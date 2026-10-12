रंगों से सजीं... दुर्गा पूजा से पहले ऐसी बदलीं कोलकाता की सड़कें, VIDEO वायरल

दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता का नजारा बदलने लगा है. शहर के फ्लाईओवर अब नारंगी, गुलाबी और पीले जैसे चमकीले रंगों में नजर आ रहे हैं. कहीं रंगों की पट्टियां बनाई जा रही हैं तो कहीं बंगाल की पारंपरिक अल्पना से सजावट की जा रही है. सोशल मीडिया पर सामने आए इन रंगीन फ्लाईओवर के वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.अल्पना बंगाल की एक पारंपरिक लोक कला है. इसमें फर्श, आंगन या किसी जगह पर चावल के घोल से फूल, पत्तियों, ज्यामितीय आकृतियों और दूसरे सजावटी पैटर्न बनाए जाते हैं.

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पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले शहर के प्रमुख हिस्सों को सजाने का काम शुरू किया है. इसका मकसद शहर के रोजमर्रा के सार्वजनिक स्थानों को भी त्योहार के माहौल में रंगना है. इसी के तहत गड़ियाहाट और चिंघरीघाटा जैसे प्रमुख फ्लाईओवर पर पेंटिंग का काम चल रहा है.

सड़क पर चलते-चलते दिखा बदला हुआ फ्लाईओवर

गड़ियाहाट फ्लाईओवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. एक व्लॉगर ने अपने दोस्त के साथ बाइक से फ्लाईओवर का सफर किया और इस दौरान वहां चल रहे मेकओवर को रिकॉर्ड किया.

वीडियो में फ्लाईओवर की एक तरफ चमकीले रंग दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी तरफ ट्रैफिक सामान्य रूप से चलता नजर आता है. यानी एक ही फ्लाईओवर पर एक तरफ रंगों से सजा नया रूप दिख रहा है और दूसरी तरफ अभी पुराने रंग का हिस्सा नजर आ रहा है.

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Kolkata flyover painted in 🏳️‍🌈 colours https://t.co/jfLkUJDVc0 — Abhishek ✨ (@ImAbhishek7_) October 12, 2026

चिंघरीघाटा फ्लाईओवर दिख रहा इंद्रधनुष जैसा

चिंघरीघाटा फ्लाईओवर भी इस फेस्टिव मेकओवर का हिस्सा है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए बर्ड्स-आई व्यू में फ्लाईओवर पर अलग-अलग रंगों की लंबी पट्टियां दिखाई देती हैं. ऊपर से देखने पर ये रंग इंद्रधनुष जैसी तस्वीर बनाते हैं.

इन रंगों के अलावा पारंपरिक बंगाली अल्पना भी इस सजावट का अहम हिस्सा है. अल्पना बंगाल की पारंपरिक लोक कला है, जिसमें सजावटी पैटर्न बनाए जाते हैं. इसे आमतौर पर त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान बनाया जाता है. पारंपरिक रूप से इसे चावल के घोल से तैयार किया जाता रहा है.

फ्लाईओवर के साथ इन जगहों पर भी सजावट

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्क सर्कस कनेक्टर के नीचे और गड़िया मोड़ जैसे स्थानों पर भी अल्पना डिजाइन बनाई गई हैं. दुर्गा पूजा से पहले शहर के कई दूसरे पुल और फ्लाईओवर को भी इसी तरह सजाने की तैयारी है.

गड़ियाहाट ब्रिज पर चल रहे काम का निरीक्षण करने पहुंचीं बंगाल की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इस मेकओवर को लोगों के प्रति प्रेम और विश्वास का प्रतीक बताया.

उन्होंने गड़ियाहाट ब्रिज और श्यामबाजार जंक्शन पर हो रही अल्पना की सजावट का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, समय मिलने पर पार्क स्ट्रीट और राजभवन के आसपास भी अल्पना बनाई जा सकती है.

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पंडालों से बाहर भी दिख रहा दुर्गा पूजा का रंग

दुर्गा पूजा कोलकाता के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है. ऐसे में शहर की सजावट आमतौर पर पंडालों और मोहल्लों तक ही सीमित नहीं रहती. इस बार फ्लाईओवर और दूसरे सार्वजनिक स्थान भी इस फेस्टिव मेकओवर का हिस्सा बन रहे हैं.

रंग-बिरंगे फ्लाईओवर और पारंपरिक अल्पना ने कोलकाता की रोजमर्रा की सड़कों को ही त्योहार के रंग में रंग दिया है. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो इस बदलाव की झलक दिखा रहे हैं.

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(इनपुट: तपस कुमार सेनगुप्ता)