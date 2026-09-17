पहले किए 80 मर्डर... अब लड़की बनकर ऐसे पुलिस को दे रहा था चकमा! धरा गया

किसी शख्स पर एक-दो नहीं बल्कि दर्जनों हत्याओं का शक हो. वह पुलिस से बचने के लिए अचानक लड़की का रूप धारण कर ले. ब्राजील में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां 33 साल के एक संदिग्ध सीरियल किलर को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया, जब वह महिला के भेष में भागने की कोशिश कर रहा था. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान इस शख्स ने अपनी जिंदगी में करीब 80 लोगों की हत्या करने की बात कबूल की है. हालांकि, उसके इस दावे की अभी जांच चल रही है.

और पढ़ें

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला ब्राजील के उत्तर-पूर्वी राज्य पैराइबा का है. पुलिस ने 33 साल के जोरलान अल्वेस दा सिल्वा को एक कार्रवाई के दौरान पकड़ा. उस वक्त उसने धारीदार ड्रेस पहन रखी थी और सिर पर लंबे काले बालों वाली विग लगा रखी थी.

उसने महिलाओं वाली सैंडल, काला चश्मा और नेल पॉलिश भी लगा रखी थी. इतना ही नहीं, वह अपने साथ करीब 2 साल के एक बच्चे को भी लिए हुए था. पुलिस अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह बच्चा उसके साथ कैसे था.

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने जैसे ही उसके सिर से विग हटाई, उसकी असली पहचान सामने आ गई. विग के नीचे उसके छोटे बाल थे. इस पूरी कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है.

Advertisement

पुलिस से बचकर निकल गया था

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने इससे पहले जोरलान और उसके कुछ कथित साथियों की एक गाड़ी को रोककर तलाशी ली थी. गाड़ी में मौजूद एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन जोरलान किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गया.

इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई. आखिरकार उसे महिला के भेष में पकड़ लिया गया. माना जा रहा है कि पहचान छिपाने और पुलिस को चकमा देने के लिए उसने यह रूप बदला था.

तीन महीने में 15 हत्याओं का शक

पुलिस के मुताबिक, जोरलान पर संगठित अपराध से जुड़े गिरोहों के लिए हत्याएं करने का आरोप है. पुलिस का कहना है कि पिछले करीब तीन महीनों में ही कम से कम 15 हत्याओं में उसका नाम सामने आया है.

पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर अपनी जिंदगी में करीब 80 लोगों को मारने की बात कही. उसने यह भी बताया कि उसने पहली हत्या महज 13 साल की उम्र में की थी. हालांकि, पुलिस अभी उसके इस दावे की जांच कर रही है. इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि उसने वास्तव में 80 लोगों की हत्या की है.

एक हत्या के मामले में पुलिस को दी अहम जानकारी

जांच के दौरान पुलिस को जोरलान से एक डबल मर्डर केस के बारे में भी जानकारी मिली. यह मामला 1 अगस्त को रियो तिंटो में दो कारोबारियों की हत्या से जुड़ा है.

Advertisement

पुलिस अधिकारी डगलस गार्सिया के मुताबिक, जोरलान ने अधिकारियों को उस जगह तक पहुंचाया, जहां कथित तौर पर एक शव दफन किया गया था. इस जानकारी के बाद पुलिस को मामले की जांच में अहम सुराग मिला.

पुलिस अगर जोरलान के 80 हत्याओं वाले दावे को साबित कर देती है, तो यह ब्राजील के अपराध इतिहास का बेहद बड़ा मामला होगा.ब्राजील में सबसे ज्यादा हत्याओं के लिए कुख्यात अपराधियों में पेड्रो रोड्रिग्स फिल्हो का नाम लिया जाता है. उसे 71 हत्याओं के मामलों में दोषी ठहराया गया था. हालांकि, उसने खुद दावा किया था कि उसने 100 से ज्यादा लोगों को मारा है.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष की सैर, बस कुछ मिनट के लिए... खर्च करने होंगे 7 करोड़ रुपये

ऐसे में जोरलान का 80 हत्याओं का कथित कबूलनामा सही साबित होता है तो यह आंकड़ा ब्राजील के चर्चित अपराध मामलों में सबसे ऊपर पहुंच सकता है. फिलहाल पुलिस उसके दावों, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और अलग-अलग हत्याओं में उसकी कथित भूमिका की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----