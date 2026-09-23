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अगर बिजली के मीटर में दिखें ये चीजें तो समझ जाइए... मतलब बिल ज्यादा आ रहा है!

बिजली मीटर बड़े काम की चीज होती है. इससे कुछ ऐसे भी संकेत मिलते हैं, जो बताते हैं कि बिजली की खपत ज्यादा हो रही है और बिजली का बिल ज्यादा आने वाला है.

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बिजली के मीटर में एक लाल बत्ती टिमटिमाती रहती है (Photo - AI Generated)
बिजली के मीटर में एक लाल बत्ती टिमटिमाती रहती है (Photo - AI Generated)

बिजली का मीटर सिर्फ यूनिट की गिनती करने और खपत देखने के लिए नहीं होता है. इसमें कई ऐसी चीजें भी होती हैं, जो कुछ गड़बड़ी होने पर संकेत देती है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर मीटर में ऐसा क्या होता है, जिसे देखकर पता चल जाता है कि बिना ज्यादा खपत के बिल ज्यादा आ रहा है.

बिजली के मीटर में लाल पल्स लाइट या एलईडी लाइट होती है. कभी- कभी यह बहुत तेजी से लगातार ब्लिंक करने लगती है. इसका मतलब होता है कि बिजली की खपत या तो ज्यादा हो रही है या घर में कोई फॉल्ट अथवा लीकेज है. क्योंकि, यह लाल एलईडी जितनी तेजी से टिमटिमाएगी, उस समय बिजली की खपत उतनी ही अधिक होगी.

जब घर में एक साथ कई अधिक बिजली खपत करने वाले उपकरण चल रहे हों, तो आप देखेंगे कि यह तेजी से टिमटिमा रही है. अगर बिना कोई भारी डिवाइस के भी यह लगातार ब्लिंक कर रही है तो फॉल्ट या लिकेज की तरफ इशारा होता है. यह जानने के लिए भी कुछ टेस्ट करने होते हैं. इससे स्थिति साफ हो जाती है.  

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फॉल्ट जानने की इस ट्रिक को क्रीप टेस्ट कहा जाता है. इसके तहत घर के सारे डिवाइस जैसे एसी, टीवी, फ्रीज बंद कर दें. मेन एमसीबी चालू रखें. इसके बाद भी मीटर की लाल लाइट तेजी से ब्लिंक कर रही है तो इसाक मतल है कि लीकेज है. इसके अलावा बिना इस्तेमाल के लाइट ब्लिंक करती रहे और यूनिट बढ़ने लगे तो इसे मीटर जंप कहते हैं. इसका मतलब भी मीटर में तकनीकी खराबी होती है. 

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इसलिए जब कभी मीटर में इस लाल एलईटी को तेजी से ब्लिंक करते हुए देखें, तो सबसे पहले ये देख लें कि कोई भारी बिजली की डिवाइस चालू तो नहीं है. अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं फॉल्ट या लिकेज है. वहीं अगर एक साथ कई सारे उपकरण चल रहे हैं तो यह लाइट टिमटिमाती ही रहेगी. 

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