आपकी नजर ने तस्वीर की छोटी सी डिटेल भी पकड़ ली. लेकिन अगर अभी तक नहीं मिला है, तो परेशान मत होइए. एक बार फिर तस्वीर को ध्यान से देखिए.

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आसान नहीं है ये चैलेंज
इस तस्वीर में ज्यादातर चीजें एक ही तरह के रंग और पैटर्न में दिखाई दे रही हैं. इसी वजह से हमारा दिमाग बड़े और साफ आकारों पर पहले ध्यान देता है और छोटी चीज को नजरअंदाज कर सकता है. यही इस तस्वीर का मजेदार हिस्सा है.

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चूहा तस्वीर में सामने ही है, लेकिन बिल्लियों के बीच छिपा होने की वजह से नजर आसानी से उसे छोड़ देती है. अब आपकी बारी है. बिना किसी की मदद लिए बताइए- क्या आपको बिल्लियों के बीच छिपा चूहा दिखाई दे गया?

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