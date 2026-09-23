‘डियर साहिल...’, फ्लाइट में एयर होस्टेस ने पैसेंजर को लिखा दिल छू लेने वाला खत

कई लोगों के लिए किसी अजनबी से बातचीत शुरू करना आसान नहीं होता. खासकर तब, जब आप खुद को इंट्रोवर्ट मानते हों. लेकिन ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर साहिल, जो सोशल मीडिया पर @introvert_sahil_talks नाम से जाने जाते हैं, ने अपनी इसी झिझक को एक अलग तरह के सोशल एक्सपेरिमेंट में बदल दिया. उन्होंने सफर के दौरान कुछ अजनबियों से अपने लिए एक छोटी सी चिट्ठी लिखने को कहा. इस दौरान उन्होंने एयर इंडिया की एक एयर होस्टेस से भी ऐसा ही अनुरोध किया. एयर होस्टेस ने जो खत लिखा, उसने साहिल को भावुक कर दिया.

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अजनबियों से मांगी एक छोटी सी चिट्ठी

साहिल ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में बताया कि वह खुद एक इंट्रोवर्ट हैं. इसके बाद उन्होंने कुछ अनजान लोगों से बातचीत की और उनसे एक छोटी सी चिट्ठी लिखने की गुजारिश की. उन्होंने कहा कि खत में वे अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी बात लिख सकते हैं.यह अनुरोध सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति से अपनी निजी बातें साझा करने के लिए कहना आसान नहीं होता. साहिल के लिए यह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की एक कोशिश थी.

इसी दौरान उन्होंने एयर इंडिया की एक एयर होस्टेस से भी खत लिखने के लिए पूछा. वह इसके लिए तैयार हो गईं.

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‘मैं भी इंट्रोवर्ट हूं...’

एयर होस्टेस ने अपने खत की शुरुआत ‘डियर साहिल’ से की. उन्होंने लिखा कि उनसे मिलकर अच्छा लगा. इसके बाद उन्होंने बताया कि वह भी इंट्रोवर्ट हैं और समझ सकती हैं कि साहिल के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अजनबियों से इस तरह बात करना कितना मुश्किल रहा होगा.

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उन्होंने अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में भी बताया, जब वह हर छोटी-बड़ी बात को लेकर ओवरथिंक करती थीं और हमेशा चाहती थीं कि कोई उनके आसपास रहे.लेकिन समय के साथ उनकी सोच बदलने लगी.

उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे उन्होंने अपनी कंपनी में खुश रहना सीख लिया. अकेले खाना, अकेले घूमना और यहां तक कि अकेले शॉपिंग करना भी उन्हें अच्छा लगने लगा.

‘अकेले रहना सीखा तो सुकून मिला’

एयर होस्टेस ने यह भी लिखा कि उन्होंने जिंदगी में थोड़ा स्पॉन्टेनियस होना सीखा और अपनी ही कंपनी में कंफर्ट ढूंढना शुरू किया. उनके मुताबिक, अकेले रहना हमेशा अकेलापन नहीं होता.

खत के आखिर में उन्होंने साहिल के लिए उम्मीद जताई कि एक दिन वह भी खुद के साथ सहज रहना सीखेंगे और अकेले रहने में वही सुकून महसूस करेंगे, जो उन्होंने महसूस किया.

साहिल का यह सोशल एक्सपेरिमेंट इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी शुरुआत एक साधारण सी चिट्ठी मांगने से हुई थी, लेकिन इसके जरिए दो अजनबियों ने अपनी एक जैसी झिझक और जिंदगी के अनुभव साझा किए.

(नोट- यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर आधारित है. aajtak.in इस वायरल वीडियो पर किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता)

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