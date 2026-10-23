न महंगी गाड़ी, न कोई दिखावा… रिक्शे पर गाना गाते परिवार ने बताया खुशी का असली मतलब

कभी-कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल किसी महंगे रेस्टोरेंट, लग्जरी कार या विदेश यात्रा में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के बीच मिल जाते हैं. अपनों का साथ हो और मन खुश हो, तो साधारण-सा सफर भी यादगार बन जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है. इसमें एक बंगाली परिवार रिक्शे पर बैठकर गाना गाता नजर आ रहा है. परिवार का यह अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है और उन्हें जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों की याद दिला रहा है.

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रिक्शे पर बैठकर गाने लगा परिवार

वायरल वीडियो में तीन लोगों का एक बंगाली परिवार रिक्शे पर सफर करता दिखाई दे रहा है. इस दौरान परिवार के सदस्य 'दुग्गा मां आस्छे' गाते नजर आते हैं. बंगाली भाषा के इस गाने का मतलब है कि मां दुर्गा आ रही हैं. गाने में मां दुर्गा के आगमन की खुशी झलकती है. वीडियो की खास बात यह है कि परिवार किसी बड़े आयोजन या खास जगह पर नहीं, बल्कि रिक्शे पर सफर करते हुए गाने का आनंद ले रहा है. उनके लिए यह पल किसी खास तैयारी का हिस्सा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में मिली एक छोटी-सी खुशी जैसा है. परिवार का यह अंदाज दिखाता है कि अपनों के साथ बिताए गए साधारण पल भी कितने खास हो सकते हैं.

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बंगाली संस्कृति से जुड़ा है गाना

बंगाल में दुर्गा पूजा का खास महत्व है. इस दौरान मां दुर्गा के स्वागत के लिए पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल रहता है. लोग पूजा-पंडालों में जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और एक-दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं. 'दुग्गा मां आस्छे' जैसे गाने भी इसी उत्साह और सांस्कृतिक जुड़ाव की याद दिलाते हैं. ऐसे में रिक्शे पर सफर करते हुए परिवार का यह गाना गाना वीडियो को और खास बना देता है. इसमें भक्ति के साथ परिवार के बीच का अपनापन भी नजर आता है.

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लोगों को क्यों पसंद आते हैं ऐसे वीडियो?

सोशल मीडिया पर अक्सर लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियों और शानदार छुट्टियों से जुड़े वीडियो देखने को मिलते हैं. लेकिन कई बार सादगी से भरे ऐसे वीडियो भी लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, जिनमें जिंदगी का एक सामान्य-सा पल दिखाया गया हो. इस वीडियो का संदेश भी कुछ ऐसा ही है. खुश रहने के लिए हमेशा बहुत सारे पैसे खर्च करने या किसी खास मौके का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती. परिवार के साथ बैठकर गाना गाना, दोस्तों के साथ हंसना या सफर के दौरान किसी खूबसूरत पल का आनंद लेना भी खुशी दे सकता है.

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि छोटी-छोटी खुशियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं. ऐसे में यह वीडियो याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्ते में मिलने वाले खूबसूरत पलों को जीना भी उतना ही जरूरी है. कभी-कभी एक साधारण-सा रिक्शा सफर भी यादगार बन जाता है, बस साथ में अपने हों और मन में खुशी हो.

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