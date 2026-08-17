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प्लास्टिक के डिब्बे से कोबरा पकड़ने का वीडियो वायरल, एक्सपर्ट्स ने किया आगाह

सोशल मीडिया मंच X पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. करीब 44 सेकंड के इस वीडियो में एक युवक बिना किसी बड़े उपकरण के प्लास्टिक के जार की मदद से एक खतरनाक कोबरा को पकड़ता दिखाई दे रहा है.वीडियो में लिखा गया है कि प्लास्टिक के जार से कोबरा पकड़ना. वीडियो सामने आने के बाद लोग युवक के तरीके को देखकर हैरान हैं.

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वीडियो की शुरुआत में एक युवक कोबरा दीवार के पास फन फैलाए नजर आता है (Photo:X/@वीडियो की शुरुआत में एक युवक कोबरा दीवार के पास फन फैलाए नजर आता है (Photo:X/@gharkakelsh)
वीडियो की शुरुआत में एक युवक कोबरा दीवार के पास फन फैलाए नजर आता है (Photo:X/@वीडियो की शुरुआत में एक युवक कोबरा दीवार के पास फन फैलाए नजर आता है (Photo:X/@gharkakelsh)

सोशल मीडिया मंच X पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. करीब 44 सेकंड के इस वीडियो में एक युवक बिना किसी बड़े उपकरण के प्लास्टिक के जार की मदद से एक खतरनाक कोबरा को पकड़ता दिखाई दे रहा है.वीडियो में लिखा गया है कि प्लास्टिक के जार से कोबरा पकड़ना. वीडियो सामने आने के बाद लोग युवक के तरीके को देखकर हैरान हैं.

वीडियो की शुरुआत में एक युवक कोबरा दीवार के पास फन फैलाए नजर आता है. सांप लगातार सतर्क दिखाई दे रहा है. इसी दौरान युवक उसके पास एक बड़ा सा जार लेकर पहुंचता है.

युवक धीरे-धीरे जार को सांप के सिर के पास ले जाता है और फिर उसे उसके ऊपर रख देता है. इसके बाद सांप का सिर जार के अंदर चला जाता है. युवक धीरे-धीरे उसके शरीर को भी जार के अंदर करने की कोशिश करता है.

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आखिर में वह जार को ढक्कन से बंद कर देता है. वीडियो के अगले हिस्से में सांप को झाड़ियों या जंगल जैसी जगह पर छोड़ते हुए दिखाया गया है.

यह भी पढ़ें: नाग पंचमी पर दूध पीता नाग... या प्यास से मजबूर सांप? सच क्या है!

जार देखकर अंदर क्यों गया सांप?

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वीडियो में दिखाई दे रहे तरीके को देखकर कुछ लोगों का कहना है कि सांप बंद और सुरक्षित जगह को शरण के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है. इसी वजह से जार उसके लिए एक संभावित छिपने की जगह जैसा लगा हो सकता है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरीके को सुरक्षित माना जाए. कोबरा जहरीला सांप है और उसके व्यवहार का अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है.

देखें वीडियो

वीडियो देखकर लोगों ने कहा-ऐसा कभी ना करें!

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं. कुछ लोगों ने युवक की हिम्मत की तारीफ की, जबकि कई लोगों ने इस तरीके को खतरनाक बताया.

कॉमन मैन नाम के यूजर ने कहा कि ऐसी कोशिशों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और स्थानीय सांप पकड़ने वालों को सही सुरक्षा उपकरण और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे हैंडलर और सांप दोनों की जान सुरक्षित रह सकती है. 

ओमप्रकाश मेहरारा नाम के यूजर ने लिखा कि बहादुरी और बेवकूफी में 1 सेंटीमीटर का फर्क रह गया. संजन बनर्जी नाम के यूजर ने साफ किया कि वीडियो में दिख रहा सांप किंग कोबरा नहीं, बल्कि स्पेक्टेकल्ड कोबरा है.

प्रसाद उख नाम के यूजर ने जार को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जार में हवा आने-जाने के लिए कई छेद होने चाहिए, ताकि सांप को सांस लेने में परेशानी न हो. वहीं, डिवॉर्मरएक्सडी नाम के यूजर  ने सरकार से ऐसे स्थानीय लोगों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की बात कही, जो सांपों को बचाने का काम करते हैं.

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नाग पंचमी के बीच वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो नाग पंचमी के आसपास सामने आया है. नाग पंचमी पर सांपों की पूजा करने की परंपरा है. हालांकि, सांपों को पकड़ना, उन्हें कैद रखना या उनके साथ किसी तरह का प्रदर्शन करना उनके साथ-साथ इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकता है.वन्यजीव विशेषज्ञों की ओर से भी आम तौर पर लोगों को सलाह दी जाती है कि सांप दिखाई देने पर खुद उसे पकड़ने की कोशिश न करें.

कोबरा को खुद पकड़ना पड़ सकता है भारी

वन्यजीव विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि कोबरा के साथ इस तरह की कोशिश बेहद जोखिम भरी हो सकती है. सांप अचानक हमला कर सकता है और जहर का असर जानलेवा हो सकता है. इसके अलावा, गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश में सांप को भी चोट लग सकती है.इसलिए अगर घर, छत या आसपास कहीं सांप दिखाई दे तो उससे दूरी बनाए रखना सबसे सुरक्षित तरीका है. उसे पकड़ने के बजाय स्थानीय वन विभाग या प्रशिक्षित सांप बचाव दल की मदद लेनी चाहिए.वीडियो सोशल मीडिया पर भले ही रोमांचक नजर आ रहा हो, लेकिन इसे देखकर खुद ऐसा करने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है.

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