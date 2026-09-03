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ब्रैडमैन, वॉ, लारा से खास रिश्ता... 19 साल का ये श्रीलंकाई पेसर कौन? धोनी से भी है स्पेशल कनेक्शन

श्रीलंका के नुवारा एलिया के 19 साल के तेज गेंदबाज टोनी ग्रेग अपनी गेंदबाजी के साथ-साथ परिवार के अनोखे नामों को लेकर चर्चा में हैं. उनके भाइयों के नाम डॉन ब्रैडमैन, स्टीव वॉ और लैरी गोम्स हैं, जबकि कजिन ब्रायन लारा, ब्रेट ली और फ्लेमिंग हैं. दिलचस्प बात ये है कि इन सभी में सिर्फ टोनी ने क्रिकेट को गंभीरता से अपनाया है.

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Bradman से Lara तक, घर में सजे क्रिकेट के महान नाम... सिर्फ Tony Greig ने पकड़ी गेंद, अब दिखा रहा रफ्तार (Photo: Photo: X/@thecrichub_live)
Bradman से Lara तक, घर में सजे क्रिकेट के महान नाम... सिर्फ Tony Greig ने पकड़ी गेंद, अब दिखा रहा रफ्तार (Photo: Photo: X/@thecrichub_live)

श्रीलंका के नुवारा एलिया (Nuwara Eliya) से एक 19 साल का तेज गेंदबाज क्रिकेट की दुनिया में धीरे-धीरे अपनी पहचान बना रहा है. नाम है टोनी ग्रेग. नाम सुनकर शायद आपको सबसे पहले इंग्लैंड के महान क्रिकेटर टोनी ग्रेग याद आएंगे, लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है.

टोनी सिर्फ अपने नाम की वजह से चर्चा में नहीं हैं. उनके परिवार का नामों वाला क्रिकेट कनेक्शन इतना दिलचस्प है कि पहली नजर में पूरी कहानी किसी काल्पनिक क्रिकेट टीम जैसी लगती है.

टोनी के भाई हैं डॉन ब्रैडमैन, स्टीव वॉ और लैरी गोम्स, वहीं उनके चचेरे भाइयों के नाम ब्रायन लारा, ब्रेट ली और फ्लेमिंग हैं. 

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और सबसे खास बात? इतने क्रिकेट दिग्गजों के नाम परिवार में होने के बावजूद इनमें से सिर्फ टोनी ग्रेग ने क्रिकेट को गंभीरता से अपनाया है.

नामों की पूरी कहानी क्या है?
इस असाधारण नामकरण के पीछे टोनी के पिता जोसेफ ल‍िओ डोम‍िन‍िक हैं. वह क्रिकेट के बड़े फैन हैं और उन्होंने अपने बच्चों और भतीजों के नाम क्रिकेट के महान खिलाड़ियों के नाम पर रखने का फैसला किया है.  यानी परिवार के नामों पर नजर डालिए तो क्रिकेट इतिहास की एक पूरी पीढ़ी नजर आती है.

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परिवार का यह अनोखा नामकरण तब और चर्चा में आया, जब टोनी ने श्रीलंका के क्रिकेट सर्किट में खेलना शुरू किया. लोगों की दिलचस्पी सिर्फ उनकी तेज गेंदबाजी में नहीं थी, बल्कि उनके नाम और परिवार के बाकी सदस्यों के नामों को लेकर भी सवाल उठने लगे.

टोनी ग्रेग कौन हैं और कहां खेलते हैं?
टोनी का जन्म 2007 में हुआ था. वह श्रीलंका के पहाड़ी इलाके नुवारा एलिया के रहने वाले हैं. वर्तमान में वह कोलंबो के तम‍िल यून‍ियन क्रिकेट एंड एथलेट‍िक क्लब के लिए क्लब क्रिकेट खेलते हैं. यह श्रीलंका के स्थापित क्लबों में से एक है और टोनी के पास यहीं से अपनी तेज गेंदबाजी को आगे बढ़ाने का मौका है. कुल म‍िलाकर टोनी के एक ही परिवार में क्रिकेट के कई महान खिलाड़ियों के नाम मौजूद हैं.

हालांकि, यहां एक नाम को लेकर थोड़ी उलझन भी है. परिवार ने अपने एक कजिन का नाम फ्लेम‍िंग  रखा है, लेकिन यह साफ नहीं है कि इसके पीछे किस क्रिकेटर का नाम था.

क्या यह न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेम‍िंग के नाम पर रखा गया था या ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज डेम‍ियन फ्लेम‍िंग के नाम पर? इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

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प‍िता धोनी के नाम पर रखना चाहते थे 
क्रिकहब की सटोरी के मुताब‍िक- टोनी की कहानी में एक और द‍िलचस्प मोड़ है. उनका नाम हमेशा से टोनी ग्रेग  तय नहीं था. उनके पिता उन्हें धोनी ग्रेग नाम देना चाहते थे.

लेकिन परिवार के तमिल संदर्भ (Tamil context) में यह नाम बाद में  टोनी हो गया. इस तरह धोनी बनने वाले इस बच्चे का नाम आखिरकार टोनी ग्रेग पड़ गया. और आज वही टोनी श्रीलंका में क्लब क्रिकेट खेलते हुए अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

 

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