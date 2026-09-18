'क्यों करूं तुम्हारी इज्जत, शर्म नहीं आती?' मैरी कॉम पर भड़कीं माही विज, 110 कैमरों के सामने किया अपमान!

बिग बॉस 20 में घमासान मचा हुआ है. दूसरा हफ्ता खत्म होते- होते हर खिलाड़ी के रंग दिखने लगे हैं. अपकमिंग एपिसोड जोरदार होने वाला है. टीवी की स्टार एक्ट्रेस माही विज और बॉक्सिंग की लेजेंड मैरी कॉम में भिड़ंत होने वाली है. दोनों के झगड़े का वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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मैरी-माही की लड़ाई

पहली बार मैरी का एग्रेशन शो में दिखा है. कैप्टेंसी टास्क खत्म होने के बाद बिग बॉस ने सभी घरवालों को एक्टिविटी के लिए बुलाया. यहां माही को मैरी का नाम बोलना था. लेकिन वो ऐसे दिखाती हैं कि उनका नाम नहीं जानतीं. वो उदिति से पूछती हैं- जो बॉक्सिंग करती हैं उनका नाम क्या है. उदिति के बताने पर माही मैरी का नाम बोलती हैं. ये सारा नजारा लव गिल देख रही थीं. उन्होंने टास्क खत्म होने के बाद मैरी को ये किस्सा बताया. लव ने कहा- जिनको सारी दुनिया जानती है, उन्हें तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो. खुद को क्या समझते हो. तुमने क्या उखाड़ लिया?

माही का ये बर्ताव मैरी को पसंद नहीं आया. फिर शुरू होती है दोनों की लड़ाई. मैरी ने गुस्से में कहा- आपका प्रोफाइल अच्छा है. मेरे प्रोफाइल से कंपेयर मत करो. तुम्हें खुद को शर्म नहीं आती. मेरे काम में टांग मत अड़ाओ. मेरी इज्जत करो. ये सुनकर माही का पारा हाई हो जाता है. वो तीखा जवाब देते हुए कहती हैं- क्यों करूं मैं आपकी इज्जत?

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माही ने मैरी को जवाब देते हुए कहा- हम छोटे लोग हैं. इतनी मिर्ची क्यों लगती है कुछ बोलने पर. आपको भी शर्म नहीं आती क्या, तबसे बैठकर बकवास कर रहे हो. हमारे लिए बोलते हो कि मेकअप लगाती हैं, कपड़े पहनती हैं. क्या आप ऐसे बात करती हैं? मैरी और माही के बीच का ये घमासान घरवाले देख रहे थे. किसी ने उनके बीच कुछ नहीं बोला. इंटरनेट पर यूजर्स इस लड़ाई को लेकर दो विचारों में बंटे हुए हैं. देखना होगा वीकेंड का वार में सलमान खान कैसे रिएक्ट करते हैं.

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