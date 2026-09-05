धर्मेंद्र के जाने के बाद पहली बार नाचीं हेमा मालिनी, राधा के अंदाज में मनाई जन्माष्टमी

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने इस साल की जन्माष्टमी को बेहद खास बना दिया. पति और साथी कलाकार धर्मेंद्र के निधन के बाद यह पहला मौका था जब हेमा मालिनी ने किसी सार्वजनिक मंच पर नृत्य प्रस्तुति दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फेमस डांस बैले 'राधा रास बिहारी' का एक खूबसूरत वीडियो शेयर कर लाखों चाहने वालों का दिल जीत लिया.

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राधा के रूप में ढलीं ड्रीम गर्ल

शेयर किए गए वीडियो में हेमा मालिनी पारंपरिक पोशाक और खूबसूरत गहनों में सजी हुई नजर आ रही हैं. शास्त्रीय नृत्य की मुद्राओं में उनका अंदाज बेहद आकर्षक और मनमोहक दिखाई दे रहा है. वीडियो में वो मंच पर अपनी नृत्य मंडली के साथ प्रस्तुति देती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि एक अन्य कलाकार कृष्ण की भूमिका में नजर आते हैं.

इस वीडियो को शेयर करते हुए हेमा मालिनी ने लिखा, "जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अपने डांस बैले 'राधा रास बिहारी' की एक झलक साझा कर रही हूं. यह जन्माष्टमी सभी के जीवन में शांति, खुशियां और समृद्धि लेकर आए. राधे-राधे... जय श्री कृष्ण"

फैन्स ने की तारीफ

धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी का ये पहला डांस परफॉर्मेंस होने के कारण यह वीडियो और भी खास हो गया. फैंस उनकी इस खूबसूरत प्रस्तुति पर जमकर तारीफें बरसा रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि हेमा मालिनी ने न केवल अपने डांस से बल्कि अपनी भक्तिभावना से भी सभी का दिल जीत लिया है.

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'राधा रास बिहारी' बैले की खासियत

'राधा रास बिहारी' हेमा मालिनी के सबसे चर्चित नृत्य प्रस्तुतियों में से एक है, जो राधा-कृष्ण की दिव्य प्रेम कथा पर आधारित है. हेमा मालिनी शास्त्रीय नृत्य की जानी-मानी कलाकार हैं और उन्होंने पहले भी बताया है कि उनके पास कृष्ण पर आधारित पांच से दस डांस बैले हैं. वो भविष्य में मथुरा-वृंदावन में 'कृष्ण रस फेस्टिवल' आयोजित करना चाहती हैं.

इस जन्माष्टमी पर हेमा मालिनी ने न केवल अपने डांस से बल्कि अपनी आस्था और समर्पण की भावना से भी सभी का दिल जीत लिया है. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग उनकी इस दिव्य प्रस्तुति को सराह रहे हैं.





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