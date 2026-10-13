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रंगों से सजीं कोलकाता की सड़कें, 13 हजार पेन से बनी मां दुर्गा... VIDEO

कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान मां दुर्गा की एक अनोखी मूर्ति लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी. खास बात यह थी कि इसे मिट्टी या किसी पारंपरिक सामग्री से नहीं, बल्कि करीब 13 हजार रीसाइकल्ड प्लास्टिक पेन और उतने ही पेन रिफिल से तैयार किया गया था. इसकी खूबसूरती देखती ही बनती है.

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यह अनोखी कलाकृति कोलकाता के कलाकार चंद्र नाथ साहा ने तैयार की है
यह अनोखी कलाकृति कोलकाता के कलाकार चंद्र नाथ साहा ने तैयार की है

दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता का रंग-रूप तेजी से बदल रहा है. शहर के फ्लाईओवर और प्रमुख सड़कें अब सिर्फ ट्रैफिक का रास्ता नहीं, बल्कि त्योहार की सजावट का हिस्सा भी नजर आ रही हैं. गड़ियाहाट और चिंघरीघाटा फ्लाईओवर को नारंगी, गुलाबी और पीले जैसे चमकीले रंगों से सजाया जा रहा है. कई जगहों पर बंगाल की पारंपरिक अल्पना भी बनाई जा रही है, जिससे सड़कों और पुलों पर अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है. वहीं इस बार मां दुर्गा की एक ऐसी कलाकृति चर्चा में है, जिसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल है. करीब 13 हजार रीसाइकल्ड प्लास्टिक पेन और इतनी ही संख्या में पेन रिफिल को जोड़कर 5.5 फीट ऊंची मां दुर्गा की मूर्ति तैयार की गई है.

 

पेन से कैसे बनी मां दुर्गा की मूर्ति?

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इस कलाकृति को तैयार करने में 13 हजार रीसाइकल्ड प्लास्टिक पेन और करीब 13 हजार पेन रिफिल का इस्तेमाल किया गया है. अलग-अलग पेन को एक खास तरीके से जोड़कर मां दुर्गा का रूप तैयार किया गया. दूर से देखने पर यह किसी सामान्य मूर्ति जैसी नजर आती है, लेकिन पास जाने पर इसकी पूरी संरचना पेन से बनी दिखाई देती है.इस प्रोजेक्ट को राइटिंग इंस्ट्रूमेंट ब्रांड पेंटोनिक ने पेश किया है. यह ब्रांड लिंक लिमिटेड के पास है.

कलाकार ने बताया क्या था सबसे बड़ा चैलेंज

कलाकार चंद्र नाथ साहा के मुताबिक, इस काम के पीछे विचार यह था कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली एक साधारण चीज को नए रूप में देखा जाए. पेन आम तौर पर लिखने के काम आता है, लेकिन जब हजारों पेन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उससे एक अलग तरह की कलाकृति भी बनाई जा सकती है. इस पूरी कोशिश में कला, परंपरा और रीसाइकलिंग को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई है. यही वजह है कि दुर्गा पूजा के बीच पेन से बनी मां दुर्गा की यह अनोखी कलाकृति लोगों का ध्यान खींच रही है.

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दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता का नजारा पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है. शहर की कई सड़कें, फ्लाईओवर और चौराहे अब लाल, गुलाबी, पीले और नारंगी रंगों में रंगे दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में सड़क के दोनों तरफ रंगों की अलग-अलग पट्टियां नजर आती हैं, जिससे सामान्य ट्रैफिक वाली सड़कें किसी रंगीन कैनवास जैसी दिख रही हैं.

 

सोशल मीडिया पर दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता की बदली खूबसूरती के कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं. शहर की रंग-बिरंगी सड़कों, सजे फ्लाईओवर और खूबसूरत सजावट का नजारा लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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