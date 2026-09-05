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कम नंबर का ठीकरा टीचर्स पर! मंच पर बुलाकर कराया अपमान, तस्वीरें हुईं वायरल

चीन में छात्रों के खराब परीक्षा परिणाम आने पर कई शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से मंच पर खड़ा करके शर्मिंदा किया गया. शिक्षकों के पीछे स्क्रीन पर उनके छात्रों के कम नंबर दिखाए गए और अपमानजनक शब्द भी लिखे गए, घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने शिक्षा विभाग की जमकर आलोचना की. 

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विवाद बढ़ने पर स्थानीय प्रशासन ने इस घटना के लिए माफी मांगी. ( Photo: Instagram/bablu_swe05)
विवाद बढ़ने पर स्थानीय प्रशासन ने इस घटना के लिए माफी मांगी. ( Photo: Instagram/bablu_swe05)

चीन से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के सम्मान को लेकर नई बहस छेड़ दी है. यहां छात्रों के कम नंबर आने पर कई शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से मंच पर खड़ा करके शर्मिंदा किया गया. इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं और लोगों ने शिक्षा विभाग के इस तरीके पर जमकर नाराजगी जताई. मामला चीन के सिचुआन प्रांत के लेइबो काउंटी का बताया जा रहा है. अगस्त के आखिर में वहां शिक्षा विभाग की ओर से एक इंटरनल मीटिंग आयोजित की गई थी. इसी बैठक के दौरान कम परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षकों को मंच पर बुलाया गया. शिक्षकों को एक साथ खड़ा करके उनकी तस्वीरें भी खींची गईं.

मंच पर लिख दिया 'शर्मिंदगी'
रिपोर्ट के मुताबिक, प्राथमिक स्कूलों के 20 से ज्यादा शिक्षकों को मंच पर बुलाया गया था. उनके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर छात्रों की हाल की परीक्षा के कम नंबर दिखाए गए. इन छात्रों के कम नंबर 100 में 30 से भी कम थे. मामला यहीं नहीं रुका. स्क्रीन पर चीनी भाषा के दो बड़े अक्षर लिखे थे, जिनका अर्थ 'अपमान' या 'शर्मिंदगी' बताया गया है. यानी शिक्षकों को उनके छात्रों के खराब प्रदर्शन के लिए सबके सामने शर्मिंदा किया गया. इसके बाद जूनियर सेकेंडरी स्कूलों के करीब 20 और शिक्षकों को भी मंच पर बुलाया गया. इन शिक्षकों के छात्रों के औसत अंक 100 में 15 से भी कम बताए गए. उनके पीछे भी इसी तरह शर्मिंदगी दर्शाने वाले शब्द स्क्रीन पर लगाए गए.

तस्वीरें वायरल होते ही भड़के लोग
इस पूरी घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आते ही तेजी से वायरल होने लगीं. देखते ही देखते इस मामले ने चीन में लोगों का ध्यान खींचा. एक प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन तस्वीरों से जुड़ी पोस्ट को 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया. लोगों ने सवाल उठाया कि अगर छात्रों के नंबर कम आए हैं तो इसके लिए शिक्षकों को इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित करना कहां तक सही है? कई लोगों का कहना था कि कम नंबर आने की वजह केवल शिक्षक नहीं होते. इसके पीछे छात्रों की पढ़ाई, परिवार का माहौल, स्कूल की सुविधाएं और कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं.

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शिक्षा विभाग ने मांगी माफी
मामला बढ़ने के बाद स्थानीय प्रशासन ने इस आयोजन को लेकर माफी मांगी. रिपोर्ट के अनुसार, लेइबो काउंटी की ओर से शिक्षकों को मंच पर इस तरह खड़ा करके फोटो खिंचवाने की व्यवस्था किए जाने पर खेद जताया गया. इस घटना ने चीन में शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा के नंबरों को लेकर बने दबाव पर भी चर्चा शुरू कर दी है. कई लोगों का मानना है कि छात्रों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए शिक्षकों को डराने या अपमानित करने के बजाय उन्हें बेहतर संसाधन और सहयोग दिया जाना चाहिए.

क्या कम नंबर के लिए सिर्फ शिक्षक जिम्मेदार?
यह घटना एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है. अगर किसी छात्र के नंबर कम आते हैं तो क्या इसके लिए सिर्फ शिक्षक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? एक छात्र की पढ़ाई कई चीजों पर निर्भर करती है. उसकी मेहनत, पढ़ने का माहौल, परिवार का सहयोग, स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं और खुद छात्र की रुचि भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ऐसे में केवल परीक्षा के नंबरों के आधार पर किसी शिक्षक को सबके सामने शर्मिंदा करना कितना सही है, इस पर बहस होना स्वाभाविक है.

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