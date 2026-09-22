scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'इंडिया में ही मैं सही था...' दुबई जाकर बदली सोच, बोला- कमाई के बाद भी बचत मुश्किल

दुबई में रह रहे कोलकाता के राहुल बाला ने एक वीडियो में वहां की जिंदगी और खर्चों का अपना अनुभव शेयर किया है. उन्होंने कहा कि भारतीय रुपये में सैलरी बड़ी दिखती है, लेकिन दुबई में रहने के खर्च के बाद बचत करना आसान नहीं है.

Advertisement
X
राहुल ने अपनी बात समझाने के लिए सैलरी का उदाहरण दिया (Photo:AP)
राहुल ने अपनी बात समझाने के लिए सैलरी का उदाहरण दिया (Photo:AP)

विदेश जाकर नौकरी करना भारत में रहने वाले कई युवाओं का सपना होता है. खासकर दुबई जैसी जगह पर नौकरी और अच्छी सैलरी की तस्वीर लोगों को आकर्षित करती है. लेकिन कोलकाता के रहने वाले राहुल बाला का दुबई में रहने का अनुभव इस सपने का दूसरा पहलू दिखाता है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कहा कि दुबई आने के बाद उन्हें लगने लगा है कि 'इंडिया में ही मैं सही था.'

राहुल के मुताबिक, भारत से बाहर जाना उनका सपना था और वह सपना पूरा भी हुआ. लेकिन दुबई पहुंचने के बाद उन्हें यहां के रोजमर्रा के खर्चों का अंदाजा हुआ. उन्होंने विदेश में नौकरी के लिए जाने वालों को सलाह दी कि सिर्फ सैलरी को भारतीय रुपये में बदलकर फैसला न लें.

'दुबई रहना आसान नहीं है'

सम्बंधित ख़बरें

65-year-old Chinese woman AI scam
65 साल की महिला बनी 29 साल की डॉक्टर, ऐसे बिजनेसमैन से ठगे 22 लाख
teesta-river-baby-elephant-rescue-fishermen-forest-officials
नदी में बह गया नन्हा हाथी, जब बाद मां से मिला तो लोगों का दिल भर आया
Dubai
बीच पर विदेशी महिलाओं को परेशान करता रहा बांग्लादेशी शख्स
car
AI की मदद से लिखी पुलिस शिकायत, फिर सामने आया ऐसा नतीजा
ladakh-workation-cost-couple-spends
लद्दाख में रहना कितना महंगा? कपल ने बताया 1 महीने का पूरा खर्च

राहुल ने अपने वीडियो में कहा, "इंडिया से बाहर आना एक सपना था, जो सपना पूरा हुआ. लेकिन यहां आने के बाद पता चल रहा है, अपना इंडिया बहुत अच्छा है."

उन्होंने दुबई में रहने की बढ़ती लागत का जिक्र करते हुए कहा कि यहां खाना, पानी और दूसरी जरूरतों पर लगातार खर्च होता है. उनका कहना है कि आम आदमी के लिए इन खर्चों के बाद हर महीने अच्छी बचत करना आसान नहीं होता.

Advertisement

राहुल ने खाने का उदाहरण भी दिया. उनके मुताबिक, एक सामान्य भोजन के लिए कम से कम 10 दिरहम यानी करीब 260 रुपये खर्च हो सकते हैं. ऐसे छोटे-छोटे खर्च पूरे महीने में बड़ी रकम बन जाते हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rahul Bala (@i_am_rahulbala)

 

2500 दिरहम की सैलरी, फिर कितनी बचत?

राहुल ने अपनी बात समझाने के लिए सैलरी का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को दुबई में 2500 दिरहम मिलते हैं, तो भारतीय रुपये में यह रकम करीब 70 हजार रुपये के बराबर दिखाई देती है.

लेकिन दुबई में रहने के खर्च निकालने के बाद पूरी रकम बचाना संभव नहीं होता. राहुल के उदाहरण के मुताबिक, तमाम खर्चों के बाद करीब 1500 दिरहम बच सकते हैं.

यही वजह है कि उनका कहना है कि विदेश में मिलने वाली सैलरी को सिर्फ भारतीय रुपये में बदलकर देखना सही तस्वीर नहीं देता. वहां की कमाई के साथ रहने का खर्च और बचत की क्षमता भी समझना जरूरी है.

'भारत बहुत अच्छा है'

राहुल ने अपने वीडियो में कहा कि दुबई आना उनका सपना था, लेकिन यहां रहने के बाद उन्हें भारत की कई चीजों की अहमियत समझ आई. उन्होंने कहा, "दुबई रहना आसान नहीं है."

राहुल की प्रोफाइल के मुताबिक, वह शेफ हैं. उनका यह वीडियो इंस्टाग्राम पर लोगों का ध्यान खींच रहा है और कई यूजर्स उनके अनुभव पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Advertisement

हालांकि, राहुल की बताई रकम और खर्च उनके व्यक्तिगत अनुभव और उदाहरण हैं. दुबई में हर व्यक्ति की सैलरी, रहने की व्यवस्था, किराया और खर्च अलग हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'इंडिया में ही मैं सही था...' दुबई जाकर बदली सोच, बोला- कमाई के बाद भी बचत मुश्किल |
    'कभी न करें ऐसा विचार...', जमुई के आरोपियों का एनकाउंटर, BJP ने वीडियो शेयर कर दी चेतावनी |
    Shani Ki Sade Sati: मेष-कुंभ-मीन पर शनि की साढ़ेसाती, जानें कैसे रहेंगे 2027 के पहले 6 महीने |
    CMO ऑफिस की खिड़की खुली मिली, करीब 100 पेंशन फाइलें गायब, कानपुर में रहस्यमयी चोरी |
    Rajasthani Mirchi ke Tipore Recipe: हरी मिर्च से बनाएं राजस्थान के मशहूर टिपोरे, रोटी-पराठा के साथ आएगा स्वाद, आसान है रेसिपी! |
    8th Pay Commission: बड़ा फायदा.. अगर 8वें आयोग में हुई देरी, तो इन कर्मचारियों को मिलेंगे 18 लाख |
    Gen Z को पैसों की टेंशन! जॉब से लेकर घर में बदलने पड़ रहे फैसले |
    रानी मुखर्जी पर टूटा दुखों का पहाड़, मां कृष्णा मुखर्जी का 75 साल की उम्र में निधन |
    DPL में फिक्सिंग की आहट! विकेटकीपर बल्लेबाज ने तुरंत की शिकायत, DDCA ने BCCI को लिखा पत्र |
    जापान को हराकर भारत ने बना दिया 'महारिकॉर्ड', टी20I में ऐसा करने वाली पहली टीम
    Advertisement