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मैक्रों संग Oops मोमेंट का शिकार हुईं आईसलैंड की PM, मेलोनी मोमेंट भी हुआ था वायरल

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों एक बार फिर महिला नेता के साथ अपने अभिवादन को लेकर चर्चा में हैं. इस बार आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन फ्रॉस्टाडॉटिर के साथ मुलाकात का एक वीडियो और तस्वीर सामने आई है. मैक्रों उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वह थोड़ा पीछे हटती नजर आईं.

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आइसलैंड की प्रधानमंत्री का मैक्रों के साथ ऊप्स मोमेंट कैमरे में कैद. (AFP)
आइसलैंड की प्रधानमंत्री का मैक्रों के साथ ऊप्स मोमेंट कैमरे में कैद. (AFP)

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का महिला नेताओं से मिलने का अंदाज एक बार फिर चर्चा में है. इस बार आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन फ्रॉस्टाडॉटिर के साथ उनका एक पल कैमरे में कैद हो गया. यूरोपीय नेताओं की बैठक के दौरान मैक्रों उनसे मिलने पहुंचे और गले लगाने के लिए आगे बढ़े. लेकिन फ्रॉस्टाडॉटिर इस दौरान असहज दिखीं. वह थोड़ा पीछे हट गईं और उन्होंने मैक्रों के कंधे पर हाथ रख दिया.

तस्वीर में फ्रॉस्टाडॉटिर के चेहरे के भाव भी साफ दिख रहे हैं. ऐसा लग रहा था कि वह इस अभिवादन से बचना चाहती हैं. यहां तक कि उन्होंने अपने पास खड़े फोटोग्राफर की तरफ भी देखा. वहीं, मैक्रों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी. वह पूरे उत्साह के साथ उनकी तरफ झुक रहे थे. दोनों नेताओं के चेहरे के भाव इतने अलग थे कि यह पल कैमरे में कैद होते ही चर्चा का विषय बन गया.

यह भी पढ़ें: फ्रांस में 700 सुपरमार्केट फ्रीज साइबर अटैक के पीछे ईरान का हाथ? विदेश मंत्री बोले- अंजाम भुगतना होगा

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मेलोनी के साथ भी ऐसे पल हुए थे वायरल

मैक्रों इससे पहले इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी ऐसे ही कुछ पलों को लेकर चर्चा में आ चुके हैं. पिछले साल G7 समिट के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें मैक्रों मेलोनी के कान में कुछ कहते नजर आए थे. वीडियो के आखिर में मेलोनी आंखें घुमाती दिखी थीं. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कयास लगाने लगे कि मैक्रों ने उनसे ऐसा क्या कहा था.

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यह भी पढ़ें: फ्रांस में मैक्रों सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग, तोड़फोड़-आगजनी, पुल‍िस से हुई झड़प

इस साल की शुरुआत में पेरिस के एलिसी पैलेस में भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात का एक अजीब पल कैमरे में कैद हुआ था. मैक्रों ने मेलोनी का स्वागत करते हुए उनके गाल पर चुंबन दिया, लेकिन वह कुछ ज्यादा देर तक ऐसा करते रहे. मेलोनी इस दौरान थोड़ी असहज दिखीं और फिर खुद को संभालते नजर आई थीं. उस वक्त अमेरिका और यूरोप के नेताओं की एक अहम बैठक हो रही थी, लेकिन मैक्रों और मेलोनी का यह पल सोशल मीडिया पर छा गया.

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