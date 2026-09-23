Heart of the Beast Review: बर्फीला जंगल, दांव पर लगी जिंदगी! ये फिल्म कुत्तों से प्यार करना सिखा देगी

उस फिल्म के बारे में क्या कहा जाए जहां पूरी लाइमलाइट एक कुत्ता चुराकर ले जाए? और अगर उसका साथ ब्रैड पिट जैसा स्टार दे दे तो सोने पर सुहागा. ऐसे में नजरें हटाना तो दूर, भावुक हुए बिना आपका रह पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. डेविड आयर के निर्देशन में बनी Heart of the Beast पहली नजर में एक सर्वाइवल थ्रिलर है.

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कहानी स्पेशल फोर्सेज के एक पूर्व सैनिक जेम्स ‘जिम’ बेलमोंट (ब्रैड पिट) की है, जो अलास्का के बर्फीले और दुर्गम जंगल में अपने रिटायर्ड कॉम्बैट डॉग ओडिन के साथ फंस जाता है. बर्फ, जंगली जानवरों और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच फिल्म धीरे-धीरे और ज्यादा मानवीय बन जाती है. ये दो ऐसे क्रिएचर की कहानी है, जो किसी भी कीमत पर एक-दूसरे को पीछे छोड़ने को तैयार नहीं हैं.

लेकिन ओडिन अपने काम में वाकई माहिर है. फिल्म इस बात को बखूबी समझती है कि एक इंसान और एक कुत्ते को एक साथ जिंदगी-मौत के खतरे में डाल देना दर्शकों की भावनाओं तक पहुंचने का कितना सीधा रास्ता है. यह लगभग बेईमानी जैसा लगता है. ब्रैड पिट पूरे दृश्य में थके, घायल और भीतर से टूटे हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही ओडिन उनकी तरफ देखता है, अचानक कहानी का खतरा कहीं ज्यादा भावनात्मक महसूस होने लगता है.

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ब्रैड पिट ने बेलमोंट के किरदार को बेहद संयम के साथ निभाया है. ऐसे बर्फीले, बेरहम माहौल में जहां प्रकृति खुद सबसे बड़ी चुनौती हो, वहां अभिनय में ज्यादा दिखावे की गुंजाइश भी नहीं है. बेलमोंट अपने साथ सैन्य जीवन और किसी पुराने नुकसान का बोझ लेकर चल रहा है, लेकिन फिल्म हर खामोशी को मनोवैज्ञानिक संवाद में बदलने की कोशिश नहीं करती. इसके बजाय वह ओडिन के साथ उसके रिश्ते को बोलने देती है, जो बातें बेलमोंट खुद नहीं कह पाता. उन्हें उसका अपने कुत्ते के साथ रिश्ता धीरे-धीरे सामने लाता है.





सबसे अच्छी बात यह है कि ओडिन को सिर्फ कहानी में भावुकता जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया. वह दोनों की जिंदगी बचाने में सक्रिय भूमिका निभाता है. फिल्म उसे इतना व्यक्तित्व देती है कि उसके साथ जुड़ाव महसूस हो, लेकिन उसे किसी कार्टून जैसे भावुक या जरूरत से ज्यादा इंसानी साइडकिक में नहीं बदलती.

दोनों का रिश्ता इसलिए असर करता है क्योंकि इसमें एक-दूसरे पर निर्भरता है. बेलमोंट इंसान है और जाहिर तौर पर वही नेतृत्व करता है, लेकिन जंगल में पहुंचते ही इंसान और जानवर के बीच की सारी श्रेणियां लगभग बेमानी हो जाती हैं. वहां दोनों सिर्फ एक-दूसरे के सहारे हैं.

यहीं डेविड आयर का निर्देशन सबसे ज्यादा प्रभावी नजर आता है. अलास्का का बर्फीला नजारा खूबसूरत जरूर है, लेकिन फिल्म उसे किसी पोस्टकार्ड की तरह पेश नहीं करती. ठंड महसूस होती है, जमीन दुश्मन जैसी लगती है और अकेलापन बेचैन करता है. कैमरा प्रकृति को सिर्फ खूबसूरत पृष्ठभूमि नहीं बनाता, बल्कि उसे कहानी के एक सक्रिय किरदार में बदल देता है.

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सर्वाइवल के दृश्य भी इसी वजह से असरदार हैं. फिल्म में थकान, भूख, चोट और ठंड सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि शरीर पर महसूस होने वाली चीजें लगती हैं. आयर अपने नायक को कोई अजेय सुपरहीरो बनाने की कोशिश नहीं करते. यहां जिंदा बचना किसी स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंस से ज्यादा एक लगातार चलने वाली मेहनत है.

हालांकि, फिल्म जब अपने सब्जेक्ट से थोड़ा हटती है तो उतनी प्रभावशाली नहीं रह जाती. सैन्य भाईचारे और पुरुषों की भावनाओं को भीतर दबाकर रखने वाली छवि पर फिल्म कई बार कुछ ज्यादा ही निर्भर करती है. इमोशनल सीन वाकई असर छोड़ते हैं.

जंगल का खतरा भी हर जगह समान रूप से विश्वसनीय नहीं लगता. कुछ जगहों पर खतरा वाकई अप्रत्याशित और डरावना है, तो कुछ दृश्यों में लगता है कि फिल्म सर्वाइवल थ्रिलर के तयशुदा पड़ावों को एक-एक करके पूरा कर रही है. जंगली जानवरों से जुड़े दृश्य रोमांच पैदा करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर डिजिटल इफेक्ट्स उस वास्तविकता को थोड़ा कमजोर कर देते हैं, जिसे फिल्म बाकी हिस्सों में बड़ी मेहनत से कायम करती है. फिर भी फिल्म के पास एक ऐसी ताकत है, जो उसकी कमियों को काफी हद तक संभाल लेती है. इसका भावनात्मक केंद्र बेहद सीधा और सच्चा है.

‘Heart of the Beast’ में कुछ ऐसा है जो आज की फिल्मों में थोड़ा पुराना-सा लगता है, लेकिन उसी वजह से शायद ज्यादा असरदार भी है. यह फिल्म मानती है कि वफादारी मायने रखती है. साथ होना भी कभी-कभी जिंदा रहने का जरिया बन जाता है और कई बार प्यार जताने का सबसे सच्चा तरीका कोई बड़ा संवाद नहीं, बस इतना होता है कि जब जाना आसान हो, तब भी आप साथ खड़े रहें.

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फिल्म ब्रैड पिट की उस खास स्क्रीन अपील को भी अच्छी तरह इस्तेमाल करती है, जो दशकों के स्टारडम के बाद भी सहज लगती है. यहां उनका अभिनय जानबूझकर दिखावटी नहीं है. वह किरदार की शारीरिक थकान, उसके भीतर का अकेलापन और ओडिन के साथ उसका रिश्ता इन तीनों को अपने अभिनय का आधार बनाते हैं.

Heart of the Beast कभी-कभी जरूरत से ज्यादा भावुक जरूर हो जाती है. यह कोई बहुत क्रांतिकारी सर्वाइवल फिल्म नहीं है और इसके हर भावनात्मक मोड़ में उतनी धार भी नहीं है, जितनी फिल्म चाहती है लेकिन खूबसूरत सिनेमैटोग्राफी, मजबूत अभिनय और इंसान-कुत्ते के उस रिश्ते की वजह से फिल्म अपना असर छोड़ती है, जिसका विरोध करना आसान नहीं.

क्योंकि सच कहें तो ब्रैड पिट को अलास्का की बर्फीली वादियों में एक बेहद वफादार कुत्ते के साथ जिंदगी के लिए जूझते देखकर कोई कितना भावुक न हो? आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं. उनकी जीत चाहते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि आंखें नम न हों. Heart of the Beast भारत में 25 सितंबर 2026 को रिलीज हो रही है.

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