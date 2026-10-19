ये बिजनेस आइडिया वायरल! बाइक पर ही खोल ली दुकान, एक दिन की कमाई 6 हजार

भारत एक ऐसा देश है, जहां बिजनेस के नए-नए आइडिया देखने को मिलते रहते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक बिजनेस मॉडल वायरल हो रहा है. दक्षिण भारत के मंगलुरु से सामने आए इस आइडिया में एक शख्स ने बाइक पर ही पंचर बनाने का पूरा सेटअप तैयार कर लिया है. खास बात यह है कि सिर्फ इस सिस्टम को तैयार करने में करीब 60 हजार रुपये खर्च हुए हैं, जबकि बाइक की कीमत अलग है.

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सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में शख्स बाइक पर पंचर रिपेयरिंग का पूरा सिस्टम लेकर घूमता नजर आता है. जरूरत पड़ने पर वह सड़क पर ही बाइक और दूसरी गाड़ियों के टायरों का पंचर ठीक कर देता है. उसके सेटअप पर क्यूआर कोड भी लगा है, जिससे ग्राहक डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं.

60 हजार रुपये में तैयार हुआ सिस्टम

वीडियो में जब इस काम में हुए खर्च के बारे में पूछा गया तो शख्स ने बताया कि पंचर रिपेयरिंग का सिस्टम तैयार करने में करीब 60 हजार रुपये लगे हैं. बाइक का खर्च इसमें शामिल नहीं है.

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शख्स के मुताबिक, वह एक दिन में करीब 30 पंचर बना लेता है और एक पंचर ठीक करने के लिए 200 रुपये चार्ज करता है. इस हिसाब से 30 पंचर पर उसकी रोजाना कमाई करीब 6 हजार रुपये हो सकती है. हालांकि यह कमाई ग्राहकों की संख्या और पूरे दिन मिलने वाले काम पर निर्भर करेगी.

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सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम

वीडियो में शख्स बताता है कि वह सुबह करीब 6 बजे से रात 11 बजे तक काम करता है. यानी वह करीब 17 घंटे सड़क पर रहकर ग्राहकों को सर्विस देता है.

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इस बिजनेस की खासियत यह है कि इसके लिए अलग से दुकान लेने की जरूरत नहीं है. बाइक पर ही जरूरी उपकरण रखकर अलग-अलग जगहों पर जाकर ग्राहकों को मौके पर पंचर ठीक करने की सुविधा दी जा सकती है.

दूसरे शहरों में भी शुरू करने का ऑफर

इस बिजनेस मॉडल को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले व्यक्ति ने मंगलुरु में इस सर्विस को सपोर्ट करने की अपील की है. उन्होंने बताया कि अगर कोई एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद या जयपुर में ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उनसे संपर्क कर सकता है.

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