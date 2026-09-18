मुंबई के नायर अस्पताल में साफ-सफाई में मिलीं खामियां, FDA ने नर्सेस मेस का लाइसेंस किया सस्पेंड

FDA ने नायर अस्पताल के नर्सेस मेस का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. FDA के अनुसार, यहां गंभीर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी कमियां पाई गईं. अस्पताल में मरीजों और आम लोगों की आवाजाही को देखते हुए खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया गया.

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नायर हॉस्पिटल के डीन शैलेश मोहिते ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि नायर अस्पताल के तीन कैंटी/मेस हैं. अस्पताल के मरीजों को खाना दिया जाता है, वह हॉस्पिटल कैंटीन का जाता है. वहीं मरीज के परिजनों और अस्पताल के स्टाफ डॉक्टर के लिए एक कैंटीन है. यह दोनों अभी भी शुरू हैं.

तीसरा कैंटीन जहां पर FDA ने रेड की और जो बंद किया है, वह नर्स मेस है. यहां अस्पताल में पढ़ाई कर रही और काम कर रही 400 नर्स का खाना तैयार होता था. फिलहाल उनके लिए खाने का प्रबंध कर दिया गया है और जो करेक्टिव मेजरस FDA ने बताए हैं, वह करेंगे. हालांकि शैलेश मोहिते ने बताया कि उनको FDA द्वारा क्या खामियां बताई गईं, वह नहीं बताया गया है और FDA की रेड 12 सितंबर को हुई थी.

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कार्रवाई हुई थी

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने गुरुवार को मुंबई सेंट्रल स्थित महानगरपालिका संचालित नायर अस्पताल के कैंटीन का लाइसेंस फूड सिक्योरिटी और स्वच्छता मानकों के 'गंभीर उल्लंघ' के चलते निलंबित कर दिया था.

FDA ने बताया था कि उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर दक्षिण मुंबई के कोलाबा स्थित 'ओलंपिया कॉफी हाउस' का लाइसेंस भी निलंबित किया गया था. 'ओलंपिया कॉफी हाउस' के निरीक्षण के दौरान फूड स्टोर रूम में यूरिनल होने समेत खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े कई गंभीर उल्लंघन पाए गए थे. FDA के अनुसार, वहां अस्वच्छ तरीके से खाना तैयार करने और बर्तन धोने की व्यवस्था थी. खाना सीधे फर्श पर रखा जा रहा था और साफ पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था. इसके अलावा कॉकरोच और मक्खियों का प्रकोप पाया गया था. रेफ्रिजरेटर के अंदर मांस और खून के अवशेष मिले थे. कच्चे शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को भी उचित तरीके से अलग नहीं रखा गया था.

उचित कपड़े नहीं थे

FDA ने बताया था कि वहां खराब लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था और खाद्य पदार्थ संभालने वाले कर्मचारियों के पास उचित कपड़े नहीं थे. 35 फूड हैंडलर्स में से 34 ने जरूरी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं ली थी. इसके अलावा अनिवार्य पानी की जांच रिपोर्ट और जरूरी सैनिटेशन रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे. नायर अस्पताल के कैंटीन के संबंध में FDA ने बताया था कि वहां खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया गया था. मरीजों और नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैंटीन का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था. FDA ने आगे की कानूनी कार्रवाई जारी होने की बात कही थी.

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