scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बाथरोब और सिर पर तौलिया... मेट्रो में महिला का VIDEO वायरल, रियल या प्रमोशनल?

मेट्रो में बाथरोब, सिर पर तौलिया और आंखों के नीचे अंडर-आई पैच लगाए बैठी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.आइये जानते हैं इस वीडियो की सच क्या है.

Advertisement
X
इस वायरल वीडियो को लेकर उठ रहे हैं सवाल (Photo:Insta/@HaramiParindey)
इस वायरल वीडियो को लेकर उठ रहे हैं सवाल (Photo:Insta/@HaramiParindey)

मेट्रो में बैठी एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला बाथरोब पहने, सिर पर तौलिया लपेटे और आंखों के नीचे अंडर-आई पैच लगाए नजर आती है. उसका अंदाज देखकर ऐसा लगता है, जैसे उसने मेट्रो को ही स्पा बना लिया हो. वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या ये सीधे नहाकर मेट्रो में आ गई?"

आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी.

सोशल मीडिया पर इसे दिल्ली मेट्रो का बताकर शेयर किया जा रहा है. दिल्ली मेट्रो में इससे पहले भी यात्रियों के अलग-अलग और अजीबोगरीब अंदाज के वीडियो वायरल हो चुके हैं. साल 2023 में बिकिनी पहनकर मेट्रो में सफर करती एक लड़की का वीडियो भी खूब चर्चा में रहा था. ऐसे में कई यूजर्स इस नए वीडियो को भी उसी तरह का पब्लिक स्टंट मान रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

इस टेस्ट के मुताबिक आपकी पसंद आपके स्वभाव का पता लग सकता है. ( Photo: AI)
कौन-सी परफ्यूम की बोतल चुनेंगे आप? पसंद बताएगी कैसी है आपकी पर्सनैलिटी
fish rain, raining fish, fish falling from sky
जब आसमान से गिरीं मछलियां, सड़क पर लग गया ढेर... क्या था ये रहस्य?
CJP protest, CJP protest viral video,
कोई गांधी बनकर दौड़ा, कोई टॉयलेट में जा छिपा... CJP प्रोटेस्ट के VIDEO वायरल
की इस पुरानी परंपरा में नए साल को भी उम्र बढ़ने से जोड़कर देखा जाता था. ( Photo: ITG)
यहां पैदा होते ही 1 साल का हो जाता है बच्चा? जानें उम्र गिनने की अनोखी परंपरा
तस्वीर को ध्यान से देखिए और 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए. ( Photo: ITG)
कौन-सा कप सबसे पहले भरेगा? आपका जवाब क्या है- 1, 2, 3 या 4?

हालांकि, वीडियो को ध्यान से देखने पर कहानी कुछ और नजर आती है. मेट्रो के अंदर लगी स्क्रीन पर 'Motilal Oswal Malad West' लिखा दिखाई देता है. इससे वीडियो के मुंबई मेट्रो की Yellow Line से जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है, न कि दिल्ली मेट्रो से.
 

पहले देखें वीडियो

क्या ये प्रमोशनल वीडियो था?

Advertisement

अब सबसे बड़ा सवाल वीडियो की असल पृष्ठभूमि को लेकर है. इसके बैकग्राउंड ऑडियो और पूरे सेटअप को देखते हुए इसे किसी ब्रांड के प्रमोशनल कंटेंट से जोड़कर भी देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर कई लोग इसे प्रमोशनल वीडियो बता रहे हैं.

हालांकि, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए अभी यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि महिला का यह अंदाज किसी ब्रांड प्रमोशन का हिस्सा था.

मेट्रो में अनोखे पहनावे और यात्रियों के अतरंगी अंदाज वाले वीडियो पहले भी वायरल होते रहे हैं. लेकिन इस मामले में खास बात यह है कि वीडियो की लोकेशन को लेकर ही अलग-अलग दावे हैं और इसके पीछे किसी प्रमोशनल एक्टिविटी की संभावना भी जताई जा रही है.

फिलहाल यह साफ नहीं है कि महिला ने जानबूझकर रील या प्रमोशनल वीडियो के लिए ऐसा किया था या यह वास्तविक घटना थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    JNU प्रोफेसर और कांग्रेस MP पर यौन उत्पीड़न के आरोप, BJP ने राहुल गांधी से पूछे सवाल |
    हर 3 सेकंड में एक नाबालिग बनती है दुल्हन! भारत में आज भी बाल विवाह जारी, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी |
    बिना परीक्षा इन्हें मिलेगी गुजरात पुलिस में भर्ती, 20% आरक्षण और उम्र में 5 साल की छूट का भी प्रावधान  |
    जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में बढ़ा सियासी पारा, JPNIC पहुंचे अखिलेश |
    सीएम योगी और अखिलेश की चुनावी चुनौती में कूदे ओम प्रकाश राजभर |
    नोबेल शांति पुरस्कार ना मिलने से भड़के ट्रंप, देखें US Top-10 |
    Amitabh Bachchan Lavish Banglow Tour: आलीशान बंगले में रहते हैं अमिताभ बच्चन, राजा से कम नहीं ठाठ-बाठ |
    इंस्टाग्राम रील्स पर देखी खूबसूरत जगह बनी मौत की वजह, तेलंगाना में पानी से भरी खदान में डूबा छात्र |
    Flipkart सेल में ₹10 हजार से कम के 3 बेस्ट फोन, 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले! |
    Warning For Global Economy: वेस्ट एशिया में टेंशन... संकट में दुनिया, अब यहां से आई बड़ी चेतावनी
    Advertisement