'Miss you' मैसेज से हुआ शक, फिर सामने आया 7 साल का अफेयर और करोड़ों का खेल

चीन में एक शादीशुदा व्यक्ति के कथित अफेयर का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पति-पत्नी के रिश्ते के साथ-साथ पैसों के लेनदेन को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मामला चीन के गुआंग्शी प्रांत के लियुझोउ शहर का है. यहां एक महिला को अपने पति के एक इंश्योरेंस एजेंट के साथ कथित रिश्ते का पता चला. पत्नी के मुताबिक, यह रिश्ता करीब 7 साल तक चला और इस दौरान पति ने इंश्योरेंस पॉलिसियों के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए.

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रिपोर्ट के मुताबिक, पति गुओ और उनकी पत्नी झेन की एक दो साल की बेटी है. दोनों की शादीशुदा जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन साल 2017 में पत्नी को पति के फोन में कुछ ऐसे मैसेज मिले, जिनसे उसे शक हुआ. पति एक महिला इंश्योरेंस एजेंट ली से बातचीत कर रहा था. दोनों के बीच भेजे गए मैसेज सामान्य बातचीत से काफी आगे थे.

'I miss you' मैसेज से खुला राज

पत्नी ने जब पति के मैसेज देखे तो उसे 'I miss you' जैसे मैसेज मिले. इसके अलावा पति ने उस महिला को कई बार 520 युआन भी भेजे थे. चीन में 520 युआन रुपया एक खास रकम मानी जाती है, क्योंकि इसका उच्चारण 'I love you' यानी 'मैं तुमसे प्यार करता हूं' जैसा सुनाई देता है. इसी वजह से चीन में 520 को प्यार जताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है.इन मैसेज और पैसों के लेनदेन ने पत्नी का शक बढ़ा दिया. हालांकि, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ.



अस्पताल में भर्ती होने के बाद फिर खुला राज

साल 2024 में जब पत्नी अस्पताल में भर्ती हुई, तब उसे पति की खरीदी गई कुछ इंश्योरेंस पॉलिसियों के बारे में पता चला. इन पॉलिसियों में पत्नी और उनकी बेटी का भी नाम था. इसके बाद पत्नी ने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए. जांच के दौरान उसे पता चला कि पति ने उस महिला इंश्योरेंस एजेंट के जरिए बड़ी संख्या में पॉलिसियां खरीदी थीं. इंश्योरेंस रिकॉर्ड के मुताबिक, सात साल के दौरान पति ने 50 से ज्यादा पॉलिसियां खरीदीं और इनके प्रीमियम के तौर पर 1 करोड़ युआन से ज्यादा यानी करीब 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए. भारतीय रुपये में यह रकम करोड़ों में बैठती है.

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महिला को दिए 30 लाख युआन से ज्यादा

पत्नी ने खुद हिसाब लगाया तो उसे पता चला कि उसके पति ने सात साल के दौरान उस इंश्योरेंस एजेंट को 30 लाख युआन यानी करीब 4.47 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा ट्रांसफर किए थे. इस दौरान इंश्योरेंस एजेंट का करियर भी आगे बढ़ता गया और वह अपनी कंपनी में मैनेजर बन गई. पत्नी को शक था कि पति और महिला के बीच रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित नहीं था. मामले की रिपोर्ट में दोनों के बीच मुलाकातों और बड़ी संख्या में होटल स्टे का भी जिक्र सामने आया है. इसी वजह से यह मामला अब सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं रहा, बल्कि कानूनी विवाद का रूप ले चुका है.

पत्नी ने पति के पुराने मैसेज, पैसों के ट्रांसफर और इंश्योरेंस से जुड़े रिकॉर्ड को जोड़कर पूरे मामले को समझने की कोशिश की. सात साल तक चले इस कथित रिश्ते में बड़ी रकम खर्च होने की बात सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया. फिलहाल इस मामले ने चीन में सोशल मीडिया और लोगों के बीच काफी चर्चा पैदा कर दी है. सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर है कि एक कथित अफेयर के दौरान इंश्योरेंस पॉलिसियों के जरिए इतनी बड़ी रकम खर्च की गई.

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यह मामला यह भी दिखाता है कि कई बार किसी रिश्ते की सच्चाई सामने लाने में सिर्फ मैसेज ही नहीं, बल्कि बैंक ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस रिकॉर्ड और दूसरे वित्तीय दस्तावेज भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि, मामले में सामने आए आरोपों और दावों को लेकर अंतिम कानूनी निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा.

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