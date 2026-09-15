'अब दिल्ली-गुड़गांव में बाइक चलाने में लगेगा डर', गुरुग्राम हादसे की शिकार बाइकरने बयां किया अपना दर्द

गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर शिवानी चौहान (सिया) के साथ हुई घटना ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया है. सिया का आरोप है कि एक कार में सवार लोग उनकी बाइक के आसपास गाड़ी चलाकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे. कार के शीशे काले थे और जब उन्होंने कार सवारों को साइड होने के लिए कहा, तो वे पीछे हटने के बजाय उनकी बाइक का पीछा करते रहे. सिया के मुताबिक, एक मोड़ पर कार ने उनकी बाइक को टक्कर मारी और फिर आरोपी मौके से फरार हो गए. इस घटना के बाद सिया ने 'आज तक' से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपना दर्द बयां किया.

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रिपोर्टर - क्या हुआ था उस दिन?

बाइकर शिवानी चौहान- मैं राइड पर निकली थी. तभी एक देखी, जो लगातार मेरे पीछे थी. तब मैंने देख लिया कि उन लोगों ने शायद पी रखी हैं. पीछे भी दो लोग हैं, गाड़ी के शीशे भी सारे काले थे. एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा था मुझे और मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा उनसे आगे चलूं. मुझे डर लग रहा था, जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे थे. अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आस-पास लेकर आ रहे थे. तो मुझे डर था कि कहीं टक्कर मारकर मुझे गिरा ना दें. इसी चीज को देखते हुए कि थोड़ा आगे जाऊंगी. आगे तीन चार गाड़ियां हैं. वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे. पीछे हो जाएंगे. पर वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि अपनी गाड़ी मेरी बाइक के पीछे लगाकर रखने की. और जब वो कट आया बीच में वहां और वो गाड़ी आई. मैं वहां साइड में हुई थर्ड लेन में. तो उसमें देखना कि वो गाड़ी कितनी तेजी से पीछे आ रही थी. जब वो कट मारता है तो उसके टायर तक की आवाज़ आती है. और वो ठोक के निकल जाते हैं. तो ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ गोल्फ कोर्स रोड पर.. बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइजिंग है, स्कैयरिंग है हर फीमेल बाइकर के लिए. और हमारे उन लोगों के लिए जो संडे राइड करते हैं.

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रिपोर्टर- कल्याण बैंसला क्लेम कर रहा है कि उस गाड़ी में उसकी बहन भी थी?

बाइकर शिवानी चौहान- मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई लड़की थी और एक तो वो काले शीशे करके गुड़गांव की सड़कों पर घूम रहे हैं. तो वैसे ही वो एक रूल वायलेट कर रहे हैं. दूसरा ये कि मेरे पीछे मेरा जो फेलो राइडर चल रहा था. उसने मुझे कवर करने की कोशिश करी, जो मेरे वीडियो में भी दिख रहा है कि मैं हूं और मेरे साइड में वो चल रहा है. उसके जस्ट पीछे वो गाड़ी चल रही है. तो वो कोशिश कर रहा था कि गाड़ी ना आए उसने देख लिया था कि वो लोग पूरी कोशिश कर रहे थे. पर वो गाड़ी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या सोच रहे थे? क्या जताना चाहते थे? कि वो लड़के हैं मैं लड़की हूं. डरा रहे थे. शो ऑफ कर रहे थे. क्या चीज करना चाह रहे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जल्दी-जल्दी में आए. कट मारा. ठोका और वो भाग गए.

रिपोर्टर- कब लगा आपको कि कार वाले की इंटेंशन गलत है?

बाइकर शिवानी चौहान- जब वो मेरे साइड में आके, शीशे डाउन करके इशारे कर रहा था.

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रिपोर्टर- क्या इशारे कर रहा था? और वो कुछ बोला भी?

बाइकर शिवानी चौहान- कुछ जब वो बोल रहा था. मैंने हेलमेट पहन रखा था, मुझे क्लीयर सुनाई नहीं दे रहा था. वो इशारा कर रहा था, साइडवाला भी इशारे कर रहा था मुझे. मैं उनको बोल रही थी कि साइड हो जाओ, वो दूर ही नहीं हो रहे थे. अगर कोई आपको बोलता है कि साइड हो जाओ, तो आप साइड हो जाओगे ना. वो साइड ही नहीं हो रहे थे. उसके बाद वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के पीछे लगाकर घूम रहे हैं. चेज़ करने की कोशिश रहे हैं. तो मेरे को तो उसी टाइम डर लग गया था. तो तभी मैं आगे चलने की कोशिश कर रही थी.

रिपोर्टर- गुड़गांव पुलिस ने सुमोटो लेकर एफआईआर दर्ज की. आप कब पुलिस के पास पहुंची और आपने कब शिकायत की?

बाइकर शिवानी चौहान- पुलिस के पास मेरे फादर गए थे. हमारा लॉयर गया था. वो कल (सोमवार) एफआईआर दर्ज कराके आए हैं. अभी पुलिसवाले आ रहे हैं.

रिपोर्टर- किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है और आपकी डिमांड क्या है?

बाइकर शिवानी चौहान- अभी धाराएं लगेंगी. वो स्टेटमेंट लेंगे. अटैम्प्ट टू मर्डर है ये तो. मतलब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए उस लड़के के खिलाफ.

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रिपोर्टर- आप लड़की हैं. बाइक पर कम लड़कियां दिखती हैं, जिनका ऐसा शौक हो और जो ग्रुप में बाइक चलाती हों. आपके ग्रुप में कितने लोग हैं और आप कब से बाइक चला रही हैं?

बाइकर शिवानी चौहान- मेरा कोई पर्टीकूलर ग्रुप नहीं है. मैं कभी अकेले भी चलती हूं. मेरा एक कजिन ब्रदर है उसके पास भी बाइक है, कभी मैं उनके साथ भी जाती हूं. मेरा कोई पर्टीकूलर ग्रुप नहीं है. मैं ये एक साल से कर रही हूं. बाइक चलाती हूं. एक छोटा सा सर्किल है. एक दूसरे को सब जानते हैं.

रिपोर्टर- इस इंसिडेंट के बाद आपको डर लगा?

बाइकर शिवानी चौहान- ओवेसली मुझे बहुत डर लगा.

रिपोर्टर- दोबारा बाइक चला पाएंगी?



बाइकर शिवानी चौहान- मैं बाइक तो चला पाउंगी, लेकिन मुझे डर लगेगा कि मैं अकेले जाऊं रोड पे. ग्रुप में क्या मुझे दिल्ली गुड़गांव में ही रोड पर जाने में डर लगेगा.

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