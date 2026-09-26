सुबह से एक भी फल नहीं बिका,'आप ले लो ना...' फल बेचने वाली बच्ची का वीडियो वायरल

कभी-कभी किसी के लिए 50 रुपये सिर्फ 50 रुपये होते हैं, लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए यही रकम पूरे दिन की उम्मीद बन सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सड़क किनारे फल बेचती एक छोटी बच्ची की ऐसी ही कहानी सामने आई है. बच्ची सुबह से अपने फलों के साथ बैठी थी और हर गुजरते शख्स को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी. उसे इंतजार था कि कोई आएगा, फल खरीदेगा और उसकी दिनभर की मेहनत कुछ कमाई में बदल जाएगी. लेकिन घंटों बीत गए और एक भी फल नहीं बिका.
वीडियो में बच्ची की मायूसी साफ नजर आती है. उसके सामने फल रखे थे, लेकिन ग्राहक नहीं था. शायद वह हर आने-जाने वाले को इस उम्मीद से देख रही थी कि इस बार कोई उसके पास रुकेगा. जब काफी देर तक ऐसा नहीं हुआ तो उसकी आवाज में भी निराशा सुनाई देने लगी. वह सामने वाले से कहती है, "सुबह से एक कुछ भी नहीं बिका, आप ले लो... कोई भी नहीं ले रहा." उस छोटी सी बात में उसकी पूरी परेशानी छिपी हुई थी. वह किसी से बड़ी मदद नहीं मांग रही थी. उसे बस अपना एक फल बेचना था.
एक शख्स रुका और खरीद लिया अनानास
इसी बीच वहां से गुजर रहे एक शख्स ने बच्ची की बात सुनी. उसने बच्ची से एक अनानास खरीद लिया और बदले में उसे 50 रुपये दिए. शायद उस शख्स के लिए यह रोजमर्रा की एक छोटी सी खरीदारी थी, लेकिन बच्ची के लिए यह उस दिन की पहली और सबसे बड़ी खुशी बन गई. पैसे हाथ में आते ही बच्ची के चेहरे का भाव बदल गया. कुछ देर पहले तक जिस चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही थी, उसी चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई. ऐसा लगा जैसे सिर्फ एक फल नहीं बिका, बल्कि उसके साथ उसकी उम्मीद भी बिक गई और बदले में उसे खुशी मिल गई.
50 रुपये नहीं, मेहनत की पहली कमाई थी
इस वीडियो को देखकर शायद सबसे ज्यादा भावुक करने वाली बात यही है कि बच्ची के लिए वे 50 रुपये सिर्फ पैसे नहीं थे. वह इस बात का सबूत थे कि पूरे दिन बैठकर की गई उसकी मेहनत आखिरकार किसी के काम आई. हम अक्सर छोटी दुकानों, ठेलों और सड़क किनारे सामान बेचने वाले लोगों के पास से गुजर जाते हैं. हमारे लिए किसी फल या सामान को खरीदना कुछ सेकंड का फैसला हो सकता है, लेकिन बेचने वाले के लिए वही एक ग्राहक दिन की कमाई का हिस्सा होता है. सोचिए, सुबह उम्मीद लेकर बैठी एक बच्ची जब शाम तक एक भी फल नहीं बेच पाती होगी तो उसके मन पर क्या गुजरती होगी. ऐसे में किसी का रुकना, उससे एक फल खरीदना और उसके हाथ में 50 रुपये रखना उसके लिए कितनी बड़ी बात रही होगी.
बच्ची की मुस्कान ने जीत लिया दिल
वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. बच्ची की मासूमियत और 50 रुपये मिलने के बाद उसके चेहरे पर आई खुशी देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. इस छोटी सी घटना में कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ा उपहार नहीं है और न ही कोई बड़ी मदद. फिर भी यह पल दिल को छू जाता है. क्योंकि कई बार किसी की जिंदगी में खुशी लाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती. किसी की मेहनत से खरीदा गया एक फल, मदद के लिए बढ़ाया गया छोटा सा हाथ या किसी के साथ बिताए गए दो पल भी उसके लिए बहुत मायने रख सकते हैं.
उस बच्ची के चेहरे की मुस्कान शायद यही बता रही थी कि उस दिन उसे सिर्फ 50 रुपये नहीं मिले थे. उसे यह एहसास मिला था कि कोई उसकी मेहनत को देखकर रुका, उसकी बात सुनी और उसके हाथ से फल खरीदा और शायद यही वजह है कि उस छोटी सी खरीदारी का वीडियो इतने लोगों के दिल को छू रहा है. कभी-कभी हमारी छोटी सी मदद किसी दूसरे के लिए पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन जाती है.