VIDEO: गार्ड ने पहले पीटा, फिर बाल पकड़कर घसीटा... रेलवे स्टेशन पर महिला से बर्बरता

तेलंगाना में हफीजपेट रेलवे स्टेशन के पास महिला से कथित मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. वायरल वीडियो में एक व्यक्ति महिला के बाल पकड़कर उसे घसीटता और उसके साथ कथित तौर पर मारपीट करता दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर घटना को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं.

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शुरुआत में दावा किया गया कि महिला के साथ मारपीट करने वाला व्यक्ति रेलवे सुरक्षा बल (RPF) का कांस्टेबल है. हालांकि, दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने इस दावे को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति RPF का जवान नहीं, बल्कि तेलंगाना स्टेट पुलिस का होम गार्ड है.

पहले दावा किया जा रहा था कि महिला की पिटाई करने वाला आरपीएफ जवान. (photo: X@SCRRailwayindia)

महिला से क्यों की गई बर्बरता? जांच जारी

बताया जा रहा है कि यह घटना हैदराबाद के हफीजपेट रेलवे स्टेशन क्षेत्र की है. वीडियो में महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार और उसे बाल पकड़कर घसीटे जाने का दृश्य दिखाई दे रहा है. घटना के कारणों और विवाद की शुरुआत कैसे हुई, इसे लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.

वायरल वीडियो के बाद मामले को लेकर चिंता जताई जा रही है. हालांकि, महिला की ओर से शिकायत की गई है या नहीं और घटना के संबंध में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

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दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से RPF को लेकर स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद अब मामले में तेलंगाना स्टेट पुलिस के होम गार्ड की भूमिका सामने आई है. फिलहाल घटना से जुड़ी अन्य जानकारी का इंतजार है.

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