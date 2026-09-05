वैभव सूर्यवंशी के टीममेट ने रच दिया नया इतिहास, अफगानी क्रिकेटर का 7 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने नामीबिया के खिलाफ धमाकेदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया. विंडहोक में शुक्रवार (4 सितंबर) को ट्राई सीरीज के मुकाबले में प्रिटोरियस ने महज 53 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेली. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका ने नामीबिया को 11 रनों से हराया.

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लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने अपनी पारी में 5 चौके और 8 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 190.57 रहा. यह टी20 इंटरनेशनल में उनका पहला शतक था और इसी पारी के साथ उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. प्रिटोरियस फुल मेम्बर टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए. उन्होंने अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई का रिकॉर्ड तोड़ा. जजई ने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 20 साल और 337 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी. वहीं प्रिटोरियस ने 20 साल और 161 दिन की उम्र में शतक जड़ा है.

The next big thing from South Africa? 🇿🇦



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लुआन-ड्रे प्रिटोरियस की इस पारी के बाद उनकी तुलना भारत के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी से भी होने लगी है. दोनों के बीच एक दिलचस्प कनेक्शन यह है कि वे आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेलते हैं. सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव पहले ही कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं. साथ ही टी20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय भी हैं.

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अंतरराष्ट्रीय शतक के करीब भी वैभव सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 49 गेंदों पर 81 रनों की तूफानी पारी खेली थी. हालांकि वह शतक पूरा नहीं कर सके. अब उनकी नजरें उस उपलब्धि पर होगी. आगामी अफगानिस्तान टी20 सीरीज और एशियन गेम्स वैभव के लिए खुद को साबित करने के दो बड़े मौके हो सकते हैं.

रोमांचक मुकाबले में जीता साउथ अफ्रीका

मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 228 रन बनाए. लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने कॉनर एस्टरहुइजन के साथ पहले विकेट के लिए 156 रनों की शानदार साझेदारी की. एस्टरहुइजन ने 88 रनों की तेजतर्रार पारी खेली.

229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया ने भी मुकाबले को रोमांचक बनाए रखा. जान फ्राइलिंक ने 72 और लॉरेन स्टीनकैंप ने 61 रन बनाए. दोनों ने पहले विकेट के लिए 119 रन जोड़कर टीम को मजबूत शुरुआत दी, लेकिन नामीबिया की टीम 20 ओवर में 217 रनों तक ही पहुंच सकी. ट्राई सीरीज का फाइनल रविवार को दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा.

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