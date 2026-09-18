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'मैंने KFC की पार्किंग में दिया बच्चे को जन्म...' महिला ने बच्चे का रखा ये नाम

एक महिला ने केएफसी स्टोर की पार्किंग में बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद इस घटना को यादगार बनाने के लिए कपल ने बच्चे का ऐसा नाम रखा, जिसका कनेक्शन केएफसी से है.

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केएफसी की पार्किंग में महिला ने बच्चे को जन्म दिया था (Photo - AI Generated)
केएफसी की पार्किंग में महिला ने बच्चे को जन्म दिया था (Photo - AI Generated)

आमतौर पर KFC में लोग चिकन खाने जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड के एक कपल के लिए यह जगह जिंदगी भर की सबसे खास याद बन गई. दरअसल, अस्पताल जाते समय महिला को इतनी तेज प्रसव पीड़ा हुई कि उसे रास्ते में ही कार से KFC की पार्किंग में रुकना पड़ा. वहां पहुंचते ही बच्चे का जन्म हो गया.

अब इस बच्चे का KFC से ऐसा कनेक्शन बन गया है कि उसका निकनेम भी इसी फास्ट-फूड चेन से जुड़ गया है. माता-पिता उसे प्यार से 'कर्नल कोडी'(Colonel Cody) बुलाते हैं. उनका कहना है कि यह नाम शायद जिंदगी भर उसके साथ रहने वाला है.

अस्पताल जाते समय अचानक बढ़ गई प्रसव पीड़ा
द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला इंग्लैंड के वॉर्सेस्टरशायर के ब्रॉम्सग्रोव का है.  33 साल की केटी मर्फी को डिलीवरी के लिए अस्पताल जाना था. उनके पार्टनर 32 साल के स्टीफन किर्बी उन्हें कार से अस्पताल ले जा रहे थे.

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स्टीफन के मुताबिक, उसी सुबह अस्पताल से दोनों को वापस घर भेज दिया गया था, क्योंकि डॉक्टरों को लगा था कि अभी डिलीवरी का समय नहीं आया है. लेकिन शाम होते-होते केटी की तकलीफ काफी बढ़ गई.

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इसके बाद स्टीफन उन्हें कार से अस्पताल लेकर निकल पड़े. अस्पताल करीब आधे घंटे की दूरी पर था. लेकिन रास्ते में ही उन्हें डर लगने लगा कि शायद वे अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे.

सड़क किनारे दिखा KFC और वहीं रोक दी कार
दोनों जिस रोड से गुजर रहे थे. वहां किनारे केएफसी का आउटलेट दिखाई दिया. स्टीफन ने बताया कि रास्ते में कार रोकने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी. तभी उनकी नजर उस KFC पर पड़ी, जहां वे अक्सर जाते थे. उन्होंने तुरंत कार को KFC की पार्किंग में ले जाकर रोक दिया.

केटी ने बताया कि जैसे ही हम पार्किंग में पहुंचे, मुझे महसूस हुआ कि बच्चे का सिर बाहर आ रहा है. स्टीफन ने तुरंत एंबुलेंस को फोन किया और उन्हें लोकेशन बतानी थी. इसी बीच उन्होंने कार रोककर केटी की तरफ का दरवाजा खोला और बच्चे को संभालने के लिए तैयार हो गए.

कार रुकते ही पैदा हुआ कोडी 
स्टीफन ने बताया कि जैसे ही उन्होंने कार पार्क की, वह अपनी पार्टनर की तरफ दौड़े. कुछ ही पलों में बच्चे का जन्म हो गया और Stephen ने खुद उसे संभाला. बच्चे का नाम कोडी रखा गया. उसका जन्म 29 अगस्त को हुआ था. 

अच्छी बात यह रही कि कुछ ही मिनट में एंबुलेंस भी वहां पहुंच गई. परिवार के मुताबिक, करीब पांच मिनट बाद एंबुलेंस उन्हें अस्पताल ले गई. अब कोडी पूरी तरह स्वस्थ है और अच्छी तरह बढ़ रहा है.

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KFC से जुड़ा ऐसा नाम, जो शायद जिंदगी भर चलेगा
कोडी का असली नाम तो Cody ही है, लेकिन उसके माता-पिता ने KFC की वजह से उसे एक मजेदार निकनेम भी दे दिया है- कर्नल कोडी.  दरअसल, KFC के संस्थापक का नाम  कर्नल हारलैंड सैंडर्स था. इसी वजह से परिवार ने कोडी के नाम के साथ कर्नल जोड़ दिया.

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केटी ने बताया कि डिलीवरी का यह किस्सा अस्पताल की नर्सों के बीच भी काफी चर्चित हो गया. यहां तक कि स्टाफ ने परिवार के लिए डिनर में KFC भी मंगवाया. अब परिवार ने मजाक में यह भी तय कर लिया है कि कोडी का पहला जन्मदिन KFC में मनाया जाएगा. इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि उसका पहला वीकेंड जॉब भी KFC में ही लगवाया जाएगा. केटी ने कहा कि वे उसे कर्नल कोडी बुलाते हैं और उन्हें लगता है कि यह निकनेम उसके साथ जिंदगी भर रहने वाला है.

KFC ने भी परिवार को भेजा खास संदेश
इस अनोखी डिलीवरी की खबर KFC तक भी पहुंची. कंपनी के प्रवक्ता ने परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि कोडी के जन्म की जगह KFC बना. केएफसी ने परिवार के लिए प्यार और शुभकामनाएं भेजने के साथ कुछ केएफसी मर्चेंडाइज और वाउचर देने की भी बात कही.

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इस तरह जिस KFC में केटी और स्टीफन अक्सर खाना खाने जाते थे. वही जगह उनके परिवार के लिए हमेशा के लिए खास बन गई. अब जब भी कोडी बड़ा होगा, उसके माता-पिता के पास उसे सुनाने के लिए उसकी पैदाइश की एक ऐसी कहानी होगी, जिसे वह शायद ही कभी भूल पाए.

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