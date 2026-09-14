पैसेंजर के बैग से निकला मगरमच्छ का सिर, एयरपोर्ट स्टाफ भी था हैरान

एयरपोर्ट पर किसी यात्री के बैग की जांच होती है तो उसमें कपड़े, जूते, खाने-पीने का सामान या दूसरी सामान्य चीजें मिलने की उम्मीद होती है. लेकिन इटली के एक एयरपोर्ट पर एक यात्री के बैग से जो चीज निकली, उसे देखकर वहां मौजूद अधिकारी भी हैरान रह गए. बैग के अंदर मगरमच्छ का सूखा हुआ सिर रखा था. इसे कागज में लपेटकर ले जाया जा रहा था.

और पढ़ें

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला इटली के ट्यूरिन शहर के सांड्रो पर्टिनी एयरपोर्ट का है. यहां अधिकारियों ने एक यात्री के सामान की जांच की तो उसके बैग से मगरमच्छ का सिर बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस और कस्टम अधिकारियों ने इसे जब्त कर लिया.

मियामी से आया था यात्री

रिपोर्ट के मुताबिक, यह इतालवी यात्री अमेरिका के मियामी से यात्रा करके आया था और रास्ते में वह इस्तांबुल भी गया था. ट्यूरिन एयरपोर्ट पर सामान की जांच के दौरान अधिकारियों की नजर उसके बैग पर पड़ी.

बैग खोलने के बाद अधिकारियों को उसमें एक मरे हुए मगरमच्छ का सिर मिला. सिर सूखा हुआ था और उसे कागज में लपेटकर रखा गया था. जाहिर तौर पर यात्री इसे सामान्य सामान की तरह अपने साथ लेकर सफर कर रहा था.

Advertisement

मगरमच्छ का सिर मिलने के बाद मामला सिर्फ सामान जब्त करने तक सीमित नहीं रहा. यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई. ट्यूरिन के सिक्योरिटी पर्सनल ने बताया कि यात्री पर बिना जरूरी सर्टिफिकेट या लाइसेंस के संरक्षित प्रजाति के एक नमूने को इटली में लाने का आरोप लगाया गया है.

यानी समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी कि यात्री अपने बैग में एक मगरमच्छ का सिर लेकर घूम रहा था. असली मामला वन्यजीव संरक्षण से जुड़े नियमों का है. ऐसे जीवों के शरीर के हिस्सों को एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए कई मामलों में विशेष अनुमति और दस्तावेज जरूरी होते हैं.

अगर इस मामले में यात्री दोषी पाया जाता है तो उसे 23,200 डॉलर से लेकर 2,32,000 डॉलर तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा उसे 6 महीने से लेकर एक साल तक की जेल भी हो सकती है.

ट्यूरिन के सुरक्षाकर्मियों के मुताबिक, गर्मियों के महीनों में विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है. इनमें कई लोग ऐसी जगहों की यात्रा करते हैं जहां दुर्लभ और विदेशी वन्यजीव पाए जाते हैं.

इसी वजह से कस्टम अधिकारियों के साथ मिलकर एयरपोर्ट पर सामान की जांच बढ़ाई जा रही है. इस दौरान अधिकारियों की नजर सिर्फ नशीले पदार्थ या सामान्य तस्करी वाले सामान पर ही नहीं, बल्कि वन्यजीवों और उनके अंगों की अवैध तस्करी पर भी रहती है. मगरमच्छ का सिर मिलने का यह मामला भी इसी जांच के दौरान सामने आया.

Advertisement

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

मगरमच्छ का सिर बैग में मिलने की खबर सोशल मीडिया पर पहुंची तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं. कुछ लोगों ने इस घटना को वन्यजीवों के प्रति इंसानी लालच का उदाहरण बताया.

एक यूजर ने इसे बेहद गलत बताते हुए कहा कि किसी जीव के शरीर के हिस्से को इस तरह सामान की तरह बैग में ले जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता. वहीं, कुछ लोगों ने इस कार्रवाई पर तंज भी कसा. एक कमेंट में कहा गया कि कस्टम अधिकारी मगरमच्छ के सिर जैसी चीजें पकड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके मुताबिक नशीले पदार्थों की तस्करी भी हो रही है.

फिलहाल इस मामले में यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. एयरपोर्ट पर सामान की एक सामान्य जांच ने उसके बैग से ऐसी चीज बरामद कर दी, जिसकी शायद वहां मौजूद किसी अधिकारी ने भी उम्मीद नहीं की होगी.

---- समाप्त ----