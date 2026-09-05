Chopping Board Cleaning Tips: सब्जियां काटने वाला चॉपिंग बोर्ड हो गया गंदा? रसोई की इन 2 चीजों से मिनटों में करें साफ

Chopping Board Cleaning Tips: सब्जियां काटने से लेकर फल, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन और दूसरी चीजों की तैयारी तक चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल लगभग हर किचन में होता है. समय बचाने के लिए कई लोग इसी एक बोर्ड पर अलग-अलग तरह की चीजें काट लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक एक ही चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल करने और उसकी सही सफाई न करने से हाइजीन से जुड़ी परेशानी हो सकती है?

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दरअसल, बोर्ड पर काटने के दौरान चाकू के निशान पड़ जाते हैं. इन छोटे-छोटे कट्स में खाने के बारीक टुकड़े और नमी फंस सकती है. अगर बोर्ड को इस्तेमाल के बाद ठीक से साफ और सुखाया न जाए तो वहां गंदगी जमा हो सकती है. इसलिए सिर्फ पानी से धोना ही काफी नहीं है, बल्कि इसकी सफाई का सही तरीका अपनाना भी जरूरी है.

हर इस्तेमाल के बाद ऐसे करें चॉपिंग बोर्ड साफ

सबसे पहले बोर्ड पर बचे हुए सब्जियों या दूसरी चीजों के टुकड़ों को हटा दें. इसके बाद इसे गर्म पानी और डिशवॉशिंग लिक्विड से अच्छी तरह धोएं. बोर्ड की पूरी सतह, खासकर कट के निशान वाली जगहों को स्पंज या स्क्रबर से साफ करें.

धोने के बाद बोर्ड को साफ पानी से अच्छी तरह रिंस करें और उसे तुरंत किसी सूखे कपड़े से पोंछने के बजाय हवादार जगह पर पूरी तरह सूखने दें. गीले बोर्ड को बंद कैबिनेट में रखने से बचें, क्योंकि नमी लंबे समय तक बनी रह सकती है.

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कच्चे और पके खाने के लिए रखें अलग बोर्ड

अगर संभव हो तो घर में कम से कम दो चॉपिंग बोर्ड रखें. एक का इस्तेमाल फल-सब्जियों के लिए और दूसरे का कच्चे मीट, चिकन या मछली जैसी चीजों के लिए किया जा सकता है.

इससे एक तरह के खाने से दूसरे खाने में गंदगी या बैक्टीरिया पहुंचने की संभावना कम करने में मदद मिलती है. खासतौर पर कच्चे नॉन-वेज की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए गए बोर्ड को दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह साफ करना जरूरी है.

नींबू या बेकिंग सोडा से क्या करें?

अगर बोर्ड पर बदबू रह गई है, तो सफाई के बाद उस पर थोड़ा बेकिंग सोडा लगाकर हल्के हाथ से रगड़ा जा सकता है और फिर अच्छी तरह धोया जा सकता है. नींबू का इस्तेमाल भी सतह की बदबू कम करने के लिए किया जाता है. हालांकि, ये घरेलू तरीके सामान्य सफाई का ऑप्शन नहीं हैं. हर इस्तेमाल के बाद बोर्ड को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करना ज्यादा जरूरी है.

कब बदल देना चाहिए चॉपिंग बोर्ड ?

चॉपिंग बोर्ड हमेशा एक तय समय के बाद ही बदलना जरूरी नहीं होता. इसकी हालत देखकर फैसला करना बेहतर है. अगर बोर्ड पर चाकू के बहुत गहरे और ज्यादा कट बन गए हैं, सतह उखड़ने लगी है, उसमें दरार आ गई है या वह साफ करने के बाद भी गंदा और बदबूदार नजर आता है, तो नया बोर्ड लेने का समय आ गया है.

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लकड़ी के बोर्ड में गहरी दरारें या लगातार नमी बने रहना भी इसे बदलने का संकेत हो सकता है. वहीं प्लास्टिक बोर्ड पर बहुत ज्यादा गहरे कट पड़ जाने पर उसकी सतह साफ करना मुश्किल हो सकता है.

छोटी-सी बात, बड़ा फायदा

चॉपिंग बोर्ड किचन की छोटी चीज लगती है, लेकिन खाने की साफ-सफाई में इसकी रोल काफी अहम है. इसलिए इस्तेमाल के बाद इसे अच्छी तरह धोना, पूरी तरह सुखाना और जरूरत पड़ने पर समय रहते बदलना आपकी रोजमर्रा की किचन हाइजीन को बेहतर रखने में मदद कर सकता है.

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