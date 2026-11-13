scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा, बालू लदे ट्रक में घुसी कार, पति-पत्नी समेत 3 की मौत

बिहार के कटिहार में छठ पूजा के लिए मनिहारी गंगा घाट जा रहे लोगों की कार खड़े ट्रक में घुस गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में 68 वर्षीय शंभू सिंह, उनकी पत्नी ऊषा सिंह और पड़ोसी मंजू रानी साह की मौत हो गई. एक बच्ची और चालक घायल हैं.

Advertisement
X
बच्ची और कार चालक गंभीर रूप से घायल.(Photo: Bipul Rahul/ITG)
बच्ची और कार चालक गंभीर रूप से घायल.(Photo: Bipul Rahul/ITG)

बिहार के कटिहार में छठ पूजा के लिए गंगा स्नान करने जा रहे लोगों की कार भीषण हादसे का शिकार हो गई. मनिहारी थाना क्षेत्र में कुतुबपुर गांव के पास तेज रफ्तार KIA कार सड़क किनारे खड़े बालू लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ट्रक के अंदर घुस गई और उसके परखच्चे उड़ गए. इस दर्दनाक हादसे में एक दंपति समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसा शुक्रवार सुबह अहले सुबह मनिहारी थाना क्षेत्र के फोर लेन पर हुआ. कार में कुल छह लोग सवार थे. इनमें दो महिलाएं, एक बच्ची, दो पुरुष और कार चालक शामिल थे. सभी कटिहार नगर थाना क्षेत्र के बैगना के रहने वाले थे और छठ पूजा के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए मनिहारी गंगा घाट जा रहे थे.

यह भी पढ़ें: घूमता रहा झूला, नीचे गिरते-टकराते रहे लोग... कटिहार मेले के खौफनाक वीडियो से हड़कंप

सम्बंधित ख़बरें

छठ पूजा की तैयारी के बीच मिला भगवान कृष्ण का स्वरूप
महिलाओं ने कहा- महापर्व पर भगवान का आना सौभाग्य.(Photo: Bipul Rahul/ITG)
छठ घाट की खुदाई में निकले श्रीकृष्ण की मूर्ति... दर्शन के लिए उमड़ी भीड़
नाव पर बिक रही गंगा की मिट्टी. (Photo: ITG)
5-10 रुपये में गंगा की मिट्टी खरीदने की होड़... छठ पूजा से जुड़ी है कहानी
पुजारी की हत्या के बाद परिजनों में मचा कोहराम. (Photo: ITG)
पड़ोसी ने रची पुजारी की हत्या की साजिश! तंत्र-मंत्र के शक में मार डाला
कटिहार की पुलिस लाइन में पकड़ा गया फर्जी पुलिसकर्मी. (Photo: ITG)
वर्दी, जूते और फेक ID... पुलिस लाइन में रह रहा था फर्जी पुलिसकर्मी

मृतकों की पहचान 68 वर्षीय शंभू सिंह, उनकी 63 वर्षीय पत्नी ऊषा सिंह और उनकी पड़ोसी मंजू रानी साह के रूप में हुई है. मंजू रानी साह के पति का नाम इंदु साह बताया गया है. हादसे में शंभू सिंह और ऊषा सिंह की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

कटिहार

ट्रक में घुस गई KIA कार, तीन शव बुरी तरह फंसे

Advertisement

जानकारी के मुताबिक, सड़क किनारे बालू लदा एक ट्रक तकनीकी खराबी के कारण खड़ा था. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही KIA कार ने पीछे से उसमें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर का असर इतना भयानक था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और गाड़ी ट्रक के भीतर जा घुसी.

हादसे के बाद कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर के कारण तीनों शव गाड़ी के अंदर बुरी तरह फंस गए थे. दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और सड़क से गुजर रहे लोग मौके पर पहुंच गए. देखते ही देखते घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई.

सूचना मिलते ही मनिहारी थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई. ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद ट्रक के अंदर फंसी KIA कार को बाहर निकाला. इसके बाद वाहन में फंसे तीनों शवों को बाहर निकाला गया. इस दौरान फोर लेन पर अफरातफरी का माहौल बना रहा.

कटिहार

बच्ची और कार चालक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज

इस दुर्घटना में कार में सवार एक बच्ची और चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को तत्काल इलाज के लिए मनिहारी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया. उनकी हालत को देखते हुए अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. हादसे में घायल अन्य लोगों की स्थिति को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

Advertisement

पुलिस ने घटनास्थल पर जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद तीनों शवों को एंबुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कटिहार भेज दिया. वहीं, क्षतिग्रस्त कार और खड़े ट्रक को लेकर भी मौके पर जांच की गई.

घटनास्थल पर पहुंचे मनिहारी थानाध्यक्ष ने मृतकों की पहचान की पुष्टि की. उन्होंने हादसे को बेहद दुखद बताया. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. छठ पूजा के लिए गंगा स्नान करने निकले परिवार के तीन लोगों की मौत से बैगना इलाके में शोक का माहौल है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गोवा में रोजगार, जमीन और माइनिंग पर क्या है सरकार का प्लान? CM प्रमोद सावंत ने बताया पूरा विजन |
    भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026: म‍िल‍िए कृष‍िवीर नासिक के विलास शिंदे से |
    क्या इमरान खान से डील करने जा रही पाकिस्तान सरकार? मोहसिन नकवी ने बताया सच |
    छठ महापर्व की अंतिम दौर में तैयारियां, पटना से दिल्ली तक घाटों की भव्य सजावट |
    ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर रामगोपाल यादव का तंज- 'जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो' |
    Dahi Walnut Kebab Recipe: शाम के नाश्ते में दही डालकर बनाएं क्रिस्पी अखरोट कबाब, हरी चटनी के साथ आएगा स्वाद, नोट करें रेसिपी |
    निकाह रुकवाने की धमकी, बरातघर के बाहर पुलिस तैनात... फिर ऐसे हुई शादी |
    'हमने 30 सीटें जीतने का टारगेट रखा है', गोवा BJP अध्यक्ष दामोदर नाइक ने बताई पार्टी की स्ट्रेटेजी |
    'पहली पारी में कुछ और, दूसरी में कुछ और...', 244 रनों की हार से पिच पर भड़के श्रेयस अय्यर, बोले- ये पराजय पचाना मुश्क‍िल |
    मेरठ: लाइटर से साड़ी शोरूम के बाहर टंगे दुपट्टों में आग लगा गया नाबालिग, धधकने से बची मार्केट
    Advertisement