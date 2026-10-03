गोल्ड जीतने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने छुए ICC चेयरमैन जय शाह के पैर, दिल छू लेगा VIDEO

श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम ने एशियन गेम्स 2026 की मेन्स क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 212 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन वो 6 विकेट पर 192 रन ही बना सकी.
जीत के बाद मैदान पर जश्न का माहौल था और इसी दौरान एक खास पल ने सबका ध्यान खींच लिया. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह जब भारतीय खिलाड़ियों को जीत की बधाई देने पहुंचे, तो 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने झुककर उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया. वैभव के इस अंदाज से जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है.
'बेबी बॉस' के नाम से फेमस वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में 9 गेंदों पर 15 रन बनाए, जिसमें दो छक्के शामिल रहे. वैभव सूर्यवंशी बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. वैभव सूर्यवंशी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं.
वैभव सूर्यवंशी अभी महज 15 साल के हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्होंने भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है. आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए बल्ले से धमाल मचाने के बाद उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली और अब एशियन गेम्स में भी उन्होंने टीम के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल के बाद जय शाह से मुलाकात के दौरान वैभव का यह अंदाज कैमरे में कैद हो गया. मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों के बीच यह छोटा सा पल भारतीय टीम की गोल्ड मेडल जीत की तस्वीरों में खास बन गया.
भारत और पाकिस्तान के बीच गोल्ड मेडल मुकाबला बेहद खास रहा. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 211 रन बनाए. तिलक वर्मा (नाबाद 51 रन) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और भारतीय पारी को तेज गति दी. शिवम दुबे के साथ उनकी अहम साझेदारी ने भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा. भारत ने मुकाबला अपने नाम कर गोल्ड मेडल हासिल किया.