बाथरोब और सिर पर तौलिया... मेट्रो में महिला का VIDEO वायरल, रियल या प्रमोशनल?

मेट्रो में बैठी एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला बाथरोब पहने, सिर पर तौलिया लपेटे और आंखों के नीचे अंडर-आई पैच लगाए नजर आती है. उसका अंदाज देखकर ऐसा लगता है, जैसे उसने मेट्रो को ही स्पा बना लिया हो. वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या ये सीधे नहाकर मेट्रो में आ गई?"

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आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी.

सोशल मीडिया पर इसे दिल्ली मेट्रो का बताकर शेयर किया जा रहा है. दिल्ली मेट्रो में इससे पहले भी यात्रियों के अलग-अलग और अजीबोगरीब अंदाज के वीडियो वायरल हो चुके हैं. साल 2023 में बिकिनी पहनकर मेट्रो में सफर करती एक लड़की का वीडियो भी खूब चर्चा में रहा था. ऐसे में कई यूजर्स इस नए वीडियो को भी उसी तरह का पब्लिक स्टंट मान रहे हैं.

हालांकि, वीडियो को ध्यान से देखने पर कहानी कुछ और नजर आती है. मेट्रो के अंदर लगी स्क्रीन पर 'Motilal Oswal Malad West' लिखा दिखाई देता है. इससे वीडियो के मुंबई मेट्रो की Yellow Line से जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है, न कि दिल्ली मेट्रो से.



पहले देखें वीडियो

Crazier stuff keeps happening on Indian metros every day. https://t.co/oKJtJYrBTE — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) October 8, 2026

क्या ये प्रमोशनल वीडियो था?

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अब सबसे बड़ा सवाल वीडियो की असल पृष्ठभूमि को लेकर है. इसके बैकग्राउंड ऑडियो और पूरे सेटअप को देखते हुए इसे किसी ब्रांड के प्रमोशनल कंटेंट से जोड़कर भी देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर कई लोग इसे प्रमोशनल वीडियो बता रहे हैं.

हालांकि, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए अभी यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि महिला का यह अंदाज किसी ब्रांड प्रमोशन का हिस्सा था.

मेट्रो में अनोखे पहनावे और यात्रियों के अतरंगी अंदाज वाले वीडियो पहले भी वायरल होते रहे हैं. लेकिन इस मामले में खास बात यह है कि वीडियो की लोकेशन को लेकर ही अलग-अलग दावे हैं और इसके पीछे किसी प्रमोशनल एक्टिविटी की संभावना भी जताई जा रही है.

फिलहाल यह साफ नहीं है कि महिला ने जानबूझकर रील या प्रमोशनल वीडियो के लिए ऐसा किया था या यह वास्तविक घटना थी.

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