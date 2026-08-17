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नाग पंचमी पर दूध पीता नाग... या प्यास से मजबूर सांप? सच क्या है!

सांप को दूध पिलाने की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन क्या वाकई सांप दूध पीता है? इसके पीछे छिपा सच काफी अलग है. जानिए सांप की डाइट, पाचन तंत्र और दूध से जुड़े इस पुराने मिथक की पूरी कहानी.

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नाग पंचमी के मौके पर प्रयागराज में कोबरा दिखाता एक संपेरा. (Photo: PTI)
नाग पंचमी के मौके पर प्रयागराज में कोबरा दिखाता एक संपेरा. (Photo: PTI)

सांप को दूध पीते हुए आपने कई बार तस्वीरों या वीडियो में देखा होगा. इसी वजह से लंबे समय से लोगों के बीच यह मान्यता है कि सांप दूध पीते हैं. लेकिन विज्ञान के मुताबिक सांप की डाइट में दूध शामिल नहीं होता. सांप मांसाहारी होते हैं. अलग-अलग प्रजातियों के सांप चूहे, मेंढक, मछली, पक्षी, कीड़े और दूसरे छोटे जीव खाते हैं. ऐसे में सवाल है कि सांप दूध पीता हुआ क्यों दिखाई देता है. क्या दूध उसके लिए सही है?

असल में सांप का शरीर उसके प्राकृतिक शिकार को पचाने के हिसाब से बना है. दूध उसके लिए जरूरी भोजन नहीं है. अगर कोई सांप दूध पीता हुआ दिख जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे दूध पसंद है. खासकर जब सांप को पकड़कर रखा जाता है. उसे लंबे समय तक पानी नहीं मिलता, तो वह सामने मौजूद किसी भी तरल को पीने की कोशिश कर सकता है.

यह भी पढ़ें: पीपलकोटी हादसे के बाद अब तपोवन विष्णुगाड टनल में वॉटर लीक से खतरा

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सांप क्या खाते हैं?

सांप पूरी तरह मांसाहारी होते हैं. यानी उनका खाना दूसरे जीव होते हैं. छोटे सांप कीड़े और केंचुए खा सकते हैं, जबकि बड़े सांप चूहे, पक्षी, मछली, मेंढक और दूसरे छोटे जानवरों को खाते हैं. सांप अपने शिकार को आमतौर पर पूरा निगल जाते हैं. उनका पाचन तंत्र मांस और शिकार से मिलने वाले दूसरे पोषक तत्वों को पचाने के लिए बना है. इसलिए दूध को सांप का सामान्य भोजन मानना सही नहीं है.

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Snake Drinking Milk

सांप दूध क्यों नहीं पीते?

दूध में लैक्टोज नाम का एक शुगर होता है. इसे पचाने के लिए शरीर में लैक्टेज नाम के एंजाइम की जरूरत होती है. सांप दूध पीने वाले जानवर नहीं हैं. उनका शरीर दूध को पचाने के लिए बना ही नहीं है. अगर सांप को दूध पिलाया जाए तो उसे पेट की परेशानी हो सकती है. 

दस्त और शरीर में पानी की कमी जैसी समस्या भी हो सकती है. इसके अलावा सांप के मुंह में जबरदस्ती दूध या कोई तरल डालना खतरनाक हो सकता है. यह तरल उसके फेफड़ों में पहुंच सकता है और सांस लेने में परेशानी पैदा कर सकता है.

यह भी पढ़ें: स्वदेशी जेट इंजन से चलने वाले सुसाइड ड्रोन दिव्यास्त्र MK3 की पहली टेस्ट फ्लाइट सफल

फिर सांप दूध पीता हुआ क्यों दिखता है?

कई बार सांप को दूध के बर्तन से तरल पीते हुए देखकर लोग मान लेते हैं कि वह दूध पी रहा है. लेकिन इसके पीछे प्यास एक बड़ी वजह हो सकती है. अगर सांप को काफी समय से पानी नहीं मिला है, तो वह सामने मौजूद तरल को पीने की कोशिश कर सकता है.

सांप को असल में साफ पानी की जरूरत होती है. जंगल या खुले इलाके में उसे पानी छोटे तालाबों, गड्ढों, जमा पानी या दूसरे प्राकृतिक स्रोतों से मिल सकता है. कुछ पानी उसे अपने शिकार से भी मिल जाता है.

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सांप को दूध पिलाना सही नहीं

सांप को दूध पिलाना उसकी जरूरत नहीं है. अगर घर या आसपास सांप दिखाई दे तो उसे पकड़ने या खिलाने की कोशिश न करें. उससे दूरी बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर वन विभाग या प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम से मदद लें. सीधी बात यह है कि सांप के लिए दूध प्राकृतिक भोजन नहीं है. उसे साफ पानी और उसके प्राकृतिक भोजन की ही जरूरत होती है.     रिपोर्टः साक्षी प्रजापति

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