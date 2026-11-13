Small Aquarium Fish: घर में छोटा एक्वेरियम रखने का है शौक? पालें ये 5 खूबसूरत मछलियां, देखभाल भी है आसान

Small Aquarium Fish: घरों में आजकल लोगों को मछलियां रखने का शौक होता है, लेकिन बड़े एक्वेरियम और उनकी देखभाल को लेकर परेशान हैं, तो ऐसे में लोग छोटा फ्रेशवॉटर एक्वेरियम खरीद लाते हैं, मगर छोटे एक्वेरियम की मछलियां भी अलग होती हैं और उनकी देखभाल का तरीका भी अलग होता है. यह मछलियां ज्यादा नखरे नहीं करतीं और सही माहौल मिलने पर आसानी से रह सकती हैं.

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घरों में लोग एक्वेरियम तो रख लेते हैं, लेकिन उनकी देखभाल के बारे में उनको पता नहीं होता है. मछलियों को रखने से पहले आपको उनकी देखभाल का तरीके के बारे में पता होना चाहिए. इसलिए घर में मछलियों को एक्वेरियम में रखने से पहले उनके रहने के लिए सही पानी, तापमान और जगह का ध्यान रखना जरूरी है. आइए जानते हैं ऐसी 5 मछलियों के बारे में, जिन्हें शुरुआती लोग भी पाल सकते हैं, क्योंकि इनकी देखभाल बेहद आसान होती है.

बेट्टा फिश (Betta Fish)

बेट्टा मछली अपने खूबसूरत रंगों और लंबे पंखों के लिए जानी जाती है, यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं, जो पहली बार घर में एक्वेरियम रखने जा रहे हैं. हालांकि, इसे छोटे कटोरे में रखना सही नहीं है. बेट्टा के लिए कम से कम 5 गैलन यानी करीब 19 लीटर का टैंक होना चाहिए. इसमें पानी को साफ रखने के लिए फिल्टर और सही तापमान बनाए रखने के लिए हीटर लगाना जरूरी है. पानी का तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना बेहतर होता है. नर बेट्टा मछलियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे आपस में लड़ सकती हैं.

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गप्पी फिश (Guppy Fish)

इसके अलावा आप अपने घर में मौजूद एक्वेरियम में गप्पी मछलियां रख सकते हैं, यह अपने चमकीले रंगों और छोटी-छोटी पूंछों के कारण काफी पसंद की जाती हैं. इनकी सबसे खास बात है कि यह शांत स्वभाव की होती हैं और दूसरी छोटी, शांत मछलियों के साथ भी रह सकती हैं. इनके लिए कम से कम 10 गैलन यानी करीब 38 लीटर का एक्वेरियम रखना बेहतर है. गप्पी को फ्लेक्स और छोटे पेलेट्स वाला खाना दिया जा सकता है. इन्हें टैंक में पौधों और छिपने की जगहों के साथ रखना अच्छा रहता है. ध्यान रखें कि गप्पी मछलियां तेजी से बच्चे देती हैं, इसलिए इनकी संख्या जल्द बढ़ सकती है.

नियॉन टेट्रा (Neon Tetra)

आपने लोगों के घरों में देखा होगा कि उनके एक्वेरियम देखने में कलरफुल लगता है, क्योंकि वो लोग उसमें नियॉन टेट्रा फिश रखते हैं, जो छोटी और बेहद खूबसूरत मछली होती है. इसके शरीर पर नीली और लाल चमकीली धारियां बनी होती हैं, जो एक्वेरियम को कलरफुल बना देती हैं. ये झुंड में रहना पसंद करती हैं, इसलिए इन्हें अकेले रखने के बजाय कम से कम 5 से 6 मछलियों के ग्रुप में रखना चाहिए. इनके लिए पौधों वाला एक्वेरियम अच्छा रहता है. इन्हें छोटे फ्लेक्स या पेलेट्स खिलाए जा सकते हैं.

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प्लैटी फिश (Platy Fish)

प्लैटी मछलियां नारंगी, लाल, पीले और नीले जैसे कई रंगों में मिलती हैं. इनका स्वभाव शांत होता है और ये दूसरी शांत मछलियों के साथ आसानी से रह सकती हैं. इन्हें पालना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है. इनके लिए कम से कम 40 लीटर का टैंक रखें. एक्वेरियम में कुछ छोटे पौधे लगाने से इन्हें घूमने और छिपने की जगह मिल जाती है. इनके खाने में फ्लेक्स और छोटे पेलेट्स शामिल कर सकते हैं.

व्हाइट क्लाउड माउंटेन मिनो (White Cloud Mountain Minnow)

ये छोटी, चमकीली और शांत स्वभाव वाली मछलियां हैं. खास बात यह है कि इन्हें दूसरी कई मछलियों की तरह गर्म पानी की जरूरत नहीं होती. ये नॉर्मल ठंडे पानी में भी रह सकती हैं. इनके लिए करीब 40 लीटर का एक्वेरियम और कम से कम 6 मछलियों का ग्रुप अच्छा रहता है. अगर आपके घर में तापमान बहुत ज्यादा नहीं बदलता, तो इनके लिए अलग से हीटर की जरूरत भी नहीं पड़ सकती.

एक्वेरियम रखने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

छोटा एक्वेरियम रखने का मतलब यह नहीं है कि मछलियों को बहुत कम जगह में रखा जाए. टैंक में फिल्टर लगाएं, समय-समय पर पानी की सफाई करें और जरूरत से ज्यादा खाना न डालें. अलग-अलग प्रजातियों की मछलियों को एक साथ रखने से पहले उनके स्वभाव, पानी के तापमान और रहने की जरूरतों की जानकारी जरूर लें. इससे मछलियां स्वस्थ रहेंगी और आपका एक्वेरियम भी लंबे समय तक खूबसूरत बना रहेगा.

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