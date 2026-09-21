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10 सेकंड में ढूंढना है 'FROG'! तस्वीर में ऐसे छिपा है शब्द, तेज नजर वाले ही पकड़ पाएंगे

इस Optical Illusion में एक जैसे Pattern के बीच 'FROG' शब्द छिपा हुआ है. क्या आप इसे सिर्फ 10 सेकंड में ढूंढ सकते हैं? तस्वीर को ध्यान से देखिए और अपना ऑब्जर्वेशन टेस्ट कीजिए.

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अब आपके सामने जो तस्वीर है, उसमें एक इंग्लिश वर्ड छिपा हुआ है. ( Photo: ITG)
अब आपके सामने जो तस्वीर है, उसमें एक इंग्लिश वर्ड छिपा हुआ है. ( Photo: ITG)

सोशल मीडिया पर Optical Illusion और Brain Teaser वाली तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं. ऐसी तस्वीरों में आंखों के सामने कुछ ऐसा पैटर्न बनाया जाता है, जिसमें कोई शब्द, नंबर या तस्वीर छिपी होती है. इसे ढूंढना आसान नहीं होता, क्योंकि तस्वीर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि छिपी हुई चीज पहली नजर में दिखाई नहीं देती. ऐसी पहेलियां सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं हैं. इन्हें हल करते समय आपको तस्वीर पर पूरा ध्यान लगाना पड़ता है. इससे आपकी नजर, फोकस और ऑब्जर्वेशन स्किल को आजमाने का मौका मिलता है. हालांकि, इसे किसी वैज्ञानिक टेस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए.

तस्वीर में छिपा है 'FROG' शब्द
अब आपके सामने जो तस्वीर है, उसमें एक इंग्लिश वर्ड छिपा हुआ है. तस्वीर में आपको हर तरफ एक जैसा पैटर्न दिखाई देगा, लेकिन इसी पैटर्न के बीच कहीं 'FROG' शब्द छिपा है. आपका चैलेंज है कि बिना किसी की मदद लिए इस शब्द को सिर्फ 10 सेकंड में ढूंढना है. इसके लिए तस्वीर को ध्यान से देखिए और अपनी नजरें तस्वीर के अलग-अलग हिस्सों पर घुमाइए.

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ध्यान रखें कि जल्दी-जल्दी तस्वीर देखने से आपको छिपा हुआ शब्द नजर नहीं भी आ सकता है. इसलिए कुछ सेकंड के लिए तस्वीर पर Focus करें और हर हिस्से को ध्यान से देखें.

 

क्या आपको 'FROG' दिखाई दिया?
अगर आपने 10 सेकंड के अंदर तस्वीर में छिपा FROG' शब्द ढूंढ लिया है, तो आपकी नजर छोटी-छोटी चीजों को पकड़ने में अच्छी है. आपने तस्वीर के पैटर्न के बीच छिपे शब्द को बाकी चीजों से अलग पहचान लिया. लेकिन अगर आपको अभी तक 'FROG' नहीं मिला है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसी तस्वीरों में एक जैसे पैटर्न और अक्षरों की वजह से दिमाग को सही चीज पहचानने में थोड़ा समय लग सकता है.

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एक बार फिर तस्वीर को ध्यान से देखिए. इस बार तस्वीर को थोड़ा करीब से देखें और अलग-अलग हिस्सों पर अपनी नजर रोककर देखें. हो सकता है कि जिस शब्द को आप इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, वह आपकी नजरों के सामने ही छिपा हो. तो चलिए, एक बार फिर कोशिश कीजिए और बताइए- क्या आपको 10 सेकंड में 'FROG' शब्द मिल गया?
 

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