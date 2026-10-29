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200 रुपये का कूपन खरीदकर 6 साल के बच्चे ने जीत ली 50 लाख की Fortuner, परिवार का कार खरीदने का सपना हुआ पूरा

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में 6 साल के मेदांश रायकर ने 200 रुपये के लकी ड्रॉ कूपन से करीब 50 लाख रुपये की Toyota Fortuner SUV जीत ली. उसकी दादी ने गरबा कार्यक्रम में यह कूपन खरीदा था.

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लकी ड्रॉ में बच्चे का नाम निकलने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है. ( Photo: ITG)
लकी ड्रॉ में बच्चे का नाम निकलने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है. ( Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रहने वाले 6 साल के बच्चे की किस्मत ऐसी चमकी कि उसका परिवार खुशी से झूम उठा. मेदांश रायकर ने लकी ड्रॉ में करीब 50 लाख रुपये की टोयोटा फॉर्च्यूनर कार जीत ली. खास बात यह है कि इस लकी ड्रॉ के लिए उसकी दादी ने सिर्फ 200 रुपये का कूपन खरीदा था. करीब एक साल पहले खरीदे गए इस कूपन ने परिवार को इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी.

मेदांश मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के सीलमपुरा इलाके में रहता है. उसकी दादी किरण रायकर पिछले साल एक गरबा कार्यक्रम में शामिल होने गई थीं. इसी दौरान उन्होंने वहां आयोजित लकी ड्रॉ के लिए 200 रुपये का कूपन खरीदा था. दादी ने इस कूपन में अपने पोते मेदांश का नाम दर्ज कराया था. उस समय परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटा-सा कूपन उनके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा.

लकी ड्रॉ में निकला बच्चे का नाम
साल 2026 में जब लकी ड्रॉ के नतीजे घोषित किए गए, तो पहला इनाम मेदांश के नाम निकला. इनाम में उसे करीब 50 लाख रुपये की  टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी मिली. यह खबर सुनते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. जिस परिवार का लंबे समय से अपनी कार खरीदने का सपना था, उसे बिना कार खरीदे ही एक बड़ी SUV मिल गई.

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ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत
मेदांश के इनाम जीतने की खबर आसपास के लोगों तक भी पहुंच गई. इसके बाद मोहल्ले में जश्न का माहौल बन गया. लोगों ने ढोल-नगाड़ों के बीच मेदांश का स्वागत किया और परिवार को बधाई दी. परिवार ने नई कार मिलने के बाद पूजा-पाठ भी किया और भगवान का आशीर्वाद लिया. उनके लिए यह पल बेहद खास था, क्योंकि कार खरीदने का सपना पिछले करीब दो साल से देखा जा रहा था.

सोशल मीडिया पर भी चर्चा में आया मामला
200 रुपये के कूपन से इतनी महंगी कार जीतने की खबर सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई. लोग इस अनोखी जीत पर हैरानी जता रहे हैं और परिवार को बधाई दे रहे हैं. मेदांश की जीत ने परिवार के लिए इस लकी ड्रॉ को हमेशा याद रहने वाला पल बना दिया है. जिस कार को खरीदने के लिए परिवार को काफी पैसे खर्च करने पड़ते, वह अब उन्हें लकी ड्रॉ में इनाम के तौर पर मिली है.

क्या है इसकी खासियत?
टोयोटा फॉर्च्यूनर  एक बड़ी एसयूवी है, जिसमें 7 लोग बैठ सकते हैं. यह अपनी मजबूत बनावट, दमदार इंजन और शानदार लुक के लिए जानी जाती है. इसकी मदद से शहर की सड़कों के साथ-साथ ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी सफर किया जा सकता है. इसमें पेट्रोल और डीजल, दोनों तरह के इंजन के विकल्प मिलते हैं. इसके फीचर्स और मॉडल के हिसाब से कीमत अलग-अलग हो सकती है. फिलहाल मेदांश और उसका परिवार इस जीत की खुशी मना रहा है. 200 रुपये के एक कूपन से मिला यह इनाम उनके लिए किसी बड़े सपने के सच होने जैसा है.

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