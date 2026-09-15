Dahi Masala Paratha Recipe: नाश्ते में दही-मसाला भरकर बनाएं नरम-नरम पराठे, प्लेट चट कर जाएंगे घरवाले, नोट करें रेसिपी

Dahi Masala Paratha Recipe: नाश्ते में आलू-प्याज और गोभी के पराठे तो अक्सर ही घरों में बनाए जाते हैं. चाय और दही के साथ इनको खाने में बहुत मजा भी आता है. सब्जी और दाल की स्टफिंग वाला पराठे तो सभी ने खाए होंगे, लेकिन एक बार दही मसाला पराठा ट्राई करके देखिए. नमक वाले पराठे के साथ दही तो अक्सर ही लोग खाते हैं, लेकिन दही मसाले पराठे का स्वाद बहुत लाजवाब होता है और नाश्ते के लिए यह एकदम परफेक्ट डिश है.

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अगर आप चाय के साथ आपको पराठा खाना अच्छा लगता है तो आप दही मसाला पराठा ट्राई कर सकते हैं, एक तो यह बहुत टेस्टी होता है और इसे बनाने में भी समय नहीं लगता है. जब घर में कोई सब्जी ना हो तो आप दही-मसाला पराठा बनाकर अपने घरवालों को खिला सकते हैं और यह उनको बहुत अच्छा भी लगेगा. आइए दही-मसाला पराठा बनाने की आसान रेसिपी जानते हैं.

दही-मसाला पराठा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

2 कप गेहूं का आटा

½ कप गाढ़ा दही

1 हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच अजवाइन

½ छोटा चम्मच जीरा

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च

½ छोटा चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच गरम मसाला

½ छोटा चम्मच कसूरी मेथी

2 बड़े चम्मच हरा धनिया

नमक स्वादानुसार

घी/तेल

दही-मसाला पराठा बनाने का तरीका

सबसे पहले एक कटोरी में दही डालें और उस पर हरी मिर्च, अजवाइन, जीरा, मसाले, कसूरी मेथी, धनिया पत्ती और नमक डालकर मिलाएं. आटे में मोयन के लिए तेल मिलाएं और फिर पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें. आटे को गूंथकर करीब 15 मिनट ढककर रख दें. उसके बाद लोई लेनी है और उसके बीच में दही-मसाला की स्टफिंग भर दें. स्टफिंग भरने के बाद उसको बेलकर गर्म तवे पर डालें. पराठे को घी या तेल लगाकर दोनों तरफ से हल्का गोल्डन और अच्छी तरह सिकने तक सेंकें. इसी तरह सभी पराठे बना लें.

इस तरह करें सर्व

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पराठों को आप अचार या चाय के साथ सर्व करें, अगर आपको सॉफ्ट-सॉफ्ट पराठे पसंद है तो आपको यह दही-मसाला पराठा बहुत टेस्टी लगेंगे. दही मसाला पराठा को आप आलू की सब्जी के साथ भी परोस सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेश बहुत बेमिसाल लगता है और खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ करेगा.



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