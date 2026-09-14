इंडियन ड्राइवर के लिए जाते-जाते क्यों लौटे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस? वजह ने जीता दिल

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वह एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले अपने भारतीय ड्राइवर से मिलने के लिए वापस लौटते नजर आ रहे हैं. क्राउन प्रिंस के इस अंदाज की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है.

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दरअसल, शेख खालिद नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए थे. सम्मेलन के बाद जब वह राजधानी से रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनका एक वीडियो सामने आया. इसमें वह अपनी कार से बाहर निकलकर वहां मौजूद अधिकारियों और अन्य लोगों से मुलाकात करते दिखाई देते हैं.

इसके बाद जब वह जाने वाले होते हैं, तो वह अचानक अपनी कार की तरफ वापस आते हैं. वह ड्राइवर के पास जाते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं और कुछ देर बातचीत करते हैं. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कार चलाने वाला ड्राइवर भारतीय था.

ड्राइवर से मिलने के लिए वापस लौटे

वायरल वीडियो में शेख खालिद पहले वहां मौजूद लोगों से मिलते दिखाई देते हैं. इसके बाद वह आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद वापस मुड़ जाते हैं. वह अपनी कार के पास पहुंचकर ड्राइवर से हाथ मिलाते हैं और उससे संक्षिप्त बातचीत करने के बाद वहां से रवाना हो जाते हैं.

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देखें वीडियो

A heartfelt moment from the Abu Dhabi prince’s departure from India has caught attention online. Before leaving, the prince personally greeted an Indian chauffeur, turning a routine farewell into a warm and memorable gesture. The interaction has resonated with viewers,… pic.twitter.com/QbwKe48ZI7 — IndiaToday (@IndiaToday) September 14, 2026

क्राउन प्रिंस के इस छोटे से gesture ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया. कई लोग उनके इस व्यवहार की तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि उन्होंने व्यस्त कार्यक्रम के बीच अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान देना नहीं भूला.

ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने आए थे

शेख खालिद नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे. भारत ने 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में इस सम्मेलन की मेजबानी की. ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं और विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत हुई.

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पीएम मोदी से भी हुई मुलाकात

शेख खालिद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की. इस दौरान ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय सहयोग, शिक्षा और पर्यटन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

बैठक में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति से जुड़े क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी बात हुई. इसके अलावा भारतीय नाविकों की सुरक्षा और ब्रिक्स के ढांचे में यूएई की भागीदारी जैसे विषय भी चर्चा में रहे.

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ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने तीन दिनों के दौरान 15 द्विपक्षीय बैठकें कीं. इसके अलावा कई वैश्विक नेताओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ अनौपचारिक बातचीत भी हुई.

हालांकि, इन तमाम कूटनीतिक मुलाकातों के बीच क्राउन प्रिंस का अपने भारतीय ड्राइवर से मिलने के लिए वापस लौटने वाला छोटा सा पल सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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