How to Get Glowing Skin: 45 में भी दिखेगी 25 जैसी यंग स्किन, मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाएं आलू का रस, झुर्रियों और ढीली स्किन की होगी छुट्टी

How to Get Glowing Skin: उम्र बढ़ने के साथ-साथ चेहरे पर झुर्रियां, फाइन लाइन्स, ढीलापन और दाग-धब्बे आना एक आम समस्या है. लेकिन इसके लिए महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या पार्लर के ट्रीटमेंट पर पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपकी रसोई और घर में मौजूद मुल्तानी मिट्टी और आलू का रस मिलकर एक ऐसा जादुई एंटी-एजिंग फेस पैक तैयार करते हैं, जो 45 की उम्र में भी आपको 25 वाला ग्लो दे सकता है.

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आलू में मौजूद प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट और विटामिन सी चेहरे के दाग-धब्बों को दूर करते हैं, जबकि मुल्तानी मिट्टी त्वचा के अतिरिक्त तेल को सोखकर पोर्स को टाइट करती है. इस घरेलू नुस्खे के नियमित इस्तेमाल से ढीली स्किन में कसाव आता है और चेहरे पर एक अनोखी चमक देखने को मिलती है. आइए जानते हैं इसे बनाने और लगाने का सही तरीका!

सामग्री:

2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर

2-3 बड़े चम्मच ताजा आलू का रस (एक आलू को कद्दूकस करके निचोड़ लें)

1 छोटा चम्मच गुलाब जल

1/2 छोटा चम्मच कच्चा दूध या दही (ड्राई स्किन के लिए)

बनाने और लगाने की विधि:

एक कांच की कटोरी में मुल्तानी मिट्टी, आलू का रस और गुलाब जल डालें. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसमें थोड़ा कच्चा दूध या दही भी मिला लें.

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सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूथ और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें.

फेस पैक लगाने से पहले अपने चेहरे को गुनगुने पानी या माइल्ड फेस वॉश से अच्छी तरह धोकर सुखा लें.

इस पैक को अपने चेहरे और गर्दन पर नीचे से ऊपर की दिशा में अच्छी तरह लगाएं. आंखों के आसपास के नाजुक हिस्से को छोड़ दें.

इसे 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें, जब तक कि यह हल्का सूख न जाए. पैक को बहुत ज्यादा खिंचने या कड़क होने न दें.

अब हाथों में थोड़ा-सा पानी या गुलाब जल लेकर चेहरे की हल्की मसाज करें और फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें.

चेहरा सुखाने के बाद एलोवेरा जेल या अपना पसंदीदा मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं.

बेहतर परिणामों के लिए इस फेस पैक का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार करें.

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