DCM ट्रक में लदा था जनरेटर, केबिन खोला तो निकली 5688 लीटर शराब... एक गिरफ्तार

बिहार के बांका में मद्य निषेध टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने एक DCM जनरेटर ट्रक से 637 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है. तस्करों ने शराब को ट्रक में लदे जनरेटर के केबिन के भीतर छिपाकर रखा था. बरामद इंपीरियल ब्लू व्हिस्की की कुल मात्रा 5688 लीटर बताई गई है.

और पढ़ें

मिली जानकारी के मुताबिक, मद्य निषेध टीम को सूचना मिली थी कि DCM ट्रक के जरिए बड़ी मात्रा में विदेशी शराब की खेप ले जाई जा रही है. इसके बाद टीम ने संदिग्ध वाहन पर नजर रखनी शुरू की. कुछ देर बाद ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई. बाहर से देखने पर वाहन में जनरेटर लदा हुआ दिखाई दे रहा था.

यह भी पढ़ें: बिहार में 200 दुकानों पर चला बुलडोजर, बांका में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन

तलाशी के दौरान टीम को जनरेटर के केबिन पर संदेह हुआ. केबिन खोलकर जांच करने पर उसके अंदर विदेशी शराब के कार्टन छिपे मिले. इसके बाद सभी कार्टन बाहर निकालकर उनकी गिनती और मात्रा का सत्यापन किया गया. जांच में कुल 637 कार्टन इंपीरियल ब्लू व्हिस्की मिली, जिसकी मात्रा 5688 लीटर निकली.

जनरेटर के केबिन में छिपाई थी शराब की खेप

Advertisement

इतनी बड़ी मात्रा में शराब बरामद होने के बाद मद्य निषेध टीम ने DCM ट्रक को जब्त कर लिया. कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

मद्य निषेध विभाग के इंस्पेक्टर पीयूष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है. उससे यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस जगह पहुंचाया जाना था. पूछताछ के आधार पर तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है.

अधिकारी शराब तस्करी में शामिल दूसरे लोगों की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं. मामले में नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.

शराब तस्करी के नेटवर्क की तलाश

मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. बरामदगी और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट- दीपक कुमार.